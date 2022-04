¡Wow! Banda se rifa un cover de ‘The Pretender’ de Foo Fighters en las calles de CDMX

El pasado 25 de enero, se daba a conocer que Taylor Hawkins, el icónico baterista de Foo Fighters, había fallecido en Colombia mientras la banda andaba de gira por Latinoamérica. Sin duda, la noticia nos rompió el corazón pues no solo los habíamos visto apenas en el Foro Sol de la Ciudad de México rockeando como siempre; sino también por el enorme legado que el batero dejó detrás de la tarola.

Los días han pasado y el recuerdo de Hawkins con el grupo comandado por Dave Grohl sigue fresco. Y así lo demuestra una banda de covers en la Ciudad de México que nos encontramos mientras tocaban “The Pretender”, una de las rolas más conocidas y poderosas de los Foo.

Banda pone a bailar a la gente de CDMX con cover de “The Pretender” de Foo Fighters

“The Pretender” es una de las canciones más frenéticas y poderosas de Foo Fighters. La rola se lanzó como uno de los sencillos principales del disco Echoes, Silence, Patiente & Grace del 2007 y de inmediato, se convirtió en una de las canciones que se agregaron a su repertorio para tocar en giras.

El tema incluso ganó el premio a Mejor Interpretación de Hard Rock en los premios Grammy en su momento y aunque no tiene un significado detalladamente revelado, Dave Grohl dijo alguna vez para Billboard que el tema tiene inspiración en algunos disturbios políticos y en las personas que a las que no se les cumplieron ciertas promesas. Eso sí, cada quien puede hallarle su propio significado y si hay algo que no podemos negar, es que este tema es uno de esos llenos de guitarras furiosas y ritmo acelerado que se disfrutan al máximo.

Esto último, lo decimos en el sentido tanto de escucharla como de hacerle un cover. Y si no nos creen, entonces chequen a esta banda que la versionó en las calles de la Ciudad de México. En un video recién tomado, podemos ver a un grupo que la toca a las afueras del metro Etiopía.

Lo curioso del asunto es que podemos ver a varias personas que se detienen a escucharlos y no solo eso pues incluso hay algunos que le entraron a la bailada. No sabemos si esta banda se aventó el cover de los Foo Fighters como un homenaje al ya mencionado Taylor Hawkins, pero no cabe duda que el recuerdo del baterista nos llega al escuchar esas notas y nos llena de nostalgia hacer memoria cuando tocaba precisamente esa canción. Enorme, Taylor. Chequen los videos a continuación.