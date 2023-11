Lo que necesitas saber: Charlamos con Jared Leto sobre el nuevo disco de 30 Seconds To Mars, la relación que tiene con su hermano Shannon, la razón por la que le gusta escalar y muchas cosas más. ¡No se pierdan todo lo que nos contó!

La edición 2023 del Corona Capital nos dio tres días llenos de bandas y artistas increíbles, entre los que destacaron varios de los llamados ‘headliners’ de la talla de Arcade Fire, Blur, The Cure y también de 30 Seconds to Mars, quienes se convirtieron en una de las bandas más comentadas en el festival.

30 Seconds To Mars regresó a México después de cinco años y lo hizo para dar un show que tuvo de todo: a Jared Leto volando por el escenario (literal), fuegos pirotécnicos, confeti y un setlist donde escuchamos rolas de antaño por parte de los hermanos Leto.

Jared Leto. Foto: Stephania Carmona

30 Seconds To Mars regresó a México después de seis años

El dúo estadounidense cerró con broche de oro el escenario Corona Cero en uno de los mejores shows que pudimos ver en el Corona Capital 2023. Y justo horas antes de eso, tuvimos una charla con Jared Leto en el camerino, donde nos contó sobre el regreso de la banda a México, su nuevo disco de estudio y hasta su relación con su hermano Shannon, quien toca la batería en los shows de 30 Seconds To Mars.

“No creo que la banda todavía existiera si no fuera por el hecho de que Shannon y yo somos hermanos, y no estoy seguro de que nuestra relación sería la misma si no tuviéramos la banda”, nos contó Jared sobre cómo el dúo con su hermano ha ayudado más allá de hacer música.

Jared Leto se lanzó del escenario en el show de 30 Seconds To Mars. Foto: Stephania Carmona

Platicamos con Jared Leto sobre la evolución de la banda y su nuevo disco de estudio

“Ha sido una bendición para ambos y no siempre es fácil, pero a medida que hemos madurado un poco más, es hermoso compartir esto con su familia”, aseguró en la charla donde también nos habló de su reciente producción ‘It’s the end of the world but it’s a beautiful day’.

“Lo que me gusta del título del álbum y del álbum en general es que hay una sensación de optimismo, una sensación de esperanza, una sensación de celebración, una sensación de nostalgia, alegría y reflexión, y creo que me gusta tener canciones así”, nos confesó Jared Leto sobre el título de su reciente disco inspirado principalmente por la pandemia de COVID-19.

Los hermanos Leto se rifaron un show digno de cerrar el escenario Corona Cero del Corona Capital 2023. Foto: Stephania Carmona

El músico nos contó sobre la relación con su hermano, la nueva música de 30 Seconds To Mars y más

“Este álbum nació en los primeros días de COVID y realmente nos tomamos nuestro tiempo. Realmente queríamos esforzarnos para hacer el mejor trabajo que pudiéramos y había muchas canciones”, detalló. Y no son sólo palabras, pues para el sexto disco de estudio de 30 seconds to Mars, Jared Leto escribió alrededor de 200 canciones.

Además de la música, Jared Leto también ha llamado la atención de sus fans últimamente por su afición de escalar grandes edificios como el Empire State. ¿Qué es lo que lo ha motivado a hacer eso? ¿Cómo cataloga los últimos sencillos de 30 Seconds to Mars? ¿Realmente a 30 Seconds To Mars la podemos considerar como una banda de rock?

Jared Leto en el Empire State Building/Foto: Renan Ozturk

¡Chequen la entrevista que tuvimos con Jared Leto sobre 30 Seconds to Mars!

Esas y más preguntas las respondió Jared Leto en la charla que tuvimos con él previo a la presentación de 30 Seconds to Mars en el Corona Capital, y acá se las dejamos para que le echen un ojo:

Te puede interesar