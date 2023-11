Piruetas y confeti: 30 Seconds to Mars se rifó un show bastante explosivo en el Corona Capital 2023

Lo que necesitas saber: Con un show fuera de este mundo, 30 Seconds To Mars demostró que tuvo bien ganado su lugar como headliner del Corona Capital 2023.

Jared y Shannon Leto llegaron al Corona Capital para dar cátedra de cómo dar un concierto en un festival de música, pues con 30 Seconds To Mars se rifaron un espectáculo lleno de pirotecnia, confeti y acrobacias que nos dejaron con un grandioso sabor de boca.

En punto de las 10:40 de la noche, Shannon Leto salió al escenario en su batería para interpretar “Walk on Water”, en la voz de Jared a quien muchos buscábamos en el escenario sin saber que para entonces literalmente ya estaba sobre él.

Jared Leto se lanzó del escenario en el show de 30 Seconds To Mars. Foto: Stephania Carmona

30 Seconds To Mars cerraron con broche de oro el escenario Corona Cero

La cosa es que el líder de 30 seconds To Mars estaba en la parte alta del escenario Corona Cero, donde cayó en el escenario con ayuda de un arnés, para continuar con “Up in the Air” y “King and Queens”, canción en la que comenzó una lluvia de papeles mientras todos los fans ayudaban a cantar los coros junto a Jared Leto.

Luego de presentar a su hermano Shannon a “la gente bonita de México”, 30 Seconds To Mars continuó su show al ritmo de “This Is War” y “Rescue Me” en donde Jared invitó a dos fans a subir con él al escenario para cantar esta rola del disco que lleva el mismo nombre.

Shannon Leto. Foto: Stephania Carmona

Durante el show de 30 Seconds To Mars en el Corona Capital 2023 no se escatimó en pirotecnia, pues durante varias rolas como “Closer To The Edge”, “Stuck” y “Walk On Water” Jared y Shannon Leto usaron fuegos artificiales que le dieron un giro espectacular al show que marcó su regreso a México después de 5 años.

Visualmente la pirotecnia no fue lo único que nos regaló 30 Seconds to Mars, ya que el dúo también se apoyó de globos gigantes color negro y hasta del mismo Jared que interactuó con el público de una manera increíble y en todo momento.

Jared Leto. Foto: Stephania Carmona

Jared y Shannon Leto compartieron con sus fans mexicanos varios momentos memorables

Y es que además de dirigirse a ellos sobre el escenario, el músico estadounidense bajó varias veces para acercarse a sus fans que en algún punto incluso le gritaban que se quitara la camisa o le recordaban lo guapo que es.

Todo el tiempo Jared Leto estuvo enérgico en el escenario y por momentos se daba sus minutos para darle un buen jalón al tanque de oxigeno que tenía en el escenario y a un lado de la batería: “Perdóneme, estoy envejeciendo”, dijo Jared al público.

Foto: Stephania Carmona

30 Seconds To Mars tocaron varias rolas de antaño

El concierto de 30 Seconds to Mars tuvo tanto para los fans nuevos que conocieron a la banda en su faceta más electropop, así como a lo que conocieron a Jared Leto y compañía cuando era un referente “emo” por allá de los años 2006.

Lo decimos porque en su show del Corona Capital, los hermanos Leto nos deleitaron con “Attack” y “A Beautiful Lie”, dos rolas que no tocaban en Mexico en al menos 8 años (o sea sus últimas dos visitas a México desde el 2015).

De otro mundo el show que se aventó 30 Seconds To Mars. De verdad. Imaginen que todo empezó cuando Jared Leto se aventó desde la estructura del escenario Corona Cero y así comenzó su presentación.

Leto es un verdadero frontman y vava que dieron un conciertazo y show de primer… pic.twitter.com/o8qwjYbH2l — Sopitas (@sopitas) November 19, 2023

Y dieron un setlist bastante variado, pero también apegado a la nostalgia en el Corona Capital 2023

A pesar de que Jared Leto se quejó un poco por el audio que se metió al comenzar el show de Blur, 30 Seconds to Mars obvio no podía irse del escenario sin interpretar “The Kill”, una de las rolas que hizo famosa a la banda en 2005 y misma que suena bastante diferente en la voz de Jared actualmente.

Si bien mucho se cuestionó la decisión de poner a 30 Seconds To Mars como uno de los headliners Del Corona Capital 2023, sobre todo por su corta discografía, Jared y Shannon Leto demostraron que se ganaron bien ese lugar con su show donde incluso el líder de la banda chuleó a la audiencia.

Los hermanos Leto se rifaron un show digno de cerrar el escenario Corona Cero del Corona Capital 2023. Foto: Stephania Carmona

“El público mexicano siempre demuestra a todo el mundo cómo se deben comportar las personas en los conciertos”, dijo el vocalista que supo integrar bien a la audiencia durante todo el show.

Al final lo cierto es que el show de 30 Seconds to Mars vario dependiendo de quien lo viera: para muchos fue un espectáculo cok bastante producción, mientras que para otros fue un apapacho de nostalgia a esos años donde nos sentíamos incomprendidos. ¿Ustedes con cuál de esos tipos de público se identificaron en el show de 30 Seconds To Mars?

Foto: Stephania Carmona

