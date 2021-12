Fred Fortin: El cantante canadiense de folk rock que no te importará escuchar en francés

Por: Juan Raúl Casal

Ojo, si te gusta el rock no tan acelerado, Fred Fortin es para ti. Es un cantautor canadiense que toca indie rock con elementos de música folk. Así como suena. Este solista de Quebec comenzó a sacar sencillos en 1996, y sabe tocar los instrumentos de una banda completa, guitarra, batería, armónica, bajo y con ellos mete cositas de garage rock y folk a sus canciones. O sea, multi instrumentista, vaya.

Antes de ser solista, formó parte de bandas locales de garage rock como Galaxie y Les Breastfeeders. En 1996 sacó su primer álbum como solista, ¿su nombre? Joseph Antoine Frédéric Fortin Perron. El rock con la marcha de folk son de esas cosas que suenan genial en un viaje en carretera, y para muestra, este cuate francés.

Obvio para algunos, y para otros no tanto, pero Fred Fortin al ser de Quebec, las letras de sus canciones están en francés. Y en ese idioma canta sobre un poco de todo, como su familia, ciudades que ha visitado, y micro dosis de varias cosas.

No solo toca en escenarios, en el 2007 estrenó su sencillo “0.99$” en el talkshow canadiense de noticias y entretenimiento Le Fric Show, pero también ha formado parte de festivales como Show de ruelle.

Rock, pero más suave

La parte de folk se nota en el ritmo como de marcha que se escucha en muchas de sus canciones, esto es parte de un género que nació como una forma de contar historias de forma oral. Imagínate a Warren Zevon con Nirvana. Todo tiene sentido cuando lo escuchas.

Su mezcla de ritmos no es de lo más común, Fred Fortin suele presentarse en festivales y eventos con lineups muy variados. Una de sus últimas tocadas fue en el festival POP Montreal donde hubo artistas de géneros musicales conocidos y otros que tal vez descubrieron esos días. A veces le toca salir al escenario antes que el rapero Cakes da Killa; otras veces tiene de teloneros a bandas indie de Montreal.

Fred Fortin trabaja con el sello discográfico Bravo Musique, donde otras bandas como We are Wolves hacen indie rock, experimentan con otros géneros musicales o juegan con los temas de sus canciones. En entrevistas con varios medios canadienses, este solista describe su último álbum ‘Microdose’ como un retrato de su familia.

Fred Fortin se toma su tiempo

Este solista canadiense se tomó en serio lo de no apresurar el arte, porque saca un disco nuevo cada tres o cinco años. Su segundo disco ‘Le plancher de vaches’ salió en el 2000, cuatro años después del primero. La calma no solo está ahí, se tomó un descanso de la música del 2009 al 2016. A Fred Fortin no le urge nada.

Antes de esa pausa de unos años, su disco ‘Plastrer la lune’ estuvo nominado a un premio al Polaris como álbum del año en el 2009. Escucha Dollorama para que te dé coraje que no se haya ganado el premio.

Fred Fortin ya terminó las tocadas de lo que queda de este año y no ha anunciado las del 2022. Quién sabe si sea un descanso o se va a desaparecer siete años de nuevo, en lo que nos enteramos pon “Ultramarr” o estudia francés para que te enteres qué está cantando este artista.

