Rebasar los 20 años de carrera en la música no es sencillo. Y menos cuando, de un tiempo para acá, quizá el rock no se encuentra en su mero apogeo como antes. Pero DLD la tiene clarita: “el rock está ahí y va a estar ahí siempre“, nos cuentan en entrevista.

La banda viene de lanzar su álbum Ocho (aquí la reseña), que trae un rollo muy especial. Debido a la pandemia, el grupo mexiquense no pudo promocionar debidamente su anterior material (Trascender)…

Así que con este nuevo lanzamiento, vuelven al ruedo de una forma y otra. Por acá, el vocalista Francisco Familiar y el guitarrista Erik Neville nos platican cómo los ha marcado este material, qué mensaje plasmaron en él, cómo el momento actual de sus vidas definió lo que es este álbum, entre otras cosas.

Entrevista con DLD

El vocalista ha definido este disco como ‘panóptico’. Es un concepto bastante interesante porque resume un periodo antes, durante y después de la pandemia. Y como ha muchos de nosotros, este instante de encierro lleno de incertidumbre dejó una dura experiencia, pero también alguna que otra enseñanza. Hay una dualidad importante en lo optimista y lo doloroso.

Sopitas.com: ¿Qué tan difícil fue equilibrar esa dualidad entre lo duro y lo optimista?

Francisco Familiar: “Hay temas que se habían hecho hace un par de años que estaban ahí en el tintero y se pudieron concretar. Y las canciones que fueron saliendo durante el periodo de la pandemia… le decimos a la gente que si quiere hacer un ejercicio de curiosidad, que vayan detectando cuáles son las canciones que se fueron creando por cada era, por así decirlo”.

El disco tiene una cualidad importante de crítica social sobre el machismo, del sentido de la perdida, la vulnerabilidad y las lecciones a partir de ello, entre varios detalles. Dentro de esa dualidad mencionada, el título del disco y el símbolo de número 8 tienen un punto importante.

“Tiene una dualidad. Y también tiene esta parte femenina, la masculina… Tratamos de nivelarlo todo y de hecho, por eso el símbolo que es el 8, que es como el del infinito; trae toda esta parafernalia“, comenta el vocalista de DLD en entrevista.

La paternidad y la perdida como parte del concepto del disco

La parte dura de Ocho y de esta nueva etapa en la carrera de DLD, viene cargada con una nostalgia palpable. La perdida de familiares cercanos y la ausencia, son conceptos que se tocan en el álbum. Pero además de la emotividad en ello, el disco mantiene una reflexión importante sobre sobreponerse a esos duros momentos.

Sopitas.com: Hay una analogía sobre el ciclo de la vida. Se inspiraron en su propia paternidad como influencia para el disco, pero también se habla de la perdida. Son reflexiones duras, pero reconfortantes al mismo tiempo.

Erik Neville: “Hay canciones ahí que están dedicadas a la mami de Paco, otras que están dedicadas a mi papá y a mi madre, que se me fueron, los dos murieron en la pandemia… Entonces, todas estas cosas, pues es un cúmulo de sentimientos”.

Erik Neville sabe que esta parte dura no es de todo lo que se habla en el disco. También hay cierto optimismo que no pasa desapercibido. Y con eso en mente, el guitarrista de DLD nos dice en entrevista que fue un poco complicado que no quedará un disco bastante blue (triste) o muy shiny (brilloso, en el entendido del optimismo). ¿Y cómo lograr ese equilibrio?

“Precisamente para lograr ese equilibrio es que de repente tomamos canciones que se quedaron fuera de discos anteriores… Es una realidad y lo vamos tratando de hacer ahí con el tiempo y con el sentimiento. Tratamos de que al final del día el disco sea, no un disco conceptual, porque no es para tanto, pero sí que tengan por lo menos tengan un sentido”. Erik Neville en entrevista para Sopitas.com

No todas las bandas hablan sobre el machismo, pero alguien debía hacerlo

Otro tema importante del nuevo disco de DLD, es que hay canciones como “No nos toca” que es una crítica a la normalización de las conductas machistas con las que muchas generaciones han crecido. Y aquí, surge una cuestión importante porque no muchas bandas se aventuran a hablar del tema honestamente.

Sopitas.com: ¿Cómo ven ustedes esta parte donde a lo mejor mucha gente todavía, o muchas bandas no se atreven tanto a tocar tan específicamente ese tema?

Francisco Familiar: “En un mundo que se podría decir hiperviolento o que está girando a velocidades inimaginables, pues sí nos gusta ser rebeldes y contestatarios. Sentimos que también, por la parte que estamos viviendo en nuestras vidas y por lo mismo de la paternidad, sí sentimos la obligación de entender y concientizar; más no evangelizar… En algún momento todo el mundo ha vivido, directa o indirectamente, la violencia”.

Justamente en “No nos toca”, DLD habla de cierta manera sobre lo frágil de la masculinidad. De esa rola rescatamos el verso “decían que la hombría se acaba con la empatía”, solo para que se den una idea del mensaje.

Sopitas.com: Muchas personas, especialmente hombres, todavía se sienten incómodos con esta parte de expresar sus sentimientos, y lo ven como un sinónimo de debilidad. Pero al contrario, expresar los sentimientos es algo valiente.

Erik Neville: “Comparto completamente contigo y es parte del mensaje, y es parte de las ideologías que al final del día vamos heredando… Es lo que habla la canción y lo que tratamos de explicar; que ya no nos toca quedarnos con todo eso, con lo que crecimos”.

El lugar del rock en la industria y un curioso acercamiento al rap

Algo muy interesante del nuevo disco es que DLD tuvo una colaboración con la rapera Yoss Bones (con quien también platicamos hace poco). La banda experimentó en una rola con influencias de rap, algo inédito en su carrera… Y la experiencia les agradó bastante.

Sopitas.com: ¿Qué tan ligados se sienten ustedes al rap? ¿Cómo ven ahora el lugar del rock en la industria musical mexicana?

Erik Neville: “El rap también es un género con el que crecí, igual Paco… La verdad no somos tan afines a las nuevas tendencias; yo me quedé en los oldies. Sobre todo se me hace un género, como dices, que empata muchísimo con el rock, siempre se pueden hacer cosas maravillosas.

“[Sobre el rock en la industria actual] Híjole, pues ojalá estuviera mejor, pero tampoco está mal. Yo siempre he dicho que el trabajo del rock no es estar de moda, ¿no? O sea, de eso se trata el rock and roll desde que empezó”.

Hablando de nuevas bandas, los dos miembros de DLD nos cuentan en entrevista quienes son sus favoritos del momento: Beta, Technicolor Fabrics, Porter, Camilo Séptimo, Serbia, URSS Bajo el Árbol.

En ese sentido, ¿está el rock nadando a contracorriente? ¿Muerto como algunos dicen? ¿Espera el momento de renacer? Chequen en el siguiente video lo que nos dicen Paco y Erik.

La banda nos cuenta 5 datos curiosos sobre ellos

