Yoss Bones nos habla de la autenticidad y humildad en la música

Lo que necesitas saber: Si quieren conocer a una artista muy honesta y auténtica, entonces tienen qué checar a Yoss Bones y la platica que nos aventamos con ella.

En los últimos años, han aparecido un montón de figuras femeninas en la música de nuestro país que están haciendo cosas muy interesantes, sobre todo a la hora de fusionar ritmos y sonidos. Y sin duda, en esa categoría se encuentra Yoss Bones, quien llegó a la escena musical mexicana a irrumpir con su particular propuesta.

Y es que para nadie es un secreto que hay muchas mujeres entrándole al R&B y el soul en México. Sin embargo, al menos de este lado del charco, nadie ha logrado combinar estos dos estilos tan seductores, con rimas macizas y juegos de palabras que te dejan con la boca abierta. Es ahí donde entra Yoss Bones, quien consiguió esto y armar un proyecto bastante sólido que poco a poco ha crecido.

Yoss Bones tiene una propuesta bastante interesante de R&B y soul con rap/Foto vía Facebook de la artista

Platicamos un rato con Yoss Bones, una de las voces femeninas más importantes

De un tiempo para acá, cada vez es más frecuente ver el nombre de Yoss Bones en festivales o escenarios importantes. Y esto lo ha defendido muy bien, colaborando con un montón de artistas de diferentes géneros y sobre todo, con la llegada de su primer álbum de estudio, Bones, el cual lanzó en 2022 y que sin duda, confirma que es una de las artistas mexicanas más interesantes en la actualidad.

Aprovechando que este 17 de agosto se presenta por primera vez en el Lunario del Auditorio Nacional, tuvimos chance de platicar un rato con Yoss Bones, quien nos contó un poco sobre sus inicios y la evolución que ha pasado (como artista y persona), así como de este show que es sumamente especial e importante para ella.

Los inicios de una artista única

Yoss Bones es una compositora, rapera y cantante originaria de Salamanca, Guanajuato. Como suele sucederle a todos los que le entran a la música, lo primero que marcó a esta artista o que recuerda musicalmente hablando son las cosas que ponían en su casa. Aunque eso sí, en un principio no pensaba pisar escenario o siquiera componer su propia música.

“Mis primeras influencias fueron lo que escuchaban mis jefes, como bandas de iglesias y esas cosas, aunque siempre escuché de todo un poco. Pero cuando crecí, me marcaron varios artistas bien diferentes, como Amy Winehouse, Beyoncé y Aretha Franklin. Recuerdo que cuando escuché a Aretha quedé impactada. Creo que gracias a ellos me interesé más en la música, aunque siendo muy honesta, jamás pensé en dedicarme de manera seria o profesional a esto, la vida me fue llevando hasta ahí cuando empecé a conocer e involucrarme en la escena del hip-hop en Guanajuato”.

Con mucho esfuerzo, dedicación y talento, Yoss Bones se abrió paso en la escena musical mexicana/Foto vía Facebook de la artista

El nacimiento de Yoss Bones y la importancia de un alter ego

Así como muchos otros artistas, Yocelin –como en realidad se llama esta artista–, decidió utilizar el nombre de Yoss Bones a la hora de dedicarse de lleno a la música. Esto de adoptar un alter ego fue algo muy personal, pues según lo que nos contó, quería pintar muy bien la línea entre la mujer detrás de la música y la que se presenta frente al público. Eso sí, sin quitarle la autenticidad a lo que hace.

“Muchos piensan que Yoss Bones, esa morra desmadrosa y que se sube a cantar frente a todas las personas soy yo, pero en realidad es solo una figura que me cree para poder subirme a un escenario. La verdad es que soy una persona muy distinta a la que ven cuando me presento en vivo, en el fondo soy una persona callada, que disfruta de quedarse en su casa con sus gatos o ir por una gordita al tianguis y buscar ropa en la paca”. “Ya casi no lo hago, porque cada vez tengo más compromisos y giras, pero quería tener este alter ego para que mi versión de artista no se comiera a Yocelin, ¿sabes? Necesitaba eso para mantener los pies en la tierra y creo que es muy importante, porque cuando pierdes el centro, poco a poco caes en picada. Yo considero importante separar muy bien esas partes que conviven dentro de mí, que no está peleada una con la otra”.

