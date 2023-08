Lo que necesitas saber: Siddhartha se presentará en el Foro Sol el 9 de diciembre y recientemente, estrenó su canción "Acapulco con Emmanuel Horvilleur. Aquí nuestra entrevista con el músico.

Siddhartha lanzó su disco 00:00 en el 2022 y ha estado de gira en los últimos meses. Pero en medio de todo, se ha dado su tiempo para traernos algo de nueva música con canciones como “Acapulco”, estrenada apenas en el mes de agosto de este año en colaboración con Emmanuel Horvilleur.

“Yo conozco a Emmanuel evidentemente por su música. Siempre me gustó mucho Illya Kuryaki and the Valderramas, y cuando escuché su proyecto solista también me encantó”, nos contó el compositor mexicano en entrevista sobre este guiño de lo que será su próximo material discográfico que podría llegar antes de que termine este año.

Siddhartha y Emmanuel Horvilleur estrenaron recientemente la canción “Acapulco”. Foto: vía Instagram.

Tanto Siddhartha como Horvilleur ya se conocían de tiempo atrás. Como nos cuenta el oriundo de Guadalajara, ellos platicaron un poco en 2019 luego de un show en la Ciudad de México. Volvieron a coincidir en ese mismo año, pero ahora en un concierto que dio Sidd en el Auditorio Nacional, donde Emmanuel lo acompañó para tocar una canción.

“Desde ahí nos conocimos más a fondo, y tuvimos la idea de juntarnos para hacer alguna canción”, nos platicó el músico mexa en entrevista. “Había una buena intención de colaborar. Me refiero a las ganas de hacer música con alguien; no por hacer intercambio de marketing. Es hacer música con alguien que escuchas, te gusta, que respetas y hay admiración“, agregó.

Por acá, les dejamos la entrevista completa que tuvimos con Siddhartha a propósito de esta nueva rola, el amor sin prejuicios, cómo una mujer de su familia lo impulsó a seguir su sueño y más.

Siddhartha en el Palacio de los Deportes en 2022. Foto: Especial.

Entrevista con Siddhartha: ¿Cómo se compuso la canción “Acapulco”?

Luego de conocerse en el 2019, Siddhartha cuenta que fue algo complicado cuadrar agenda para que se diera la colaboración con Emmanuel Horvilleur. Fue hasta hace poco, en marzo de este 2023 para ser precisos, cuando pudieron meterse de lleno en su nueva canción.

“Acapulco” es una rola inevitablemente romántica que a grandes rasgos, habla sobre el amor sin prejuicios. En el video musical, se ve a distintas parejas que ejemplifican el concepto mencionado, y remata con una aparición especial de Mariand “Yuya” Castrejón, la pareja del músico. Siddhartha nos cuenta en entrevista cómo se dio finalmente la canción con el argentino.

“Fui a Buenos Aires hace un año para hacer un show y aprovechamos unos días antes para hacer música. Pero justo cuando llegué, me dijo que su chica se había enfermado de COVID, y él no sabía si estaba enfermo. Entonces, no nos pudimos ver. “Estuve como una semana y al final de la semana, me dijo que ya estaba bien y nos vimos antes porque yo tomaba un vuelo nocturno. Nos vimos un par de horas antes de mi vuelo, y en ese ratito compusimos ‘Acapulco’. Fue cosa se una hora, pero ya no había intención de hacer música; parecía difícil y forzado, pero al final terminamos sacando la guitarra y dejamos una maqueta que es básicamente lo que ahora es la canción”.

Arte y entretenimiento: Cómo escoge Siddhartha con quién colabora

Como dijo en una declaración anterior, Siddhartha colabora no por un tema de marketing, sino porque cada vez hace una colaboración, busca artistas a los que admira, respeta y escucha. Con Emmanuel Horvilleur no es la excepción.

