Puro girl power: Una cronología del paso de las mujeres en el rock latinoamericano

Desde tiempos inmemorables, las mujeres han estado en el rock. De hecho, hay expertos en música que dicen que Sister Rosetta Tharpe fue la persona que creó el rock and roll, e incluso algunas otras leyendas como Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley, Johnny Cash y Jerry Lee Lewis la citaban como una de sus más grandes influencias. Sin embargo, y siendo muy honestos, el nombre de las chicas dentro de la historia de este género ha quedado en segundo plano.

Esto no solo ocurre en la música anglosajona, también podemos verlo en Latinoamérica. En los años 50 y cuando la sociedad era completamente distinta, un montón de mujeres comenzaron a cimbrar las bases del rock desde México hasta Argentina, y afortunadamente con el paso de los años no solo las vemos con más presencia en los festivales y escenarios del continente, también se les reconoce su aporte dentro de este enorme movimiento.

Las mujeres han estado siempre en el rock, pero no han sido reconocidas

Sin embargo, hoy queremos recordar a todas esas chicas que forjaron el rock en nuestro idioma y cuyo camino no fue nada sencillo. De hecho, y como suele suceder en muchos ámbitos, muchas de ellas tuvieron que luchar durante años para que el mundo las conociera. En esta ocasión les mostraremos una cronología con algunas de las artistas más destacadas de este género en Latinoamérica.

Y sí, sabemos que una nota no es suficiente para mencionar a todas, pero nos encantaría que en caso de que falte alguna mujer o banda, nos lo hagan saber para incluirlas y así, aparezcan y tengan el espacio que se merecen. Pero basta de hablar, iniciemos con este clavado al rock en nuestro continente.

También puedes leer: 5 MUJERES QUE INNOVARON (Y CAMBIARON) LA HISTORIA DE LA MÚSICA

Las pioneras del rock en el continente

A mediados de los años 50, el rock comenzó a popularizarse en Estados Unidos. Pero en México hay un nombre clave que hizo que ese sonido se escuchara en la radio comercial: Gloria Ríos. Aunque ella era cantante y bailarina, se le adjudica el título como la primera mujer en grabar una canción de este género en nuestro país –y sobre todo en español–, cuando en 1956 junto a su esposo, el músico Mario Patrón, y la banda Las Estrellas del Ritmo cantó en “El relojito”, una reversión del clásico “Rock Around The Clock” de Bill Halley and His Comets.

A partir de esto, en los años 60 aparecieron otras grandes mujeres como Angélica María y sus hitazos como “Edi Edi”, Julissa –como solista y junto al grupo The Spitfires–.,Queta Garay, Nina Galindo, las hermanas Norma y Rubí Valdez, María Eugenia Rubio y Leda Moreno. Sin embargo, había otras chicas rocanroleando fuera de la música comercial, como el caso de Baby Bátiz, Mayita Campos y en Chile estaba Denise Corales junto a la banda Aguaturbia.

Fechas clave:

1956: Gloría Ríos publica el cover de “Rock Around The Clock”.

1962: Angélica María lanza su primer LP, donde incluía “Edi Edi”.

1968: Baby Bátiz estrena junto al grupo Los Winners el álbum Estás Listo.

1969: Mayita Campos graba junto a su hermano Kiko un EP con covers a Joan Báez y Bob Dylan

Los 70: El boom y el apagón del rock latino

Como ya mencionábamos antes, las mujeres en el rock comenzaron a tener presencia gracias a aquellas artistas que estaban sonando de manera comercial. Sin embargo, en el underground también teníamos rockeras que estuvieron en momentos importantes de este género en nuestro país, como Mayita Campos y Baby Bátiz que tocaron en el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro en 1971 junto a las bandas Los Yaqui y Tequila respectivamente.

Pero en México inició la época oscura del rock, cuando diferentes grupos tuvieron que trasladarse a los hoyos funkys y lugares en pésimas condiciones con tal de seguir tocando. Ahí, se forjaron algunas mujeres importantes como Maricela Durazo, Emilia Almazán, Tere Estrada, Maru Enríquez y una joven llamada Cecilia Toussaint, que llamaba la atención de todos los que la veían en el escenario cuando aparecía junto a su banda Arpía.

Pero en Latinoamérica, las mujeres cada vez tenían más voz en el rock. Celeste Carballo la estaba rompiendo junto a la banda Alter Ego, pero tan solo unos años después el grupo se disolvió. Aunque lejos de bajar las manos, ella continuó tocando como solista, convirtiendo escenario con leyendas como Bob Dylan, Carlos Santana o Peter Gabriel, alcanzando el estatus de una de las grandes voces del género en Argentina.

Celeste no era la única que estaba rocanroleando al sur del continente. En ese mismo país, María Rosa Yorio, el grupo Rouge –que más tarde se harían llamar Viudas e Hijas de Roque Enroll y consideradas la primera banda de chicas en Latinoamérica–, Sandra Mihanovich, Patricia Sosa con el grupo La Torre y Claudia Puyó estaban sobresaliendo. Aunque Colombia también nos presentó a Szavesta, una banda conformada por Ángela Isaza, Mercedes García y Berta Pinilla.

Fechas clave:

1971: Baby Bátiz y Mayita Campos tocan en el Festival de Avándaro.

1975: Maru Enríquez toca por primera vez con La Nopalera.

1977: Celeste Carballo forma Alter Ego junto a sus amigos Oscar Mangione y Pedro Aznar.

