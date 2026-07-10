Lo que necesitas saber: Mohamed Salah jugó el Mundial 2026 con 34 años de edad

La Selección de Egipto regresó a su país después de la eliminación en Octavos de Final frente a Argentina, en el Mundial 2026, tras un partido que ganaban 2-0 y que finalmente terminaron perdiendo 3-2. El partido dejó frustración en el equipo egipcio por la aplicación de criterios arbitrales para validar o ignorar faltas, pero sobre todo por tener tan cerca el pase a los Cuartos de Final.

Aquel partido habría significado el último juego mundialista de Mohamed Salah, la estrella de esta selección y quien ha liderado a la mejor generación de futbolistas de Egipto, que por primera vez avanzó a los Octavos de Final de una Copa del Mundo.

La selección egipcia es recibida por la gente, pero no en El Cairo, sino en la exclusiva ciudad de El Alameyn, conocida por ser destino turístico. Veremos si luego van a El Cairo o Alejandría.pic.twitter.com/7PCM2yEN01 — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) July 10, 2026

Salah manda mensaje a la afición de Egipto

Salah no resolvió su futuro ni despejó las dudas sobre si podría jugar el próximo Mundial, al cual llegaría con 38 años de edad, sin embargo pidió a los aficionados un voto de confianza a esta generación de jugadores, que por primera vez superó la fase de grupos, así como la primera ronda de eliminación directa.

“Sé que todavía están decepcionados, pero les prometo que haré todo lo que esté en mi poder para garantizar que esto sea un nuevo comienzo para el futbol egipcio en la escena internacional. Clasificar al Mundial no será suficiente, y participar tampoco lo será. Este equipo merece su confianza”, comentó.

La Selección de Egipto calificó como segundo lugar en el Grupo G, en el cual hizo cinco unidades, al igual que Bélgica, que avanzó como líder. En Dieciseisavos de Final eliminó a Australia en tanda de penales y en Octavos tuvo en jaque a Argentina durante más de 70 minutos.

Mohamed Salah pudo jugar su último Mundial / Mexsport

Selección de Egipto será recibida por el presidente

El recibimiento a la Selección de Egipto se llevó a cabo en la ciudad de El Alameyn, una ciudad turística y donde se dieron cita miles de aficionados, muchos de ellos con carteles alusivos a Salah, quien es un auténtico ídolo en el país.

La Selección de Egipto será recibida este sábado por el presidente del país, Abdelfatah el-Sisi, para reconocer la histórica participación del equipo en el Mundial.