Yoss Bones se creó un alter ego para separar a la persona de la artista/Foto: Cortesía

El peculiar proceso de su primer disco: ‘Bones’

En 2022 y después de lanzar varios sencillos que la rompieron en plataformas digitales, Yoss Bones estrenó su álbum debut, Bones, en donde a través de 11 rolas nos cuenta la historia de una relación muy particular. Y aunque parece que tenía todo fríamente calculado con este disco, la realidad es que todo surgió en el proceso.

“Si te soy honesta, no tenía realmente una idea de cómo se tenía qué hacer un disco, es más, ni siquiera sabía cómo se iba a llamar, lo único que sabía era componer rolas. La verdad sí fue algo difícil, en particular por el lado técnico, porque te lo juro que llegué al estudio y vi un montón de botoncitos, pero no imaginaba para qué eran o servían”. “Sin embargo, las cosas se dieron y agradezco a las personas que me acompañaron en esta proceso porque la neta, sin ellos no se hubiera logrado esto. Es un disco que amo, aunque no es perfecto porque tiene muchas fallas y después de todo esto tiempo, creo que pude haber hecho mejor las cosas. Pero de cualquier manera, lo veo con mucho amor”.

La humildad te abre las puertas de grandes espacios

En 2023, Yoss Bones fue el único acto femenino que apareció en el escenario principal del Vive Latino, junto a Neto Peña. Y es justo esa clase de pasos, así como presentarse en festivales en México, Latinoamérica y hasta Europa los que han hecho que esta artista cobre nombre en diferentes partes del mundo. Sin embargo, ella está muy consciente que para que te den la oportunidad de triunfar en la música y en general, debes manejarte con humildad.

“Siempre he pensado que en esta vida hay que ser humildes, porque eso te abre las puertas en todos lados, pero jamás debes dejar que pasen encima de ti, porque es algo que pasa mucho en la industria, y una cosa es ser humilde y otra es ser p*ndejo. Tienes qué ser consciente de lo que haces, y hacerlo con muchas ganas, no importa si te presentas para 10 o miles de personas, debes recordar quién eres y qué es lo que te motiva a hacer lo que te gusta, en este caso la música. Ante todo, siempre hay que perder el miedo a hacer esas cosas que queremos, porque tenemos muy poquito tiempo en esta vida”. “También creo que ahora tengo una responsabilidad muy grande con lo que digo, porque puedo tomar un micrófono para hablar y decir cosas que siento, pero que también pueden significar algo para los demás. Si algo he aprendido es que el éxito no es el dinero ni esas cosas, es contar con gente que te ama y que le importas como persona más allá de la artistas. Cuando tienes eso, es cuando te das cuentas cuál es el verdadero éxito detrás de todo esto”.

La primera presentación de Yoss Bones en el Lunario del Auditorio Nacional

Como ya lo mencionábamos desde el principio, este 17 de agosto, Yoss Bones se presenta por primera vez ni más ni menos que en el Lunario del Auditorio Nacional. Por supuesto que este es un concierto muy especial para ella, porque en sus propias palabras como “su prueba de fuego” en los escenarios grandes. Pero mejor les dejamos lo que nos contó sobre este show en el que planea tirar la casa por la ventana.

“Debo confesar que estoy un poco nerviosa, porque para mí, es entrarle al mundo de los auditorios y es algo nuevo para mí. Pero también estoy muy feliz porque significa que mi música está conectando con la raza, ¿sabes? Que sí les gusta lo que hago y que está llegando a mucha gente. Este concierto será una celebración, estamos trabajando en conjunto para armar un show que estará machín, donde además de tocar rolas viejitas y nuevas, vamos a incluir invitados especiales que aún no puedo revelar. Pero también andamos armando un espectáculo con bailarinas drag queen y más, no se lo pueden perder”.

Yoss Bones se presentará por primera vez en el Lunario del Auditorio Nacional/Foto: OCESA

