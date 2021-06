Checa a Foo Fighters y Dave Chappelle covereando “Creep” de Radiohead

En la industria musical siempre suceden colaboraciones que jamás veíamos venir, con artistas que de plano no pensábamos escuchar en una misma rola. Sin embargo, hay quienes van más allá de esto y arman crossover aún más ambiciosos que Avengers: Endgame, justo como el que estamos por contarles porque en su regreso a Nueva York, los Foo Fighters le hablaron a un amigo muy especial para que los acompañara en el escenario: Dave Chappelle.

Hace unos días, la banda comandada por Dave Grohl anunció con bombo y platillo que saldrían de gira para promocionar su décimo material discográfico, Medicine at Midnight. Su regreso oficial y con público se dio el pasado 15 de junio en un pequeño foro de Los Ángeles, donde unos mil fanáticos tuvieron chance de verlos en vivo y a todo color (en ese show incluso coverearon a Queen y POR ACÁ lo pueden checar) pero nadie esperaba lo que vendría.

Foo Fighters se aventaron un cover épico de Radiohead con Dave Chapelle

E domingo 20 de junio, los Foo Fighters volvieron a Nueva York luego de su presentación en Saturday Night Live. Solo que en esta ocasión la cosa fue muy diferente, pues armaron un concierto sold out en uno de los recintos más importantes de la ciudad, el enorme Madison Square Garden. Por supuesto que en este show se echaron un montón de hitazos, pero llamó la atención que se subió a cantar con ellos Dave Chappelle.

De acuerdo con Consequence of Sound, resulta que el comediante andaba por esos rumbos luego de presentar su documental en el Festival de Cine de Tribeca. Aprovechando que andaba por ahí, Chappelle decidió unirse a Dave Grohl y más en su regreso a la Gran Manzana y por si esto no fuera suficiente, armar el cover de una de las rolas más conocidas de Radiohead, “Creep”, y la verdad es que no les salió tan mal porque le echó ganitas, jiar jiar.

Chapelle ya había cantado este rolón

Esta no es la primera vez que Dave Chappelle canta este rolón de Thom Yorke y compañía. En el pasado lo hizo junto a Bradley Cooper y Lenny Kravitz, y una vez más con John Mayer. Sin embargo, esta ocasión fue muy especial por lo que significó el concierto de Foo Fighters en el Madison Square Garden, ante miles de personas que se reunieron en el lugar para olvidar la pandemia y desestresarse viendo a esta bandota en vivo.

Además de echarse “Creep” con Chapelle, los Foo también aprovecharon el momento para tocar “You Should Be Dancing” de los Bee Gees, que pronto podremos escuchar en el disco de versiones a este grupazo que lanzarán en el Record Store Day, Hail Satin (ACÁ les contamos los detalles). Pero mientras esperamos a que llegue, los dejamos con la plática que tuvimos hace unos meses con Dave Grohl sobre su nuevo disco y mucho más.