Previo a la llegada de los 90 y el auge del grunge, el hard rock era uno de los géneros que dominaba la industria de la música. Ahí, en pleno apogeo de ese estilo, es justo decir que Appetite For Destruction de Guns N’ Roses es una de las grandes joyas de la época, con todo y que su inicio no fue el mejor hasta que después se convirtió en el álbum debut más vendido de la historia.

Y ni siquiera hace falta ser un ‘hard rockero’ de hueso colorado para entender su genialidad… Este disco alcanzó un éxito rotundo tras su lanzamiento en 1987 con canciones como “Welcome to the Jungle”, “Paradise City” y “Sweet Child O’Mine”, que en todos los sentidos se convirtieron en hits de la escena popular por aquellos años.

Portada del Appetite For Destruction. Foto: Universal Music Group.

Por supuesto, detrás de todo gran álbum hay un montón de historias, anécdotas y información curiosa imperdibles, y esta no es la excepción. Así que acá, les traemos una lista con varios datos que quizá no recordaban del genial Appetite For Destruction de Guns N’ Roses.

A Slash no le gustaba tanto “Sweet Child O’ Mine”

Es posible que esta sea la canción que más personas identifican de Guns N’ Roses en todo el mundo (no dudamos ni tantito que sea una de las que más dedican los rockeros y lo no tan rockeros enamorados). La cosa más distintiva, seguro, es el riff de guitarra con el que abre.

Pero esa onda no le gustaba tanto a Slash como uno pensaría. Si bien no lo odiaba, tampoco era un riff del que se sintiera particularmente orgulloso o que hubiera mostrado a la banda por convicción para componer una canción. De hecho, él dijo en una entrevista que solo era una composición que estaba tocando para distraerse un rato, hasta que Axl Rose lo escuchó casi sin querer.

“Estaba jodiendo con este pequeño y estúpido riff… Axl dijo: ‘¡Alto a los malditos teléfonos! ¡Eso es increíble!’… Escribirla y ensayarla para convertirla en una canción completa se sintió como sacarse los dientes… Para mí, en ese momento, era una balada muy cursi”, mencionó el guitarrista en una plática con la revista Q.

Paul Stanley de KISS y Nikki Sixx de Mötley Crüe estaban contemplados para ser el productores del disco

Así como lo leen… Guns N’ Roses tenían previsto para su disco debut, tuvieran en la producción a un par de grandes leyendas del hard rock. Por un lado, Paul Stanley de KISS era una de las primeras opciones que la banda tenía para que les produjera el álbum. ¿La bronca? Lo descartaron ya que al parecer, Paul sugirió hacer cambios en muchas canciones.

Paul Stanley. Foto: Especial.

Nikki Sixx, el polémico bajista de Mötley Crüe, también se le preguntó si podía hacerse cargo de esa tarea de producción. Sin embargo, él mismo ha dicho en diferentes ocasiones que no aceptó el trabajo porque temía no hacer una buena labor debido a que por esos años, estaba lidiando con su adicción a la heroína.

Al final, Mike Clink, conocido por su trabajo de producción e ingeniería de sonido para Megadeth, Mötley Crüe y Whitesnake, fue el elegido como productor del álbum.

Nikki Sixx en 2019. Foto: Getty.

“November Rain” pudo formar parte de ‘Appetite For Destruction’

Sí, sabemos que “November Rain” es otro de los grandes clásicos de Guns N’ Roses y que esencialmente es una de las canciones más recordadas de la etapa del Use Your Illusion… Pero la canción en algún momento estaba pensada para aparecer en Appetite For Destruction.

Es bien sabido que la impresionante y apoteósica balada, ya estaba siendo escrita incluso antes de que Axl Rose siquiera formara parte de GNR. También “Don’t Cry” nació en las sesiones previas de ensayo del Appetite, además de que fueron temas que tocaron muy de vez en cuando en algunas presentaciones primerizas del grupo.

Como señala Loudwire, ambas canciones fueron descartadas en el corte final del disco ya que la banda pensó que “Sweet Child O’ Mine” y “Think About You” eran suficientes para cubrir la cuota de canciones de amor del disco. “Back Off Bitch” y “You Could Be Mine” también iban a formar parte del Appetite. Les dejamos acá abajo una versión de 1986 de “Novermber Rain”.

La rola “Anything Goes” no fue escrita originalmente para Guns N’ Roses

Ya que hablamos de canciones que pudieron formar parte o no del Appetite For Destruction, hay que hacer mención de “Anything Goes”. Esta rola fue compuesta algunos años antes de que Guns N’ Roses se conformara con su alineación clásica, más precisamente en el periodo en que Axl Rose e Izzy Stradlin formaban parte de la banda Hollywood Rose.

Chris Weber, guitarrista de Hollywood Rose, mencionó alguna vez a LA Weekly que la canción era más ‘agresiva’ cuando la estaban componiendo en ese proyecto musical y que tenía algunas influencias del disco Rock in a Hard Place de Aerosmith. Es más, la canción originalmente se llamaba “My Way, Your Way”.

