Desde Pantera hasta System of a Down: Chequen estos covers interpretados con instrumentos de juguete

Hay talento, sólo falta apoyarlo… Las bandas de rock y metal se caracterizan por tener un sonido fuerte y una estética que bien podría asustar a tu tía o tío que van a misa diario y cargan con el rosario en el bolsillo. Aunque claro, como todo en la vida siempre hay excepciones.

Lo decimos porque en TikTok nos encontramos con una banda que realiza covers a canciones clásicas de bandas como Pantera, Red Hot Chili Peppers, System of a Down, Nirvana, Limp Bizkit, pero esto a través de instrumentos de juguete para niños. ¡Y lo mejor es que las versiones son una joya!

First in Flight se han vuelto viral en TikTok por sus covers

Se trata de Firts in Flight, un cuarteto estadounidense con un “sonido dance rock alimentado por los años 80 con el objetivo de empoderarte para enfrentar tus miedos”, quienes se definen como el resultado de que bandas como Cobra Starship e IDKHOW se pelearan en un bar: “La dulzura del algodón de azúcar en medio de un mosh pit”.

Bueno, pues esta agrupación emergente conformada por Pat (vocalista), David (bajo), Richard (guitarra) y Max (batería) se ha ganado una fama considerable en TikTok no sólo por su talento como First in Flight, sino también por los covers que hacen con instrumentos de juguete. ¡Es en serio!

Son versiones que hacen con instrumentos de juguete y los cuales suenan muy bien

Con ayuda de una batería de juguete, un teclado de gatito, una pequeña guitarra y un mini xilófono de colores, First in Flight han realizado su versión a rolas clásicas como “Break Stuff” de Limp Bizkit, “Chop Suey!” de System of a Down”, “Psychosocial” de Slipknot y otras canciones que varios conocemos.

Lo que llama la atención es que si bien varios de los covers originalmente son canciones con sonidos estruendosos, la neta no suenan nada mal al ser interpretadas con los instrumentos de juguete. Algo que nos deja en claro el gran talento que tiene esta agrupación oriunda de San Francisco, California.

Chequen estas joyas de First in Flight:

Como pudieron ver en el video de “Enter Sandman”, la cuenta de Metallica incluso se tomó el tiempo de comentar este cover que se ha vuelto viral. ¡Increíble!