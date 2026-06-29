Lo que necesitas saber: Luego de temperaturas que alcanzaron hasta los 40 grados, en varios países de Europa se reportaron fuertes lluvias y tormentas eléctricas.

Un detalle más para tomar en cuenta a la hora de los festivales y conciertos. No el precio de los boletos… bueno, ése también, pero algo que tiene que ver con la madre naturaleza: las desfavorables condiciones que han hecho ver sus suerte a organizadores y público de eventos en Europa.

Festival Tilloloy, Francia / Foto: facebook.com/OfficialFredSchneider

¿Cuáles festivales cancelaron por el clima en Europa?

Varios festivales y eventos en todo Europa tuvieron que cancelar debido a lo que medios locales definieron como “un fin de semana de pesadilla”: un fenómeno que abarcó lluvias, tormentas eléctricas… y un calor extremo nunca visto.

“No recuerdo una ola de calor de tal magnitud, sobre todo una que haya estado acompañada de las temperaturas más altas jamás registradas”, comentó para NME Holger Schmidt, secretario general de la Asociación Europea de Festivales, YOUROPE.

Werchter Boutique, en Bélgica / Foto: instagram.com/werchterboutique

Entre los festivales que suspendieron actividades estuvieron el Garorock de Francia, Paradise City y Werchter Boutique de Bélgica y los festivales Scandal y Defqon.1 de Países Bajos, este último, el festival de hardstyle más grande del mundo, capaz de reunir a más de 100,000 asistentes.

En Países Bajos se emitió por primera vez “alerta roja” por temperaturas

Al informar sobre su cancelación, el Defqon.1 señaló que la decisión se tomó con base en información otorgada por el Real Instituto Meteorológico de los Países Bajos: una alerta roja por calor extremo que duraría, mínimo, 24 horas.

“Esta es la primera vez que los Países Bajos emiten una alerta roja por altas temperaturas”, explicó la organización del festival neerlandés, la cual se vio obligada a pedir el retiro de los asistentes que ya estaban ubicados en la zona de acampar (aunque se les dio la opción de permanecer, si era necesario… pero sin programación musical, pero con los servicios esenciales disponibles).

Calor extremo en festival Defqon.1 / Foto: facebook.com/Defqon1/

De acuerdo con Le Parisien, en Francia primero se registró una ola de calor, con temperaturas que rebasaron los 40 grados centígrados… y luego se presentó el riesgo de tormentas. En este país no todos los eventos se cancelaron, pero sí se tomaron medidas preventivas. Por ejemplo, para festivales realizados en vía pública con motivo de la Fiesta de la Música, se prohibió el consumo de alcohol.

Otros puntos de Europa donde la ola de calor pegó con todo fueron Reino Unido, Gales, Alemania, España, Suiza, Chequia y Hungría. Todos los países superando los 35 grados, lo cual provocó que las autoridades sanitarias advirtieran dificultades para la atención en hospitales.

“El hecho de que casi todo el continente se haya visto afectado por las mismas condiciones extremas es, en mi opinión, algo sin precedentes”, alertó el secretario general de YOUROPE, asociación que reúne festivales de más de 30 países de Europa.

Foto: Captura de pantalla | @BlackVillain666 | @France24_es

Staff de B-52’s estuvo en riesgo por tormenta eléctrica

Aunque no canceló, Harry Styles sufrió por el calor reportado en Reino Unido. El exOne Direction se desplomó sobre el escenario durante el concierto que ofreció en el estadio de Wembley, el pasado sábado 27 de junio.

El percance de Styles sólo duró unos segundos. De acuerdo con los medios internacionales, no se trató de un golpe de calor, como inicialmente se reportó, sino de un atragantamiento tras beber agua. Como sea, el cantante mostró un agotamiento inusual… y cómo no, si el show se dio con una temperatura de 37 grados.

En Francia, la banda B-52’s canceló poco antes de iniciar su participación programado para el festival Retro C Trop, en la ciudad de Tilloloy. Aunque los liderados por Fred Schneider no subieron al escenario, fue un desastre total, ya que su equipo ya estaba puesto… así como el staff.

En mensaje en redes, el líder de B-52 responsabilizó al promotor del festival de la tragedia que pudo haber ocurrido, ya que no se canceló pese al intenso calor que se registró horas antes de la presentación… y ya, cuando era hora , iniciaron los fuertes vientos y la lluvia en la que quedó atrapado el staff: “nuestro técnico de sonido, Frank, temió por su vida.

Equipo de B-52, tras tormenta en festival en Francia / Foto: facebook.com/OfficialFredSchneider

Afortunadamente, ninguno de los eventos reportó perdidas humanas, sin embargo, lo sucedido durante este “fin de semana de pesadilla” pone sobre advertencia a los organizadores de festivales y demás eventos masivos… ya que estas condiciones se deben al calentamiento global y éste, como se sabe, no pinta para detenerse.