Lo que tienes que saber: Platicamos con ENHYPEN durante su concierto en Los Ángeles y probamos mazapanes para ENGENE en México y Latinoamérica

Si tuviéramos que recomendar un grupo de k-pop a alguien que apenas se asoma a la industria, sin duda sería ENHYPEN. Sus canciones enganchan, te harán bailar sin querer e incluso te harán reconectar con el pop, si es que en algún punto te alejaste de él.

Desde su debut en 2020, HEESEUNG, JAY, JAKE, SUNGHOON, SUNOO, JUNGWON y NI-KI han pasado de ser una de las promesas del k-pop a ser uno de los grupos más potentes de la cuarta generación. Con cada comeback, ENHYPEN refuerza su concepto oscuro y vampiresco, seduciendo a nuevos fans con un encanto del que es difícil escapar.

ENHYPEN during their performance at The O2 Arena on August 22, 2025 in London, England. (Photo by Nicky J. Sims/Getty Images for ABA)

Ahora, con su gira mundial ‘WALK THE LINE’, están llenando arenas en Europa y Estados Unidos y además, en abril de este año, debutaron en Coachella 2025 con un show en el Sahara Stage que mezcló versiones renovadas de hits como “XO (Only If You Say Yes)”, “Sweet Venom” y “Bite Me”. ENHYPEN está en la cima de su creatividad y presencia escénica, y eso es algo que ningún ENGENE puede negar.

ENHYPEN perform at Sahara Tent during the 2025 Coachella Valley Music and Arts Festival on April 19, 2025 in Indio, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images for Coachella)

Esto no solo demuestra que el grupo está en una etapa emocionante y retadora en su carrera, si no que además intensifica las ganas y aumenta el hype de ENGENE de poder verlos pronto en México y Latinoamérica.

“Latinas for ENHYPEN” y ENHYPEN para ENGENE de México y Latam

Durante su paso por Los Ángeles, HEESEUNG, JAY, JAKE, SUNGHOON, SUNOO, JUNGWON y NI-KI se dieron un tiempo para convivir con nosotros y compartir un momento dulce para sus fans en México, mientras platicaron sobre algunos momentos que han vivido alrededor de su último lanzamiento “DESIRE: UNLEASH” y su gira mundial.

A todos los que están en América Latina y México, los extrañamos mucho y realmente queremos ir a presentarnos para ustedes. Así que hasta que llegue ese día, quiero que sean felices, que estén saludables, y ENHYPEN llegará algún día. ¡Manténganse atentos! – JAKE

En una oportunidad única, los retamos a probar y abrir mazapanes juntos, (sí, ese dulce que siempre se rompe cuando menos lo esperas), en una dinámica para descubrir quién tiene “el corazón más frágil” del grupo. Entre confesiones y risas, nos regalaron un momento que sabemos que les va a encantar.

No te pierdas el video completo en nuestro canal de YouTube @sopitas. ¡Síguenos en redes y comparte este momento con otros ENGENE!

¿Quieres más contenido de K-pop? ¡Síguenos en las redes de ZUP y comparte nuestros contenidos!