Aquí la lista de ganadores de los premios Grammy 2023

Este domingo 5 de febrero se llevó la ceremonia número 65 de los premios Grammy y vaya que hubo varios conocidos entre los ganadores de las diferentes categorías que la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias premia año con año.

Rosalía, Bad Bunny, Kendrick Lamar, Beyoncé (que ya se convirtió en la artista más galardonada en esta ceremonia), Harry Styles, Lizzo, Ozzy Osbourne y más fueron algunos de los artistas que se llevaron una o más estatuillas a casa en esta premiación donde hubo de todo.

Acá la lista de los ganadores en los premios Grammy 2023

Conducidos por Trevor Noah en el Estadio Crypto.com de Los Angeles, y con participaciones musicales de Kim Petras, Sam Smith, Mary J. Blige, Lizzo, Bad Bunny y más, la ceremonia de los Grammy este 2023 estuvo bastante mejorcita que otras anteriores.

Pero bueno, vamos a lo barrido y por lo que vinieron. A continuación les dejamos la lista de ganadores y ganadoras de los premios Grammy 2023:

Álbum del año

ABBA – Voyage

Adele – 30

Bad Bunny – Un Verano Sin Ti

Beyoncé – Renaissance

Mary J Blige – Good Morning Gorgeous

Brandi Carlile – In These Silent Days

Lizzo – Special

Coldplay – Music Of The Spheres

Kendrick Lamar – Mr Morale & The Big Steppers

Harry Styles – Harry’s House

Grabación del año

ABBA – Don’t Shut Me Down

Adele – Easy On Me

Beyoncé – Break My Soul

Mary J Blige – Good Morning

Brandi Carlile ft Lucius – You And Me On The Rock

Doja Cat – Woman

Steve Lacy – Bad Habit

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Lizzo – About Damn Time

Harry Styles – As It Was

Mejor artista nuevo

Anitta

Omar Apollo

Domi and JD Beck

Muni Long

Samara Joy

Latto

Maneskin

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg

Canción del año

Gayle – ABCDEFU

Lizzo – About Damn Time

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version)

Harry Styles – As It Was

Steve Lacy – Bad Habit

Beyoncé – Break My Soul

Adele – Easy On Me

DJ Khaled – God Did

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Bonnie Raitt – Just Like That

Mejor álbum de rock

Ozzy Osbourne – Patient No 9

The Black Keys – Dropout Boogie

Elvis Costello & The Imposters – The Boy Named If

Idles – Crawler

Machine Gun Kelly – Mainstream Sellout

Spoon – Lucifer On The Sofa

Mejor álbum alternativo

Wet Leg – Wet Leg

Arcade Fire – We

Big Thief – Dragon New Warm Mountain I Believe In You

Bjork – Fossora

Yeah Yeah Yeahs – Cool It Down

Mejor álbum vocal de pop

Harry Styles – Harry’s House

ABBA – Voyage

Adele – 30

Coldplay – Music of the Spheres

Lizzo – Special

Mejor interpretación tradicional de R&B

Beyoncé – Plastic Off the Sofa

Adam Blackstone featuring Jazmine Sullivan – ‘Round Midnight

Babyface featuring Ella Mai – Keeps on Fallin’

