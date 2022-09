¡Guns N' Roses lanzará una reedición de lujo de 'Use Your Illusion' para los fans true!

Guns N’ Roses es una de esas bandas que no necesitan presentación, pues lo que hicieron durante su época dorada es más que suficiente para que el mundo los reconozca. Sin embargo, a inicios de los 90 dieron un paso más allá creando un proyecto bastante ambicioso que los llevó a otro nivel, por supuesto que hablamos de Use Your Illusion.

El 17 de septiembre de 1991, Axl Rose, Slash, Duff McKagan e Izzy Stradlin junto a Matt Sorum y Dizzy Reed lanzaron este par de materiales discográficos donde incluyeron canciones que ahora consideramos clásicos como “November Rain”, “You Could Be Mine” o “Don’t Cry”, pero también vienen covers épicos como “Live and Let Die” y “Knockin’ on Heaven’s Door”.

Foto: Getty Images

Guns N’ Roses se está rifando con una reedición espectacular de ‘Use Your Illusion’

Sin embargo, a 31 años del lanzamiento de Use Your Illusion, los Guns N’ Roses lanzarán una versión de lujo que cualquier fan debe tener en su colección. Resulta que este 20 de septiembre, la banda anunció que reeditarán estos discos en un boxset que tiene un montón de joyitas como rarezas, shows en vivo inéditos y más que vendrán incluidos en paquetes con distintas presentaciones y estarán disponibles a partir del 11 de noviembre.

Aunque la edición Super Deluxe es la mera buena, pues además de incluir las versiones remasterizadas de los álbumes originales, también vienen 63 temas completamente inéditos, entre demos y maquetas. Por si esto no fuera suficiente, podrán escuchar los conciertos que la agrupación dio en Nueva York en 1991 y en Las Vegas en 1992, los cuales están repartidos en ocho LP’s de vinilo y un Blu-Ray con el show que se aventaron en la Gran Manzana en calidad 4K.

Foto: Geffen Records

Ya para rematar, esta edición del boxset de Use Your Illusion viene acompañada de un libro de tapa dura de 100 páginas con fotos inéditas y documentos de archivo, réplicas del club de fans, litografías, impresiones fotográficas de la banda, réplicas de pases de backstage, réplicas de entradas de conciertos y un póster. Si quieren ir apartando su paquete, les contamos que el más choncho sale en 499 dólares –casi 10 mil pesitos mexicanos– y ACÁ pueden armarlo.

Y como probadita de lo que podrán escuchar en este boxset, Guns N’ Roses lanzaron la versión en vivo de “You Could Be Mine” desde Nueva York que suena brutal. A continuación les dejamos el video para que chequen la calidad del audio.

¡Recuerden que la banda regresará a México muy pronto!

Por cierto, ya que andamos hablando de los Guns N’ Roses, recuerden que en octubre de este 2022, Axl Rose, Slash y Duff McKagan regresarán a nuestro país para tocar en Mérida, Guadalajara, CDMX y Monterrey con su nueva gira: We’re F’n Back!, un show que no se pueden perder porque la banda se ve revitalizada y están tocando todos sus hits junto a una que otra rareza. Si quieren lanzarse a alguno de los shows pero andan escépticos, AQUÍ les contamos nuestra experiencia viéndolos con este tour en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.