Sopitas.com: Está increíble esta parte de que no es una colaboración por un tema de marketing. Es genial cuando dos artistas se juntan por plena convicción. Ese click y ese vínculo creativo parece que ya no es tan común…

Siddhartha: “No me gusta hablar por los demás o ‘en los zapatos que no he estado’, pero sí creo que hay una tendencia en las colaboraciones donde mucho de esto es establecer un intercambio para llegar a otro público. Y eso me parece super sano, pero particularmente yo no podría hacer una colaboración con alguien que no escucho, respeto o admiro.

“Probablemente podría hacer una especie de experimento, pero para mí [el hecho de] sentarme a hacer una canción con alguien, tiene un propósito más artístico y musical que un objetivo a nivel de marketing… No me sentiría muy honesto haciendo una colaboración con alguien que en principio, no escucho su música”.

Siddhartha y Emmanuel Horvilleur estrenaron recientemente la canción “Acapulco”. Foto: vía Instagram.

El amor sin prejuicios

“Acapulco” es una canción que habla del amor sin prejuicios; de cómo a veces este sentimiento incomoda a ciertas personas por cualquier razón. Eso sí, aunque el track se entiende sobre ese tema, el artista nos revela que al principio estuvo un poco revuelto todo para desarrollar la letra.

“Casi todo lo que escribo es un poco por lo que experimento en primera persona. En este caso, la canción todavía no tenía un tema flotando, pero ya había algunas frases y de ahí partió todo lo demás. Al inicio eran varios temas revueltos y uno de ellos era ese [el amor sin prejuicios]…”, nos cuenta Siddhartha.

Siddhartha. Foto: vía Instagram.

El jalisciense nos platica que una parte del tema, vino de la idea de cómo a algunas personas se les hace fácil opinar sobre las relaciones amorosas, aún sin tener en cuenta lo que las personas involucradas sienten.

“Muchas personas nos hemos visto en casos de que hay gente que tiene una opinión de quién eres o con quién estás, si tu relación es apropiada o no, si tienen la edad adecuada para estar juntos… “Ese es un tema que yo creo que se aborda con bastante ligereza o humor. Me parecía tonto que alguien pudiera decir lo que sea sobre algo tan desconocido como los sentimientos de dos personas.”. Siddhartha en entrevista para Sopitas.com

Siddhartha en el Vive Latino 2022. Foto: Especial.

Para Siddhartha, además de la ligereza con la que se aborda el tema, también le parecía que sería atrevido tocarlo en una composición romántica. Y es un caso complicado, pues como dice él, “puede ser un amigo tuyo, un familiar o la gente a través de redes sociales que destruye a una pareja sin saber lo que está pasando…”.

En cuanto al video de la canción, el intérprete de “Únicos” menciona en entrevista que el concepto fue de lo personal a lo plural jugando con personajes que hacen alusión a algunos de sus conocidos.

“Estaba esta pareja de amigos super dispareja; uno es muy formal siempre de traje, y su chica es otro pedo que tiene una cosa muy relajada. Personalidades muy opuestas que estaban coincidiendo mucho, siendo una pareja super feliz y exitosa. Todo eso cabía en la historia del video”, nos dice.

La aparición de Yuya en el video y lo más loco que Siddhartha ha hecho por amor

La nueva canción de Siddhartha dice en su coro “Y se nos hace tonto/Que les parezca raro/Aunque le suene extraño/Mucho más loco es el amor”. Y como dijimos, al final del video aparece brevemente Mariand (conocida mejor como Yuya por los entusiastas del internet). El compositor nos cuenta un poco el trasfondo detrás de ello, y cómo jugaron un poco con su situación.

“A mí me pareció una canción muy atinada y cuando invité a Mariand a aparecer en el video, fue como: ‘Sí, hagámoslo. Qué divertido. Vamos a formar parte un poco de este tema que hemos vivido también en carne propia’… De desahogarlo a través de algo que disfrutes. “He hecho muchísimas locuras [por amor] y todo lo que he hecho tiene cierto grado de riesgo. Si pudiera escoger una, sería dejar todo por lo que uno siente en ese momento; agarrar el vuelo a donde tengas que ir, que tengas que cortar todo lo que hay a tu alrededor, tus compromisos. Me he visto un par de veces siendo un poco intenso con eso”.