Mary J. Blige – Good Morning Gorgeous

Snoh Aalegra – Do 4 Love

Mejor álbum R&B

Robert Glasper – Black Radio III

Mary J Blige – Good Morning Gorgeous

Chris Brown – Breezy

Lucky Daye – Candydrip

PJ Morton – Watch The Sun

Mejor álbum country

Willie Nelson – A Beautiful Time

Luke Combs – Growin’ Up

Miranda Lambert – Palomino

Ashley McBryde – Ashley McBryde Presents: Lindeville

Maren Morris – Humble Quest

Mejor álbum de dance/electrónica

Beyoncé – Renaissance

Bonobo – Fragments

Diplo – Diplo

Odesza – The Last Goodbye

Rufus Du Sol – Surrender

Mejor álbum de rap

Kendrick Lamar – Mr. Morale & The Big Steppers

DJ Khaled – God Did

Future – I Never Liked You

Jack Harlow – Come Home The Kids Miss You

Pusha T – It’s Almost Dry

Mejor álbum latino

Rubén Blades & Boca Livre – Pasieros

Camilo – De Adentro Pa Afuera

Christina Aguilera – Aguilera

Fonseca – Viajante

Sebastián Yatra – Dharma

Mejor álbum de música urbana

Bad Bunny – Un Verano Sin Ti

Rauw Alejandro – Trap Cake, Vol. 2

Daddy Yankee – Legendaddy

Farruko – La 167

Maluma – The Love & Sex Tape

Mejor álbum latin rock/alternativo

Rosalía – Motomami

Cimafunk – El Alimento

Fito Paez – Los Años Salvajes

Gaby Moreno – Alegoría

Jorge Drexler – Tinta y Tiempo

Mon Laferte – 1940 Carmen

Mejor álbum latino tropical

Marc Anthony – Pa’lla Voy

Carlos Vives – Cumbiana II

La Santa Cecilia – Quiero Verte Feliz

Spanish Harlem Orchestra – Imágenes Latinas

Tito Nieves – Legendario

Mejor álbum de regional mexicano

Natalia Lafourcade – Un Canto por México – El Musical

Chiquis – Abeja Reina

Christian Nodal – EP #1 Forajido

Marco Antonio Solís – Qué Ganas de Verte (Deluxe)

Los Tigres del Norte – La Reunión (Deluxe)

Mejor álbum pop vocal tradicional

Michael Buble – Higher

Kelly Clarkson – When Christmas Comes Around…

Norah Jones – I Dream Of Christmas (Extended)

Pentatonix – Evergreen

Diana Ross: Thank You

Mejor álbum de reggae

Kabaka Pyramid – The Kalling

Koffee – Gifted

Protoje – La tercera es la vencida

Sean Paul – Scorcha

Shaggy – Com Fly Wid Mi

Mejor canción de rap

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Jack Harlow Featuring Drake – Churchill Downs

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, JAY-Z, John Legend & Fridayy – God Did

Gunna & Future Featuring Young Thug – Pushin’ P

Future Featuring Drake & Tems – Wait For U

Mejor canción de rock

Brandi Carlile – Broken Horses

Ozzy Osbourne Featuring Jeff Beck – Patient Number 9

Red Hot Chili Peppers – Black Summer

Turnstile – Blackout

The War on Drugs – Harmonia’s Dream

Mejor canción R&B

Beyoncé – Cuff It

Mary J Blige – Good Morning Gorgeous

Muni Long – Hrs and Hrs

Jazmine Sullivan – Hurt Me So Good

PJ Morton – Please Don’t Walk Away

Mejor canción country

Cody Johnson – ‘Til You Can’t

Maren Morris – Circles Around This Town

Luke Combs – Doin’ This

Taylor Swift – I Bet You Think About Me (Taylor’s Version) (From The Vault)

Miranda Lambert – If I Was A Cowboy

Willie Nelson – I’ll Love You Till The Day I Die

Mejor interpretación de un dúo/grupo pop

Sam Smith y Kim Petras – Unholy

ABBA – Don’t Shut Me Down

Camila Cabello y Ed Sheeran – Bam Bam

Coldplay y BTS – My Universe

Post Malone y Doja Cat – I Like You (A Happier Song)

Mejor interpretación country de un dúo/grupo

Carly Pearce & Ashley McBryde – Never Wanted To Be That Girl

Ingrid Andress & Sam Hunt – Wishful Drinking

Brothers Osborne – Midnight Rider’s Prayer

Luke Combs & Miranda Lambert – Outrunnin’ Your Memory

Reba McEntire & Dolly Parton – Does He Love You (Revisited)

