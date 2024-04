Lo que necesitas saber: El regreso de girl in red es un maravilloso disco que combina pop y rock ligero para subirnos el autoestima después de un mal episodio amoroso.

girl in red es el proyecto de la prodigiosa guitarrista noruega Marie Ulven Ringheim, quien después de fascinarnos con su debut if i could make it go quiet (2021) regresa en I’M DOING IT AGAIN BABY, ahora con un giro de denuncia ante el desamor. Esto trae que la artista suba el tempo y gire hacia el empoderamiento y la autoestima, lo que nos encanta en rolas como “Too Much” y “You Need Me Now”.

Repite en producción Matias Tellez (Young Dreams, Sondre Leche) en un trabajo mucho más ambicioso que el excelente disco debut de girl in red, con una combinación de elementos de diversos géneros. De manera sutil, ambos artistas noruegos incluyen sintetizadores, pianos y percusiones que le agregan bastante a esta nueva etapa de girl in red.

El reconocimiento a intentar creer de nuevo, con música enérgica y sin censura alguna

girl in red presenta un disco bastante acelerado y con frases que nos sacaron varias carcajadas

A diferencia de if i could make it go quiet, ahora girl in red nos regala un disco con más claroscuros. Nos relata que ya no cree de manera tan cursi en el amor, y nos encanta el humor con el que Marie abre desde “I’m Back”, con una sinceridad sobre sentirse mal, al darse cuenta que no hay que estar siempre al cien. A veces simplemente poderse levantar y balarse ya puede ser un triunfo enorme.

El sentimiento persistente de este álbum se refleja de la manera más clara en “You Need Me Now?”, una denuncia hacia alguien que decidió irse de una relación y regresar a pedir compañía.

La guitarra es super grunge, pero las bases le tiran al pop, con un coro pegajoso. La inclusión de Sabrina Carpenter es super cómica, y honestamente nos hizo reírnos por cómo se presenta.

El rock ligero sigue predominando en su sonido. Marie es una letrista muy inteligente que domina el equilibrio entre dar mensajes pesados pero con palabras accesibles. En “Phantom Pain” logra esto, y hasta se rifa en español un “mi amor, mi amor”, de manera burlona hacia la idealización del amor.

“Too Much” presume una producción que oscila entre un pop ligero y algunos sonidos distorsionados que la vuelven una canción muy dinámica y encantadora. Marie insiste en intentarlo en el amor, aún cuando haya fallado antes.

Clavándose en un pop más experimental, que juega con pianos de rhytm and blues, sin olvidar las guitarras distorsionadas, inclusive en “Ugly Side” se abre a dejar el rock ligero descansar un rato. Esto le da una buena dinámica a un disco que te divierte y pone a cantar a lo largo de menos de media hora.

Cambió bastante el deseo y la melancolía por un autoestima renovado

Habiéndose sacudido la tristeza, girl in red está lista para lo que venga en su vida amorosa, lo que expresa el título del disco. Nos deja ver cómo se logró la portada del disco en el video de “DOING IT AGAIN BABY”, que va sobre sentirse bien con ella misma e inclusive alimentar el grande y gordo ego. ¿Por qué no?

“Estoy amando este nuevo autoestima, como el que tuve a los 17”, es una de las muestras más claras de la idea tras el disco de Marie, y permea a lo largo de todo el álbum.

Ojo, que Marie también tiene un lado sensible como le hemos escuchado en el pasado, y se le ve triste en “Pick Me”, en la que intenta revertir la narrativa de que los perdedores nunca ganan. Ella da un último mensaje en la clásica balada de piano, que hace que su voz brille, y pensamos que en vivo funcionará muy bien el equilibrio entre tristeza por rechazo y empoderamiento por autoestima.

La única queja que tenemos con este disco es que no alcanza ni la media hora de duración. La espera de tres años con un proyecto tan emocionante como girl in red, nos hizo suponer que tendríamos un poquito más de música de esta excelente artista. Algunas canciones inclusive se sienten bastante cortas, debajo de los 2 o 3 minutos, por lo que esperamos que se extiendan un poco más en vivo.

La canción cerradora ejemplifica que girl in red está de plano experimentado con electrónica, pop brillante y beats pesados. Quizás un par de rolas aventuradas, en las que inclusive repita efectos sobre su voz, hubieran completado un disco que ya de por sí es fenomenal.

Marie se rifó con varias versiones físicas que pueden comprar por acá. girl in red se encuentra dando gira en Estados Unidos y hacia el otoño visitará Europa.