Yuya en el video de “Acapulco” de Siddhartha y Emmanuel Horvilleur. Foto: Captura de YouTube

El amor por la música y la mujer de su familia que lo impulsó

Hablando sobre otro tipo de amor…. Siddhartha siempre ha sido abierto sobre lo que la música significa para él. Canciones como “El chico”, con rollo autobiográfico, son la prueba de ello. Pero en su vida, hubo alguien más que lo empujó a tomarse la música más en serio: su abuela, a quien incluso le compuso la canción “Nube” tras su fallecimiento.

Sopitas.com: Tu abuela tuvo que ver mucho con ese sentimiento de amor por la música. ¿Cómo fue que ella jugó ese papel para encaminarte sobre eso?

Siddhartha: “Ella lo que hizo fue ayudarme a que no hubiera algo que me impidiera desarrollar ese sentimiento nato que yo traía. Yo siempre manifesté este interés o pasión por la música desde que tenía uso de razón. Entonces, lo que ella hizo fue canalizarme hacia eso. No me lo inculcó; más bien me ayudó a poderlo expresar bien“.

Siddhartha menciona en la entrevista que si bien su abuela no le regalaba instrumentos solo porque sí, ella lo impulsó a que practicara y tomara clases de batería. Y por lo que cuenta, ella le inculcaba que fuera constante con ello.

“Una de las cosas en las que sí me ayudó mucho es que nunca me regaló nada. Más bien ella me metió a clases de batería y me dijo: ‘no te voy a comprar una batería hasta que aprendas a tocar un poco’. Me tuvo mucho tiempo a prueba… y tenía que demostrarle que la batería que me iba a dar, valía la pena. “[En la época en la que Siddhartha aprendía piano] también me chantajeaba un poco porque en las tardes me decía que la iba a hacer muy feliz si tocaban unas canciones. Realmente me ponía a estudiar todos los días, porque también cuando eres chico no tienes esa disciplina y no se da tan fácil…”.

Lo que viene para Siddhartha a más de un año de ’00:00′

Como decíamos al inicio, Siddhartha tiene poquito más de un año que lanzó 00:00, un disco que varios podrían pensar en que fue un parteaguas para su carrera. Claro que los fans lo han abrazado con sus materiales anteriores, pero este llegó en un momento donde consiguió un reconocimiento más grande.

“Yo creo que he tenido un antes y un después en cada álbum”, nos dice en entrevista. “Cada disco ha ido sumando un pedazo de esta escalera que ha ido ascendiendo hacia distintos foros. Ahora, el Foro Sol es una cosa tremendamente grande de lo cual me siento muy agradecido con todos los que van a hacerlo posible”, agrega el músico.

Flyer del concierto que Siddhartha dará en el For Sol en diciembre. Foto: OCESA

Será el 9 de diciembre cuando Siddhartha se presente en el Foro Sol de la CDMX, en lo que pinta para ser el concierto más grande de su carrera. Pero aún con eso, el de Guadalajara no olvida cómo su carrera comenzó en otros recintos más chicos, aunque igualmente emblemáticos. Su comparación resulta hasta nostálgica.

“Digamos que el Foro Sol de ahora es el Auditorio Nacional de hace tres años, el Palacio de hace un año, el Metropólitan, el Plaza Condesa… En otro momento, ‘mi Foro Sol’ era un bar de 200 personas. Las primeras veces que íbamos a tocar a Puebla con un sold out de 180 personas, era la cosa más grandiosa para nosotros. “Cada álbum nos fue llevando a cierto lugar. ’00:00′ evidentemente aportó muchísimo a que siguiera creciendo el proyecto, y tiene temas que fueron importantes para que mi música la conocieran distintas audiencias. Pero no creo que es un disco que actuó solo; no creo que yo pudiera atreverme a llenar un Foro Sol solo con ese disco… Mi discografía la veo como una casa que estoy construyendo a la que le estoy poniendo cada vez más pisos”. Siddhartha en entrevista con Sopitas.com

Te puede interesar