¡Mucho poder! Checa a Foo Fighters tocando “Back in Black” de AC/DC junto a Brian Johnson

Sí, lo sabemos: ya se antoja demasiado ir a un concierto o a un festival para vibrar con la música. Y aunque en algunos lugares del mundo se están retomando de a poquito los eventos presenciales (con aforos limitados y medidas sanitarias), no podemos asegurar que sea la mejor decisión. Por eso, en esta ocasión les traemos un cover tremendo que Foo Fighters recién hizo de un clásico de AC/DC para que lo pasen bien un rato.

Pero esto no es un homenaje como cualquier otro… Dave Grohl y compañía se rifaron a tocar “Back in Black” como parte del setlist que ofrecieron en un concierto benéfico hace unos días y lo hicieron en compañía del mismísimo Brian Johnson. ¿Momento épico del rock? Por supuesto que sí.

Foo Fighters coverea “Back in Black” junto a Brian Johnson

Aunque son de diferentes épocas, no cabe la menor duda de que Foo Fighters y AC/DC son de las mejores bandas de rock de todos los tiempos. Y de una u otra manera, su trabajo ha trascendido en el tiempo, quedándose en el cariño del público de distintas generaciones.

Eso, desde luego, lo ha mantenido en el ruedo. Hay que recordar que en noviembre pasado, el grupo australiano regresó con todo para lanzar Power Up, su decimoséptimo álbum de estudio. Y los de Dave Grohl no se quedan atrás pues este año volvieron a las andadas con su material titulado Medicine At Midnight para celebrar sus 25 años juntos.

Y bueno, aprovechando que andan en una nueva época en sus respectivas carreras, Foo Fighters decidió rendirle honores a la legendaria banda de hard rock interpretando la clásica “Back in Black”. Esto tuvo lugar en Vax Live, el reciente concierto que la organización benéfica Global Citizen realizó con diversos artistas para recaudar fondos y pedir a instancias gubernamentales una distribución más equitativa de las vacunas contra el COVID-19 en EE.UU.

El show también abrió espacio para presentaciones especiales de la reciente ganadora del Grammy, H.E.R., Jennifer López, J. Balvin, y Eddie Vedder de Pearl Jam junto a Flea de los Red Hot Chili Peppers. Puedes encontraer cada presentación en el canal oficial de YouTube de Global Citizen que puedes visitar POR ACÁ.

Para la ocasión, la banda comandada por Grohl no estuvo sola ya que el mismísimo Brian Johnson subió a la tarima para ponerle su característica voz al cover. Como dijimos, un épico momento que no puedes dejar pasar y que puedes ver a continuación.

Entrevistas con Dave Grohl y AC/DC

Como mencionamos anteriormente, tanto Foo Fighters como AC/DC acaban de lanzar sus nuevos materiales discográficos y por acá en Sopitas.com platicamos con el buen Dave Grohl sobre el regreso de la banda con su décimos disco de estudio Medicine At Midnight.

También echamos la platicada con Brian Johnson y Angus Young sobre todos los detalles detrás de Power Up. Acá abajito te dejamos las entrevistas para que les eches un ojo.