Future Islands reflexionan sobre la naturaleza de la vida en su nueva rola “Peach”

No cabe duda de que en el 2021 las cosas pintan mejor para la industria musical. Y no, no lo decimos por el regreso de los conciertos y festivales en vivo en gran parte del mundo, sino porque un montón de bandas y artistas están estrenando rolas que inevitablemente musicalizan nuestros días. Aunque eso sí, hay algunos lanzamientos que nos emocionan más que otros como el caso de Future Islands, que ahora traen una canción espectacular.

Como recordarán, en 2020 y luego de casi tres años de espera, la banda de Baltimore comandada por Samuel Herring presentó su sexto material discográfico, As Long As You Are (por el cual platicamos con el frontman del grupo, POR ACÁ pueden checar la entrevista completa). Sin embargo, parece que en esta ocasión no desaparecerán por un buen rato, porque desde hace varios meses compartieron que estaban de vuelta en el estudio.

Future Islands nos sorprende con una nueva rola

Pero mientras esperamos a que revelen más detalles sobre lo que están grabando y quizá información sobre un nuevo álbum de estudio, Future Islands calmó nuestras ansias con una nueva rola. Este 18 de agosto, la banda estrenó un sencillo independiente llamado “Peach”, un tema que además de ponerte de buenas por su ritmo vibrante y vigoroso, si le prestas atención a la letra terminarás reflexionando sobre muchas cosas.

De entrada, en esta canción el grupo estadounidense experimenta una vez más con sintetizadores combinados con esa base rítmica sólida que tanto los ha caracterizado. Pero como lo mencionábamos antes, la letra que Samuel Herring le puso al tema es digna de analizar porque en ella nos muestra una serie de observaciones meditativas sobre la naturaleza de la vida. Es casi como si estuvieras bailando y pensando en todo lo que has hecho.

Por ahora, no está muy claro si este es un sencillo que sacaron solamente para alegrar a sus fans o si estará incluido en su siguiente material discográfico. Lo único que tenemos claro es que ya andan trabajando en el estudio y la verdad, nos ponen muy contentos estas noticias. Pero ya estuvo bueno de hablar, dejen lo que están haciendo, corran por sus audífonos y trépenle a todo el volumen para escuchar a continuación “Peach”, la nueva rola de Future Islands: