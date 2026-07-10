¿Lenia Batres quiere quitarte el 46% de tu herencia?

Lo que necesitas saber: La ministra Lenia Batres SÍ respalda que se imponga un impuesto a las herencias. Sin embargo, la información que circula es engañosa.

En los últimos días el nombre de Lenia Batres ha sido tendencia por una polémica propuesta que supuestamente hizo: aplicar un impuesto de 46% a las herencias en México.

Una pequeña cantidad de herederos que existe en nuestro país saltó enseguida pero, ¿lo dijo o no lo dijo? Te contamos cómo nació este chisme viral.

Lenia Batres NO propuso el impuesto de 46% a las herencias

De acuerdo con una investigación de verificado.com, todo empezó con un tuit. ¿Puedes adivinar de quién? *Redoble de tambores* ¡Ricardo Salinas Pliego!

El empresario mexicano publicó, el 3 de julio en la plataforma X, que la “Ministra Burra” quería poner un impuesto a las herencias: “Quieren quedarse con el 46% de lo que sus papás les dejen“, escribió. ¡Adelante con las imágenes!

¡OJO! Ricardo Salinas Pliego citó un video publicado por la cuenta @UltimaElectoral en la misma plataforma. Ahí vemos a Lenia Batres en una sesión de la Suprema Corte, del 2 de julio, donde debate si las personas que heredan dinero de un familiar fallecido deberían pagar impuestos.

En dicha sesión Lenia Batres SÍ defendió la idea del impuesto a las herencias, al considerar que es dinero que se recibe “sin haber provenido del propio esfuerzo” y que eso “reproduce desigualdades sociales“.

Sin embargo, NUNCA dijo que se debía aplicar un impuesto del 46% a las herencias. Es decir, Lenia Batres nunca propuso un porcentaje… Ricardo Salinas Pliego sí.

Foto: Captura de pantalla/X @UltimaElectoral

La investigación de Verificado MX muestra que, a partir del tuit de Salinas Pliego, la cifra se convirtió en una bola de nieve en redes sociales y se viralizó. ¿El detalle? El empresario soltó ese porcentaje sin citar alguna fuente o documento real.

Es más, la mismísima Lenia Batres termina su intervención en el video diciendo que no tiene la facultad para proponer un impuesto a las herencias. Según la Constitución Mexicana, sólo los diputados y senadores del Congreso de la Unión tienen este poder, no la Suprema Corte.

¿Y qué dijo Sheinbaum?

Durante la Mañanera de ayer —antes de que se supiera el origen del impuesto de 46% a la herencia— la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la supuesta propuesta de Lenia Batres y dio su postura:

“No, no estoy de acuerdo. Es un opinión de la ministra y tiene todo el derecho de tener una opinión. En nuestro caso, no creemos que deban gravarse las herencias que, por cierto, se gravan en casi todos los países del mundo“.

Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro

Además, aseguró que su administración no tiene planeado un incremento en la creación de nuevos impuestos en México. ¡Ya pueden respirar tranquilos, herederos!