Lo que tienes que saber:
Platicamos con ENHYPEN durante su concierto en Los Ángeles y probamos mazapanes para ENGENE en México y Latinoamérica
Si tuviéramos que recomendar un grupo de k-pop a alguien que apenas se asoma a la industria, sin duda sería ENHYPEN. Sus canciones enganchan, te harán bailar sin querer e incluso te harán reconectar con el pop, si es que en algún punto te alejaste de él.
Desde su debut en 2020, HEESEUNG, JAY, JAKE, SUNGHOON, SUNOO, JUNGWON y NI-KI han pasado de ser una de las promesas del k-pop a ser uno de los grupos más potentes de la cuarta generación. Con cada comeback, ENHYPEN refuerza su concepto oscuro y vampiresco, seduciendo a nuevos fans con un encanto del que es difícil escapar.
Ahora, con su gira mundial ‘WALK THE LINE’, están llenando arenas en Europa y Estados Unidos y además, en abril de este año, debutaron en Coachella 2025 con un show en el Sahara Stage que mezcló versiones renovadas de hits como “XO (Only If You Say Yes)”, “Sweet Venom” y “Bite Me”. ENHYPEN está en la cima de su creatividad y presencia escénica, y eso es algo que ningún ENGENE puede negar.
Esto no solo demuestra que el grupo está en una etapa emocionante y retadora en su carrera, si no que además intensifica las ganas y aumenta el hype de ENGENE de poder verlos pronto en México y Latinoamérica.
“Latinas for ENHYPEN” y ENHYPEN para ENGENE de México y Latam
Durante su paso por Los Ángeles, HEESEUNG, JAY, JAKE, SUNGHOON, SUNOO, JUNGWON y NI-KI se dieron un tiempo para convivir con nosotros y compartir un momento dulce para sus fans en México, mientras platicaron sobre algunos momentos que han vivido alrededor de su último lanzamiento “DESIRE: UNLEASH” y su gira mundial.
A todos los que están en América Latina y México, los extrañamos mucho y realmente queremos ir a presentarnos para ustedes. Así que hasta que llegue ese día, quiero que sean felices, que estén saludables, y ENHYPEN llegará algún día. ¡Manténganse atentos! – JAKE
En una oportunidad única, los retamos a probar y abrir mazapanes juntos, (sí, ese dulce que siempre se rompe cuando menos lo esperas), en una dinámica para descubrir quién tiene “el corazón más frágil” del grupo. Entre confesiones y risas, nos regalaron un momento que sabemos que les va a encantar.
No te pierdas el video completo en nuestro canal de YouTube @sopitas. ¡Síguenos en redes y comparte este momento con otros ENGENE!