Robert Plant & Alison Krauss – Going Where The Lonely Go

Mejor Interpretación de metal

Ozzy Osbourne Featuring Tony Iommi – Degradation Rules

Ghost – Call Me Little Sunshine

Megadeth – We’ll Be Back

Muse – Kill or Be Killed

Turnstile – Blackout

Mejor interpretación de RB& tradicional

Beyoncé – Plastic Off the Sofa

Adam Blackstone featuring Jazmine Sullivan – ‘Round Midnight

Babyface featuring Ella Mai – Keeps on Fallin’

Mary J. Blige – Good Morning Gorgeous

Snoh Aalegra – Do 4 Love

Mejor interpretación country (solo)

Willie Nelson – Live Forever

Kelsea Ballerini – Heartfirst

Zach Bryan – Something In The Orange

Miranda Lambert – In His Arms

Maren Morris – Circles Around This Town

Mejor interpretación de música alternativa

Wet Leg – Chaise Lounge

Arctic Monkeys – There’d Better Be A Mirrorball

Big Thief – Certainty

Florence + The Machine – King

Yeah Yeah Yeahs – Spitting Off The Edge Of The World

Mejor interpretación de pop (solo)

Adele – Easy On Me

Bad Bunny – Moscow Mule

Doja Cat – Woman

Steve Lacy – Bad Habit

Lizzo – About Damn Time

Harry Styles – As It Was

Mejor interpretación de rock

Brandi Carlile – Broken Horses

Bryan Adams – So Happy It Hurts

Beck – Old Man

Black Keys – Wild Child

Idles – Crawl!

Ozzy Osbourne Featuring Jeff Beck – Patient No 9

Turnstile – Holiday

Mejor interpretación de rap melódico

Future Featuring Drake & Tems – Wait for U

DJ Khaled Featuring Future & SZA – Beautiful

Jack Harlow – First Class

Kendrick Lamar featuring Blxst & Amanda Reifer – Die Hard

Latto – Big Energy (en directo)

Mejor interpretación de R&B

Muni Long – Hrs and Hrs

Beyoncé – Virgo’s Groove

Lucky Daye – Over

Jazmine Sullivan – Hurt Me So Good

Mary J Blige ft Anderson .Paak – Here With Me

Mejor interpretación de rap

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

DJ Khaled featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy – God Did

Doja Cat – Vegas

Gunna & Future con Young Thug – Pushin P

Hitkidd & Glorilla – F.N.F. (Let’s Go)

Mejor grabación de dance/electrónica

Beyoncé – Break My Soul

Bonobo – Rosewood

Diplo and Miguel – Don’t Forget My Love

David Guetta and Bebe Rexha – I’m Good (Blue)

Kaytranada ft HER – Intimidated

Rufus Du Sol – On My Knees

Productor del año no clásico

Jack Antonoff

Boi-1da

Dahi

Dan Auerbach

Dernst “D’Mile” Emile II

Mejor video musical

Taylor Swift – All Too Well

Adele – Easy On Me

BTS – Yet To Come (The Most Beautiful Moment)

Doja Cat – Woman

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Harry Styles – As It Was

Mejor Banda Sonora Recopilatoria para Medios Visuales

Varios Artistas – Encanto

Varios Artistas – Elvis

Varios Artistas – Stranger Things 4: Banda sonora

Lorne Balfe, Harold Faltermeyer, Lady Gaga y Hans Zimmer – Top Gun: Maverick

Varios Artistas – West Side Story

Mejor Banda Sonora para Medios Visuales

Germaine Franco – Encanto

Hans Zimmer – No Time to Die

Jonny Greenwood – The Power of the Dog

Michael Giacchino – The Batman

Nicholas Britell – Succession: Temporada 3

Mejor Canción Escrita para Medios Visuales

Carolina Gaitán – La Gaita, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz & Encanto – Elenco – We Don’t Talk About Bruno

Beyoncé – Be Alive

Jessy Wilson Featuring Angélique Kidjo – Keep Rising (The Woman King)

Lady Gaga – Hold My Hand

Taylor Swift – Carolina

4*Town, Jordan Fisher, Finneas O’Connell, Josh Levi, Topher Ngo & Grayson Villanueva – Nobody Like U