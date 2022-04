Father John Misty monta un espectáculo tragicómico en ‘Chloë and the Next 20th Century’

Estamos ante una función más de uno de los showmans del folk rock estadounidense que se ha dado a conocer por viajar, tras su paso por Fleet Foxes, entre géneros e ideas que lo han colocado como un compositor pensante, misántropo a veces, pero incuestionablemente, un testigo que da cuenta en su arte de las sociedades que observa, así como de las complejas relaciones humanas y, sobre todo, la fragilidad del ser ante el mundo que lo rodea: ese es Father John Misty.

En su quinto disco como solista, tras el excelente God’s Favourite Customer (2018), Joshua Tillman vuelve a presentar en Chloë and the Next 20th Century una compleja mezcla entre tópicos y géneros, ahora reviviendo la era dorada de Hollywood, con música de cabaret, swing y grandes bandas, bajo la producción de Jonathan Wilson (Angel Olsen, Connor Oberst), quien se ha encargado de producir su proyecto desde 2012.

En la voz narrativa, Tillman nos cuenta historias de desamor con algunas mujeres, matizadas por un desencanto con la sociedad que observa. La abridora “Chloë” es una canción alegre sobre una protagonista con un contexto bastante turbio, que al parecer no pela a Father John Misty.

La identidad como cantautor

Joshua Tillman está escribiendo su carrera como cantautor de folk descarado e irónico con muchísima constancia, y vaya que la disciplina que mantiene se aprecia en cada uno de los discos que compone.

Como una espiral en descenso, en su proyecto denominado Father John Misty, el estadounidense investiga cada vez más dentro de su ser para explorar temas complejos de la existencia humana, en esfuerzos cada vez más conceptuales pero a la vez crudos en los mensajes detrás de cada tema.

Un tenor a la Elton John, combinado con algo de lo misántropo que dejaba ver Leonard Cohen, FJM se balancea en el desamor y la crítica social ahora, tras dos primeros discos bastante más digeribles y un giro crucial en Pure Comedy (2017), ahora tenemos quizás su disco más equilibrado, en géneros y temas.

En la excelente “Mr. Blue”, con su versión del género Americana, Father John Misty cuenta una historia de desamor con motivo de la muerte de un gato que tenía con una ex pareja, ya que era lo último que quedaba de la relación. La facilidad para escribir melodías vocales y los arreglos que la acompañan son asombrosos.

Con rolas como “Buddy’s Rendezvous” y “Only a Fool”, advertimos la identidad de FJM como un conquistador desolado que le canta al amor en una sociedad absurda, que se guía por clases sociales y el glamour en todas sus versiones.

Arreglos de estudio impecables

Es notable el esfuerzo y recursos que Joshua Tillman y su productor dedicaron a estas once nuevas rolas, ya que los instrumentos involucrados son bastantes y el acompañamiento se ejecuta de forma inmejorable.

Con una orquesta, metales y cuerdas, las canciones se sienten dignas de una presentación en teatro, en un viaje al pasado, y esto lo demostró FJM recientemente, con el concierto de lanzamiento de disco, que pueden ver POR ACÁ.

Incluso en baladas con arreglos sutiles, resulta espectacular la integración de cuerdas, metales y la voz de Tillman al frente, como en “Kiss Me (I Loved You)” y “We Could Be Strangers”.

Es un disco que hay que escuchar con atención, ya que los mensajes e instrumentación no podría funcionar de fondo. Y también, tomando en cuenta un humor reflexivo, que ya es una constante con este compositor burlón y su obra.

Un homenaje a la música estadounidense

A sus cuarenta años, Father John Misty tiene completa la imagen de los géneros musicales nacidos o asociados comúnmente con Estados Unidos, por lo que recupera bastantes para este disco: Swing, Big band, Jazz, Cabaret, Burlesque y Americana conviven a lo largo de cincuenta minutos en una mezcla rica en ritmos y texturas.

Quizás la canción más “moderna” del álbum es la cerradora, “The Next 20th Century”, con más elementos digitales en otra canción sobre desencanto, esta vez con elementos críticos hacia la sociedad, la cultura pop y hasta los nazis. El clímax de la canción es ideal para un cierre de la magnitud del mejor álbum de FJM.

El disco es una postal de géneros estadounidenses, sin reserva alguna en los recursos utilizados para poder servir como un vehículo de difusión de distintos tipos de música, lo que hace a FJM un proyecto raro en un mudo sumamente volcado hacia la electrónica, el sampleo o los arreglos digitales que simulan orquestas o bandas completas.

Father John Misty emprenderá una gira que se extiende hasta marzo de 2023 para presentar este disco, esperemos regrese a la CDMX después de casi cinco años para tocar las rolas de Chloë and the Next 20th Century en vivo y en un escenario íntimo, justo como este material lo merece.