Greg Phillinganes: El músico que encantó a Stevie Wonder, Michael Jackson, y John Mayer

Por: Juan Raúl Casal

El siguiente texto fue escrito por universitarios en colaboración con DeGira, la cual es una agencia de generación de contenido universitario, a través de diversas actividades, con presencia en las principales universidades del país. Además de ser un sello de música, agencia de management, booking y label services.

Has escuchado a Greg Phillinganes toda tu vida, en tus discos de funk, de rock y cuando te pones los audífonos antes de escuchar las últimas tendencias de música. Este tecladista ha tenido una de las carreras más prolíficas de la industria de la música, comenzó en los años 70 y no ha dejado de tocar hasta la fecha. Ahí te va.

Lo primero que aprendió a tocar fue el piano de cola a los dos años de edad –whaaaat?!–, incluso estuvo en la orquesta sinfónica de Detroit, su lugar de origen. Todo un virtuoso. Sin embargo, la música clásica no lo satisfacía del todo, así que comenzó a grabar covers de canciones de soul y funk que repartía en casettes. Y así fue como empezó una carrera que lo llevó a colaborar con artistas como Bruno Mars, John Mayer, Michael Bublé, Toto y Michael Jackson.

Mamá, me descubrió Stevie Wonder

A mediados de los 70 el baterista de la banda de Stevie Wonder le mostró al cantante uno de los casetes que Greg grababa por su cuenta, era un cover instrumental de una de las canciones de Wonder. La grabación de Phillinganes impresionó tanto a la leyenda del R&B que lo contrató como uno de sus músicos de 1976 a 1981.

Por si tocar con una leyenda no era suficiente, Phillinganes trabajó muchas veces con Michael Jackson. Produjo, fue tecladista y director musical en discos como Off the wall (1979), Thriller (1982) y Bad (1987). Antes de sacar su propio álbum tocó en las canciones y giras de gigantes como como Eric Clapton, The Jacksons, y hasta con Earth, Wind and Fire. Ahí nomás…

Los discos como solista de Greg Phillinganes

Greg Phillinganes debutó como solista en 1981 con su disco Significant gains que fue bien recibido por la crítica, la prensa señaló que se notó la influencia de Stevie Wonder por la creatividad en las partes instrumentales. El disco no recibió mucha atención, excepto por la canción “Baby, I do love you”, que fue un hit menor en las listas de R&B. Pulse su segundo disco salió en 1984 y tuvo resultados similares ante el público.

Lo que más resalta de los discos es su poder para hacerte bailar, son alegres con tintes de R&B, funk, con un poquito de rock. Son de esas canciones que suenan a pura felicidad, aunque hablen de círculos viciosos de relaciones tóxicas. Escucha “Lazy Nina” para que todo esto tenga sentido.

Phillinganes estos días

Todos hemos escuchado por horas a Greg Phillanges sin darnos cuenta, pues le fascina colaborar con artistas de diversos géneros. Fue tecladista de la banda Toto; participó en Call me irresponsible (2007) de Michael Bublé; también tocó en “24k magic” (2016) de Bruno Mars. Como podrás imaginar, su currículum es muuuucho más largo, y necesitaríamos un texto de miles de palabras para hablar de toda su discografía. Pero eso sí, el último disco en el que se escucha a Greg Phillinganes es en Sob rock (2021) de John Mayer.

Lo mejor de Greg Phillinganes es que puedes escucharlo por horas y horas, no importa si escoges uno de sus discos o prefieres oír una de las canciones en las que aparece junto a otros artistas. No importa si tienes ganas de funk, pop o rock, este tecladista puede complacer los gustos de todos.