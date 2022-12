Cuando pensamos en géneros que han tenido un gran revival en los últimos años, el folk es de los primeros que se nos vienen a la mente. Y es que no es pera menos, pues desde hace un buen rato han surgido un montón de artistas que se han colgado la guitarra para tocar por su propia cuenta de manera íntima frente a su público. Sin embargo, hay quienes llevan este sonido hacia otros lados, como el caso de Gabrielle Aplin.

A pesar de que lleva un buen rato en la industria musical, esta cantautora británica tiene varios años haciendo cosas sumamente interesantes. No solo ha lanzado un montón de EP’s y materiales discográficos donde hemos sido testigos de su evolución, también ha tocando en escenarios importantes e incluso se ha encargado de apoyar a proyectos más pequeños. Y si no la conocen, a continuación les presentamos a esta artista que los dejará con la boca abieta

¿Quién es Gabrielle Aplin?

Gabrielle Aplin creció en la localidad de Chippenham, ubicada cerca de Wiltshire en el Reino Unido, siendo la mayor de tres hermanos. Sus padres le compraron su primera guitarra cuando tenía 11 años y aprendió a tocarla gracias a que era fan de Bob Dylan y Leonard Cohen, así como de The National. Más adelante, estudió música en el Bath College y participó en el sello discográfico de la universidad, BA1 Records.

Sin embargo, fue hasta 2010 cuando apareció el primer lanzamiento de Aplin, el EP Acoustic que incluyó cinco canciones que Gabrille autoeditó bajo su propio sello, Never Fade Records. Hablando del nombre de su discográfica, su segundo lanzamiento, otro material discográfico de corta duración se llamó Never Fade, vio la luz el 9 de mayo de 2011. En este extended play amplió su sonido, mostrando un sonido más folk rock y tocando todos los instrumentos ella misma.

Firmando con un sello grande y el cover que catapultó su carrera

Ese mismo año fue invitada a tocar en el BBC Introducing, donde se echó tres de sus rolas y un cover de “Fix You” de Coldpaly que fue el video más visto del programa en YouTube. Gabrielle Aplin publicó su tercer EP, Home, el 12 de febrero de 2012 y ella misma lo describió en aquel momento como “lo más honesto que he escrito y grabado nunca”. Meses después anunció que había firmado un contrato con Parlophone Records, con quienes lanzó su primer sencillo “Please Don’t Say You Love Me”, se publicó el 10 de febrero de 2013.[10][11]

Más tarde ese mismo año, a Aplin la eligieron para musicalizar el anuncio navideño para la marca de almacenes británica, John Lewis & Partners para quienes version “The Power of Love” de Frankie Goes to Hollywood. La rola alcanzó el primer puesto en la lista de singless del Reino Unido. Sin embargo, fue 2013 cuando Gabrielle lanzó su álbum debut, English Rain, el cual alcanzó el número dos en las listas de álbumes del Reino Unido y Escocia, vendiendo más de 35 mil copias en sus primeros días de estreno.

Apoyando a otros artistas y su curiosa historia en Brasil

Aprovechando que se estaba haciendo de un nombre en la industria musical de su país, Gabrielle Aplin utilizó su sello para firmar y apoyar a otros artistas, como la cantante galesa de folk-jazz Hannah Grace y el músico de indie folk Saint Raymond. Desde entonces, se dedicó a su discográfica y a tocar por su tierra natal y otros lugares como Australia, Canadá y en Japón, donde destaca su primera participación en el festival Glastonbury de 2014. Sin embargo, en todo ese lapso también aprovechó para componer rolas que guardó durante un buen rato.

Para mayo de 2015, Aplin anunció su segundo álbum de estudio, Light Up the Dark, el cual tuvo como sencillo principal la rola “Sweet Nothing”, que sonó durísimo en el Reino Unido. Pero lo más curioso vino un año después, pues en 2016 su canción “Home” ganó un montón de popularidad en Brasil, cuando apareció en la telenovela Totalmente Demais. Tanto así que la cantautora visitó aquel país para hacer un cameo en el episodio final de la telenovela y dar algunos shows ,donde como era de esperarse, llenó los foros donde se presentó.

Lanzando varios EP’s y colaborando con más artistas

Gabrielle Aplin cerró el 2016 por lo alto, tocando una vez más en Glastonbury, donde se ha presentado en el escenario Acoustic y después en el escenario BBC Introducing. La compositora lanzó “Miss You”, el primer sencillo de su EP del mismo nombre, donde se alejó del sonido que previamente la había impulsado basándose en la guitarra, así como la producción mucho más pensada. En 2017, se separó de Parlophone Records para centrarse en publicar material a través de Never Fade Records y tener más control creativo para su proyecto, lo que dio como resultado el extended play Avalon, que tuvo como single la rola “Waking Up Slow”..

Aplin anunció en 2018 que el primer sencillo de su tercer álbum sería “My Mistake”. Más adelante colaboró con Hannah Grace en el material discográfico de corta duración, December, que contó con varios covers navideños. Para 2019, Gabrielle lanzó otro sencillo llamado “Nothing Really Matters”, al que le siguió la canción “Losing Me”, que cuenta con la colaboración del cantante inglés JP Cooper. Finalmente, en enero de 2020 lanzó el disco Dear Happy, justo antes de que el coronavirus llegara a todo el mundo. Sin embargo, eso no detuvo a la cantautora británica.

Las rolas de su siguiente álbum y… ¿su colaboración con Hugh Laurie?

Después de que la pandemia nos llegara a todos, Gabrielle Aplin dio algunos shows por Reino Unido e Irlanda. Pero a lo largo de 2021 y 2022, además de volver a los escenarios, lanzó una serie de rolas interesantes, como “Skylight”, “Call Me”, “Never Be The Same” y “Don’t Know What I Want”, hasta que por fin anunció que todas estas canciones formarán parte de su siguiente material discográfico, Phosphorecent, que estará disponible el próximo 6 de enero de 2023.

Por último pero no menos importante, Gabrielle también estrenó el tema “Side by Side” en colaboración con Hugh Laurie, que aparecerá en la película animada The Amazing Maurice, protagonizada por el propio actor británico junto a Emilia Clarke, David Tennant y Himesh Patel. Así que como verán, el futuro pinta espectacular para esta cantautora tan talentosa.

¿Qué es lo que hace especial a Gabrielle Aplin?

No cabe duda que el folk está pasando por un momento bastante importante, pues como ya lo mencionábamos antes, pues han surgido un montón de artistas que toman este género para expresarse creando sus canciones y sobre todo, que están ganando reconocimiento tanto de la crítica especializada como del público en general. Sin embargo, el caso de Gabrielle Aplin es muy especial, pues ha decidido entrarle a otros ritmos con los que se sale de su zona de confort.

A lo largo de su carrera, Gabrielle ha experimentado con el indie rock, synthpop y pop, que demuestran la versatilidad de esta artista. Y a esto tendríamos que sumarle el contenido lírico de sus rolas, pues en ella nos narra situaciones con las que cualquiera se puede identificar y que quizá más de uno han vivido, creando una conexión bastante íntima con quien la escucha a través de las letras. Sin duda, Aplin es una de las cantautoras británicas más interesantes de los últimos años y por supuesto que queremos verla muy pronto en México, porque ya es justo y necesario un show suyo de este lado del charco.