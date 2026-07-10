Lo que necesitas saber: El director de la NASA aprovechó la oportunidad para desmentir que el gobierno de Estados Unidos haya recuperado restos de ovnis o cuerpos de seres extraterrestres.

Una vez más el tema de los objetos voladores no identificados (OVNI) y la vida fuera de nuestro planeta vuelve a ser tendencia en redes. ¿El motivo? El director de la NASA afirmó que la agencia espacial tiene imágenes de objetos desconocidos que no pueden explicar.

Foto: FOX.

Director de la NASA afirma que tienen imágenes de ovnis que no pueden explicar

Y no, no es broma. Resulta que el mismísimo director de la NASA, Jared Isaacman, confirmó que la NASA, la agencia espacial de Estados Unidos, ha tomado imágenes de ovnis… que no pueden explicar.

Fue durante un podcast del youtube Jack Gordon donde el funcionario habló sobre los objetos que la agencia ha logrado documentar. Además de la posibilidad de la vida fuera de nuestro planeta.

Y es que, aunque en ningún momento afirmó que las imágenes fueran prueba suficiente de que existe vida extraterrestre, sí mencionó que esa será la conclusión a la que llegue la humanidad.

“Hemos analizado las imágenes que hemos obtenido, pero aún no sabemos exactamente de qué se trata (…) Creo que existe una posibilidad muy real de que, durante nuestra vida, lleguemos a la conclusión de que quizás haya vida en todas partes y que no sea tan infrecuente como podría ser“, señaló.

Foto: U.S Department of War

Y… ¿se han recuperado restos de ovnis?

Sus declaraciones ocurren unos meses después de que la administración de Trump comenzara a desclasificar archivos ovni de Estados Unidos. Situación que no pasó por alto el director, quien desmintió que se hayan recuperado restos o cuerpos de seres extraterrestres.

“Teníamos mucha de esa información guardada en archivos, y el presidente dijo: ‘¿Para qué? Publíquenla. No tenemos tiempo para estudiarla. Dejemos que otros nos digan de qué se trata’, y ese esfuerzo se está haciendo realidad. Y seguirá siendo así“, declaró.

Y es que el Departamento de Defensa ha publicado miles de documentos, incluidas fotos, imágenes y audios de la NASA… aunque siguen sin ser prueba concluyente sobre la existencia de vida fuera de nuestro planeta.

En fin. Si quieres leer la entrevista completa, por acá te la dejamos: