¡Que le sople, que le sople! Xin Xin cumplió 36 años y así fue la fiesta que le organizaron en Chapultepec

Lo que necesitas saber: La pandita más chilanga cumplió 36 años el pasado miércoles y hoy se llevó a cabo su fiesta.

¡Hubo pachanga en el Zoológico de Chapultepec! Y es que el pasado miércoles 1 de julio, la panda más mexicana cumplió 36 años, pero este sábado 4 de julio se le celebró su fiesta, donde miles de visitantes le cantaron las mañanitas.

Y en esta nueva vuelta al sol, la panda gigante poco a poco se va acercando a romper el récord de la panda más grande en cautiverio, la que está encima de ella es la panda Jia Jia, que alcanzó hasta los 38 años de edad en el zoológico de Ocean Park, en Hong Kong.

Hubo pastel, juegos, desfile y muchas cosas más para celebrar la vida de Xin Xin; así fue como se vivió su pachanga.

Foto: Galo Cañas | CUARTOOSCURO | Captura de pantalla

Chapultepec celebró los 36 años de Xin Xin

El cumpleaños de Xin Xin no podía pasar desapercibido y en el zoológico de Chapultepec, desde que abrió sus puertas, varias personas ya esperaban ser parte de esta gran celebración.

El merequetengue dio comienzo con un gran desfile de dragones chinos, que danzaron en diferentes zonas del zoológico. Y eso no es todo, porque un grupo de personas salió con botargas de pandas, para hacer sentir a Xin Xin como en casa.

Y como en México nos gusta la fiesta, muchas personas asistieron con diademas de orejitas de pandas, peluches y varios niños se animaron a pintarse la cara de blanco y negro, ¡todo una gran fiesta!

Por supuesto que no podían faltar, como en toda fiesta mexicana, los clásicos juegos, porque este festejo incluyó actividades para los más pequeños de las casas, como hacerle una carta a Xin Xin, hacer diademas o elaborar dibujos.

Y no hay fiesta sin pastel, porque pasado el mediodía sus cuidadores le llevaron su pastel, pero espera, obvio no tenía chocolate, ni era de tres leches, ni nada de eso. Se trataba de una caja de cartón, como tipo piñata, y que venía rellena de alimentos para Xin Xin.

Mientras Xin Xin disfrutaba de su enorme pastel y descifraba cómo quitarle el cartón, mucha gente aprovechó para tomarle fotos y videos a la panda gigantesca.

Xin Xin el claro ejemplo de conservación de especies

La popularidad de Xin Xin es inmensa y esto ha servido para que las autoridades puedan promover la conservación de especies y la importancia del bienestar animal.

Y es que tristemente, la pandita Xin Xin ya se encuentra en su última etapa de vida, pero mientras eso sucede, la enorme panda sigue regalando sonrisas a todas las personas que la visitan en el zoológico de Chapultepec.

Xin Xin significa “esperanza”. Y, la verdad, pocas veces un nombre le queda tan bien a alguien.

Mientras cientos de personas hacían fila para verla, tomarle una foto, cantarle Las Mañanitas o simplemente emocionarse con cada una de sus ocurrencias, había algo que todos parecían compartir: el deseo de que la historia de los pandas gigantes en la Ciudad de México no termine con ella.

Porque sí, hoy Xin Xin es la consentida del Zoológico de Chapultepec y la última panda gigante de Latinoamérica, nos recuerda que conservar una especie es mantener viva la esperanza de que, algún día, los pandas vuelvan a formar parte de nuestro país.