1978: Emilia Almazán se junta con Jaime López, Roberto González y Guadalupe Sánchez para tocar como grupo en Un viejo amor.

1979: Se integra en Argentina la banda Rouge.

Los 80: El inicio del rock en tu idioma

La década de los 80 fue importante para las mujeres dentro de la industria musical, pero en el rock mexicano cada vez sonaban más fuerte. A lo largo de esa época, vimos consolidarse a Cecilia Toussaint como solista, aunque también aparecieron nuevos talentos como Kenny García, Nina Galindo, Tere Estrada. Sin embargo, en este momento también conocimos a una mujer que se convertiría en un ícono del género en nuestro país, la enorme Rita Guerrero.

Latinoamérica no se quedó atrás, y entre todas las rockeras que se dieron a conocer durante todos estos años, tenemos a Fabiana Cantilo e Hilda Lizarazu –quienes fueron vocalistas de Los Twist y tuvieron carreras en solitario muy importantes– o el grupo de chicas Las Bay Biscuits, en Colombia se hacían presentes Elsa Riveros con la banda Pasaporte y Silvia O era de las primeras mujeres en entrarle al punk en Medellín con la banda Código.

Fechas clave:

1980: Kenny García forma en Los Ángeles la banda Kenny y The Electrics.

1983: Fabiana Cantilo abandona a Los Twist y entra en su lugar Hilda Lizarazu.

1987: Cecilia Toussaint publica Arpía, el disco más importante de su carrera y considerado como uno de los mejores del rock nacional.

1989: Después de la disolución del grupo Los Psicotrópicos, Rita Guerrero y compañía se juntan bajo el nombre de Santa Sabina.

1989: Silvia O se une a las filas de la banda Código.

Los 90: El boom de la mujer en el rock latino

A partir de los 90 y tras varios años luchando por sobresalir, fue más evidente que las mujeres eran sumamente importantes dentro del rock de este continente. Y a partir de este momento, surgieron artistas espectaculares que por fin tuvieron la exposición en medios que necesitaban para sobresalir, aunque aún había mucho trabajo que hacer para que esto se cumpliera a la perfección, que hasta nuestros días se siguen haciendo.

En esta década, vimos nacer a grandes artistas como Yoly Alaniz, Cecy Morales, Luisa, Maribel y Bibiana Bueno Blue – integrantes de la banda Loba–, Las Ultrasónicas con Jessy Bulbo, Tere Farfissa, Susy Vox, Rossie Glam y Eddie Micro entre otras, Rosa Adame junto a La Lupita, en Colombia aparecían Andrea Echeverri y Aterciopelados, Polikarpa y sus Viciosas, Fértil Miseria con Yolanda Molina y las hermanas Vicky y Piedad Castro, y las chilenas Javiera Parra y Denisse Malebrán.

Sin embargo, en esta década también fue el momento de grandes mujeres mexicanas que comenzaron a forjar sus carreras en solitario. Aunque ambas iniciaron su carrera en Tijuana No!, Julieta Venegas y Cecilia Bastida sobresalieron cuando publicaron sus propios álbumes, aunque por ahí también apareció en la escena musical de nuestro país otra mujer sumamente importante para comprender la historia del rock latino, Ely Guerra.

Fechas clave:

1993: Andrea Echeverri y la banda Delia y los Aminoácidos cambian de nombre a Aterciopelados

1995: Ely Guerra lanza su álbum debut homónimo

1997: Julieta Venegas estrena su primer disco, Aquí

1999. Denisse Malebrán se convierte en la vocalista de Saiko

Los 2000: Una nueva generación

El nuevo siglo lo iniciamos con un montón de artistas espectaculares, que no solo tocaban rock, sino que también le entraban a otros géneros. Tal es el caso de Natalia Lafourcade, que rápidamente se ganó un lugar dentro de la industria y tuvo la oportunidad de experimentar con otros ritmos y sonidos, aunque también estaban por ahí Ximena Sariñana y Carla Morrison que si bien no eran rock como tal, tienen esa misma actitud.

En Chile, también se hacían presentes mujeres como Javiera Mena, Francisca Valenzuela y una mujer que en particular llegó para romper todo, Mon Laferte. En cuanto a bandas de mujeres, tampoco nos quedamos atrás. Desde nuestro país, nacieron grupos como Ruido Rosa, Le Butcherettes, aunque al sur del continente vimos el nacimiento de Amanitas, Eruca Sativa, Las Ligas Menores, Cirse, Utopians, o las colombianas Catalina García de Monsieur Periné y Liliana Saumet de Bomba Estereo.

Fechas clave:

2008: Julieta Venegas graba su MTV Unplugged

2011: Rita Guerrero murió a los 46 años

2012: Le Butcherettes se presenta en el festival de Coachella.

2015: Natalia Lafourcade estrena Hasta La Raíz, disco por el que ganó el Grammy a mejor álbum de rock latino/alternativo.

Afortunadamente, con el boom del internet y la facilidad para publicar música casi casi con un solo click, millones de mujeres no solo de México y Latinoamérica, también en otras partes del mundo han podido compartir con todos nosotros sus canciones. Este solo es un breve repaso, estamos seguros que por ahí nos hacen falta nombres, así que esperemos que colaboren con nosotros y en unos cuantos años podamos nutrir esta cronología e incluir a todas esas grandiosas artistas que vendrán en el futuro.