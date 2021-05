¿Tuviste fallas? Transmisión del Glastonbury Virtual estará disponible en los próximos días

El pasado sábado 22 de mayo se llevó a cabo la primera –y probablemente última– edición virtual del festival Glastonbury, un evento que contó con la participación de bandas como Coldplay, Wolf Alice, Damon Albarn, Thom Yorke, y que lamentablemente se vio opacada por una serie de fallas técnicas durante la transmisión.

A primeras horas de la tarde del sábado, en redes sociales miles de personas de diferentes partes del mundo comenzaron a quejarse con el festival porque no podían acceder a la transmisión de Glastonbury, ya que la plataforma les indicaba que los códigos que habían comprado días antes no eran válidos.

Las quejas fueron tantas y el tiempo para atenderlas tan poco, que el evento finalmente optó por liberar su streaming al público en general. Por supuesto esto provocó la molestia de varios usuarios que compraron su entrada y que durante dos horas se perdieron de las canciones que bandas presentaban en ese momento en los escenarios del Worthy Farm.

Como era de esperarse los organizadores del Glastonbury salieron a pedir disculpas por los inconvenientes presentados durante el festival, mencionando que si bien muchos lograron ver la transmisión sin problemas después de identificar el fallo, estaban apenados por quienes estuvieron lidiando con el acceso a la plataforma de streaming.

A través de un comunicado la empresa organizadora, Drift Live, indicó que contrató a un proveedor externo para proteger su streaming, quien ya identificó la causa de los problemas de ayer. “Aunque estamos esperando un informe técnico completo, no hubo problemas posteriores para los compradores de boletos que accedieron a transmisiones posteriores para América del Norte o Australia”, indicó.

Drift Live mencionó que las personas con boletos para ver los shows “Encore” ya no deben presentar fallas con sus códigos y sólo basta con iniciar sesión. En el caso de quienes ayer resultaron afectados, ya se les envió un correo donde se les dice cómo acceder a las transmisiones de hoy o bien, pedir su reembolso si así lo desean.

“Por las fallas de anoche, nos gustaría pedir disculpas al Festival de Glastonbury, a todos los artistas increíbles que dieron su tiempo para actuar, y a todo el equipo y socios detrás del escenario que trabajaron tan duro con nosotros durante muchos meses para hacer realidad este espectáculo histórico”, dijo la empresa organizadora del evento en su comunicado.

“Nos gustaría dejar en claro que Driift no está obteniendo ganancias financieras de este evento de transmisión en vivo, y esperamos que genere los ingresos muy necesarios para el Festival y sus socios de caridad”, puntualizó Drift Live al disculparse nuevamente con el público en general, a quien pidió disfruten la transmisión de hoy.

Por su parte, una de las organizadoras del Glastonbury, Emily Eavis, indicó que las personas afectadas por la falla recibirán en sus correos un link donde podrán ver todas las presentaciones de Glastonbury 2021 hasta el próximo 30 de mayo a la media noche.

“Pusimos nuestro corazón y nuestra alma en hacer esta película y estamos muy orgullosos de ella. También estamos muy agradecidos con todos los artistas que dieron su tiempo para ofrecer actuaciones tan impresionantes”, indicó Emily en su cuenta de Twitter, donde agradeció a la gente por su compresión y muestras de apoyo.

Please see the below message from our streaming partners Driift. Again, I’m so sorry for the issues in the first part of the stream. But thank you for all the messages of support, as well as the incredible responses we’ve seen to the film itself. https://t.co/ClvCaf4yH3

— Emily Eavis (@emilyeavis) May 22, 2021