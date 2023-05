Los primeros cuatro meses del 2023 nos dejaron que será grandioso para la música, pues varias bandas y artistas que nos vuelan la cabeza han sacado rolas y discos buenísimos, y se viene más para el final del año. Sin embargo, en medio de todo eso también están pasando cosas que jamás imaginamos, como la reunión de Frankie Goes To Hollywood, que regresaron después de 36 años.

Para los que no tienen ni la menor idea de qué les estamos hablando, Frankie Goes To Hollywood fue un grupo británico de synth-pop que tuvo grandes hits en los 80, como “Relax” y “Welcome to the Pleasuredome” y “The Power of Love”… hasta tuvieron su propio juego. Pero a finales de la década, tras una pelea entre los integrantes, la banda se separó. De cualquier manera, en los siguientes años intentaron volver, o algo así.

Frankie Goes To Hollywood en Chicago en 1985/Foto: Getty Images

En 2003, los miembros de Frankie Goes To Hollywood aparecieron en el programa Bands Reunited de VH1, pero no tocaron en vivo. Al año siguiente, la mayoría de los integrantes estuvieron en un concierto benéfico de The Prince’s Trust, donde aparecieron con un nuevo vocalista llamado Ryan Molloy.

Se aventaron aquel show con el nombre de Forbidden Hollywood, debido a una batalla legal con Holly Johnson (vocalista original) por los derechos del nombre,de Frankie Goes To Hollywood, la cual duró hasta 2007. De cualquier manera y después de todo lo que pasaron, se veía muy lejana la posibilidad de un reencuentro.

Frankie Goes To Hollywood regresó después de 36 años para tocar en Eurovision 2023

Sin embargo, nada es imposible en esta vida y eso nos quedó claro hace algunos días, cuando el Festival de la Canción de Eurovision anunció que para su edición 2023 –que este año se llevará a cabo en Liverpool– reunirían oficialmente después de 36 años a Frankie Goes To Hollywood para una presentación muy especial en su ciudad natal.

Después de mucha espera y anticipación, este 7 de mayo y de acuerdo con NME, la formación clásica de Frankie Goes To Hollywood (conformada por Holly Johnson, Brian Nash, Paul Rutherford, Mark O’Toole y Peter Gill), regresó para tocar un pequeño set en Eurovision 2023 que sin duda, le dio un buen golpe de nostalgia a todos aquellos que no olvidan la música de los 80.

Mark O’Toole, Holly Johnson, Peter Gill, Paul Rutherford y Brian Nash regresaron para tocar como Frankie Goes To Hollywood/Foto: Getty Images

Aunque pensábamos que Frankie Goes To Hollywood se echaría unos cuantos de sus hitazos, la realidad es que la banda se subió al escenario del St George’s Plateau de Liverpool y únicamente tocaron “Welcome To The Pleasuredome”. Sin embargo, este rolón fue más que suficiente para emocionar a todos los que tuvieron el privilegio de verlos en vivo después de más de tres décadas.

Y la verdad es que a pesar de los problemas que tuvieron en el pasado, se nota que los integrantes de la banda se la pasaron bomba tocando juntos. Aunque eso sí, no sabemos si regresaron solo para esta presentación o planean volver en forma, pero nos da gusto ver que grupazos de este tamaño vuelven para echarse sus clásicos. Acá les dejamos un video de su presentación en Eurovision 2023.