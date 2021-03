Recordando a Rita Guerrero: Una entrevista con Pato (Maldita Vecindad) y Rubén Albarrán

Han pasado 10 años desde que Rita Guerrero partió. La emblemática cantante de la Santa Sabina falleció un 11 de marzo de 2011, pero su legado se mantiene intacto para el público que la encumbró y los colegas -amigos también- que la vieron derrochar talento en cada escenario que pisó.

Su mítica figura como una de las vocalistas más icónicas del rock en México sigue brillando y su voz, más allá de la evidencia terrenal, no se ha apagado. Su nombre también resalta y ahora, lo hace con fuerza de la mano de varios viejos conocidos como Pato de La Maldita Vecindad y Rubén Albarrán de Café Tacuba.

Estos últimos se juntaron con otros compadres para darle forma a “Rita Bonita”, una canción para conmemorar la vida de quien fuera conocida como ‘La Bruja del Rock Mexicano’. Acá tuvimos la oportunidad de platicar con Pato y Rubén sobre esta entrega y, por supuesto, recordar a la eterna artista jalisciense.

El recuerdo de aquel 11 de marzo de 2011, el día que la escena musical mexicana le daba el último adiós a Rita Guerrero, se mantiene vigente en la memoria de Pato. Han pasado 10 años desde entonces y la ocasión amerita un homenaje especial. “Esta canción nació como un retrato tomado de esa noche de velación cuando la estuvimos despidiendo en el claustro de Sor Juana“, refiere sobre la canción que ha compuesto con Rubén y compañía.

Y así como recuerda la despedida, también tiene grandes memorias junto a la cantante. Ellos coincidieron en la música, pero también en las ideologías y movimientos. A lo largo de los 90, apoyaron las causas estudiantiles y los levantamientos zapatistas, entre otras cosas. “El recuerdo que yo tengo personalmente de ella es de una Rita alegre, con esa alegre rebeldía que era muy inherente de su personalidad“, subraya el músico de La Maldita.

Todas esas experiencias alimentaron la hermandad y hoy, se arropan en una nueva canción que lleva el nombre de ella. “Esta es una ofrenda de amor y de mucho cariño a nuestra compañera, nuestra carnalita Rita… Es un presente que queremos compartir pensando en el regalo que Rita Guerrero fue para nosotros“, remata Pato.

Rubén Albarrán, por su parte, atesora las sesiones de grabación con los viejos amigos de aquella oleada rockera en México. “Las sesiones han sido muy emotivas. Nos hemos encontrado los amigos y nuevamente hemos compartido el placer de hacer música con un propósito“, dice.

Evidentemente, el recuerdo de Rita ha abordado a los participantes del proyecto -entre los que figuran también Alfonso André (Caifanes), Poncho Figueroa y Alex Otaola (Santa Sabina), además de Roco (Maldita Vecindad-. “Hay cierto sabor agridulce porque ella no está, pero hay alegría porque nos reunimos para recordarla y honrarla”, comenta el vocal de Café Tacuba.

A quién le haya tocado vivir los 90 en México, seguro recordará el apogeo del rock. Por supuesto, esta época en nuestro país no se entendería de la misma manera sin la intromisión de La Maldita Vecindad y la Santa Sabina, que eran como bandas hermanas. Ahí había un lazo de fraternidad y Pato lo recuerda bien, sobre todo con Rita Guerrero y el peculiar apodo con el que la distinguían.

“Yo recuerdo que le decíamos ‘La Comandanta Rita’ por esa disciplina férrea que tenía. Era una chava muy disciplinada en su quehacer artístico“, comenta el músico, quien además denota admiración por ella debido a su capacidad interpretativa. “Era impresionante verla después de un concierto de tres horas y bajaba super fresca, con una carga energética bien grande”.

Y bueno, también había momentos para echar la risa y la buena vibra. Rita era parte de esa ‘cábula’ y del buen ambiente, según recuerda Pato. “Tenía un gran sentido del humor. Le decíamos: ‘Buenos días, Comandanta’. Y ella respondía: ‘¡Aguas, mijo! Porque si no, me lo voy a acuartelar’. La recuerdo mucho con esta alegría y con esa presencia luminosa que inundaba el cuarto“, nos externa el guitarrista.

Junto a Café Tacuba, también hay grandes recuerdos. Rubén hace memoria y a la mente se le viene una gira por Sinaloa a principios de los 90, donde todo luce apacible y que, en medio de la intermitencia de la actualidad, se extraña. “En el año 1991, Santa Sabina y Café Tacuba realizamos una gira por diferentes partes de Sinaloa.

“Fue muy bonito porque tocábamos y una vez que terminábamos la presentación, regresábamos a dormir a alguna ciudad cercana. Todas las noches, nos regresábamos cantando; Poncho [Santa Sabina] tocaba la guitarra y todos cantábamos”, dice Albarrán.

Eso sí, en aquellas fechas Rita Guerrero mostró que no era dócil ni mucho menos, sobre todo con aquellos que se quisieran pasar de listos. Aquello queda de manifiesto en una curiosa anécdota donde ambas bandas debieron salir corriendo luego de que algún sujeto se acercara a la jalisciense, quien no estuvo de acuerdo con las intenciones del hombre que la abordaba.

Como mencionamos al principio, el legado de Rita Guerrero es innegable y para Pato, es incluso imprescindible en las épocas venideras. “Yo creo que la figura de Rita, en la ausencia, se agiganta… Hay un gran legado de ella, incluso para las nuevas generaciones”, señala el integrante de La Maldita Vecindad.

En virtud de ello, y como espectador en primera fila, el músico especifica cómo en los 90 -quizá un poco antes- las mujeres en el rock se comenzaron a abrir paso con más fuerza. Rita fue, en todo caso, la última de una generación que mostró el camino. Luego, la también actriz y Santa Sabina rompieron un molde dentro del mainstream en México, que es una de las cosas destacadas que Pato menciona a detalle.

“Lo que ella generó fue esta presencia femenina que hacía falta en la música. En ese sentido, en los 90 y antes, el ambiente rockero era muy masculino… Luego apareció Kenny [Y Los Eléctricos] y también Cecilia Toussaint, que fueron precursoras de esta nueva época. Y luego Rita apuntaló todo esto…

“Era un trabajo muy riesgoso en términos de comercialidad porque, para empezar, la lírica de Santa Sabina siempre ha sido muy poética. Su música no tenía nada que ver con las fórmulas comerciales… Todos estos recursos histriónicos de Santa Sabina y de Rita en particular, son algo que extraño y no he visto más. Pero creo que ha sido una fuerza inspiracional”.