“Rocket Queen” y la inspiración detrás de la canción

“Rocket Queen” es sin duda una de las canciones más reconocidas del álbum, esto por su larga duración y además, por los gemidos que se escuchan en una de las secuencias instrumentales. Estos últimos corresponde a Adriana Smith, una antigua novia del baterista Steven Adler que después se vinculó físicamente con Axl Rose.

Y aunque algunos se van con la finta de que ella u otras conocidas de Guns N’ Roses son la inspiración detrás de la canción, lo cierto es que la rola habla sobre una chica conocida como Barbi Von Grief, quien fue amiga y prácticamente benefactora de la banda cuando no eran famosos. Ella, de hecho, quería formar una banda y ponerle ese mismo nombre: “Escribí esta canción para una chica que iba a tener una banda a la que había nombrado ‘Rocket Queen’. Podríamos decir que ella me mantuvo con vida por un rato“, dijo Axl Rose en una entrevista de 1988. Les contamos toda la historia detrás de la canción aquí abajo:

El vino barato que inspiró una de las canciones más icónicas del disco

Para este momento, ya tenemos bien claro que los Guns N’ Roses tenían un montón de inspiraciones diferentes para cada una de las canciones del disco. Y claro que “Nightrain” no podía ser la excepción.

Si bien la rola parece mostrarnos el desdén de los miembros de la banda como rockstars y -en ese entonces- sujetos que amaban la fiesta y el exceso, el título de la canción era una alusión bien directa a un vino barato llamado Night Train Express.

“A $1.29 la botella, Night Train se convirtió instantáneamente en un elemento básico de la banda”, dijo Duff McKagan en su biografía It’s So Easy and Other Lies.

Axl Rose y el supuesto encontronazo con David Bowie

La conexión entre Guns N’ Roses y David Bowie es más estrecha de lo que parece. Por un lado, se sabe que el Starman tenía un vínculo bastante cercano con la madre de Slash, Ola Hudson, pues ella era diseñadora de vestuario del músico británico. Luego, el propio guitarrista de GNR reveló a NME que alguna vez los encontró desnudos en su juventud. Pero ahí no acaba la cosa.

En 1989, los Guns decidieron filmar un video oficial para la rola “It’s So Easy” del Appetite For Destruction (sí, un poco raro que grabaran un clip dos años después del lanzamiento original del tema) y lo hicieron en uno de sus lugares favoritos: el Cathouse Club, uno de los venues pilares de la escena rockera de Hollywood por esos años, que le pertenecía al conductor de MTV Riki Rachtman. Además de las tomas de la banda tocando, se puede ver a la entonces pareja de Axl, Erin Everly, posando en ropa de cuero estilo bondage con poses bastante sugerentes.

Total que el video no se lanzó hasta el 2018 de manera oficial por ese y otros temas… pero hay más. Según el chismecito, David Bowie asistió a esa grabación del video (algunas versiones dicen que con Ola Hudson) e intentó coquetear con Erin Everly, lo que enfureció a Axl Rose. Y bueno, el vocalista de GNR prácticamente cazó al “Thin White Duke” para golpearlo.

La historia, con el tiempo, se ha diluido en detalles y es bien sabido que el propio Axl Rose no es mucho de dar declaraciones sobre ello. Sin embargo, el propio Riki Rachtman, dueño del Cathouse, dio unos comentarios bastante curiosos sobre el tema en una entrevista del 2015 con Yahoo Music:

“Mis mejores recuerdos son las historias sobre lo que sucede cuando no sabes cómo manejar un club. Era básicamente el ‘hogar lejos del hogar’ para Guns N’ Roses. Sabían que podían hacer lo que quisieran en ese club. Ahora, cuando tu guardia de seguridad se te acerca y te dice: ‘Riki, Axl Rose está persiguiendo a David Bowie por la calle diciendo que lo va a matar, ¿qué debo hacer?’… Bueno, ¿cómo respondes algo así? ¿Tienes a uno de tus mejores amigos persiguiendo a uno de tus ídolos por la calle? Supongo que lo que pasó es que Bowie trató de ligar con la novia de Axl, Erin [Everly], y eso lo molestó….”

Se cuenta que tiempo después de reconciliaron (o algo así) y aunque no fueron los mejores amigos, había camaradería y respeto mutuo. Vaya cosa.

David Bowie junto a Axl Rose. Fotos: Especiales (vía Pinterest).

Las portadas del disco que no fueron

Quizá el detalle más sonado del Appetite For Destruction es esa anécdota sobre la portada que se descartó en un primer corte promocional del disco. La imagen originalmente creada por Robert Williams, mostraba a un robot que yace de manera amenazante frente a una mujer semidesnuda tirada en una banqueta. En la parte superior, vemos a una extraña criatura-demonio-máquina bastante bizarra. La cubierta de descartó.

Una de las portadas del disco que eventualmente se descartó. Foto: Especial.

También se sabe que Axl Rose propuso una foto de la explosión del transbordador Challenger de 1986, un accidente que le quitó la vida a los miembros de esa tripulación. Geffen Records rechazó la idea por ser de muy mal gusto.

Finalmente, se decidió utilizar el diseño de la cruz celta que todos conocemos, la cual incluye los cráneos de los cinco integrantes. La imagen es de la autoría de Billy White Jr. Aquí abajo les contamos más sobre la historia de esas portadas.