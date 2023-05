Cada vez se pone mejor el año en cuanto a música, pues a cada rato se anuncian conciertos y festivales increíbles, pero también han llegado álbumes y rolas espectaculares. Sn embargo, en esta ocasión estamos emocionados porque el buen Flume estrena un nuevo disco, el cual seguro sonará durísimo en su concierto en el Pepsi Center WTC de la CDMX.

Como recordarán, fue en 2022 cuando el DJ y productor australiano estreno su más reciente material discográfico, Palaces, donde colabora con Damon Albarn y Caroline Polacheck. Aún así, Flume ha estado muy activo en el estudio para sacar nuevas canciones que estará tocando durante la gira que se aventará este año.

Flume en el ACL Music Festival/Foto: Getty Images

Flume nos sorprende estrenando un disco antes de su concierto en la CDMX

En febrero de 2023, Flume nos sorprendió con el lanzamiento de Things Don’t Always Go The Way You Plan, un proyecto donde reunió algunas de las pistas de archivo que ha grabado durante la última década y que por una u otra razón, no han llegado a un álbum de estudio en forma. Y ahora, este productorazo estrena un disco similar llamado Arrived Anxious, Left Bored.

Para que se den una idea de cómo está la cosa, en este nuevo álbum tenemos 10 rolas nuevecitas que contaron con colaboraciones de un par de productores que el australiano conoce muy bien: Emile Haynie y Jim-E Stack. Pero además de esto, en el álbum escuchamos la primera vez que Flume usa su propia voz para una rola.

Flume en Coachella 2022/Foto: Getty Images

Sobre este material discográfico y de acuerdo con FADER, Flume declaró que estas rolas fueron temas muy elaborados que estaban prácticamente listos para que el mundo los escuchara. Sin embargo, como a veces suele suceder, quedaron fuera de otros álbumes y las guardó para el futuro.

“Esta y la primera publicación de ‘Things Don’t… son un montón de canciones que siempre me encantaron y que no encajaban en un disco anterior. Es catártico, se siente muy bien hacer borrón y cuenta nueva y dar paso a lo que sigue“.

Como ya lo mencionábamos antes, el próximo 13 de mayo, Flume regresará a la CDMX para tocar en el Pepsi Center WTC junto a un invitado muy especial, ni más ni menos que Chet Faker… ¿será que toquen algo de Lockjaw? Pero mientras esperamos a que llegue el día de este showsazo, échenle oído a su nuevo disco Arrived Anxious, Left Bored en plataformas digitales.