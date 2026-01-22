Lo que debes saber: Jorja Smith es una cantante de R&B que acompañará a Harry Styles durante sus shows en México. Esto es lo que debes saber sobre ella.

Jorja Smith es una cantante británica de R&B cuyo nombre tal vez sea familiar para muchos aunque se volvió tendencia en México al darse a conocer la residencia de Harry Styles en 2026. Se trata de invitada que acompañará al cantante durante su estancia en México así que queremos saber todo sobre ella.

¿Quién es Jorja Smith?

Jorja Alice Smith es una cantautora quien ha colaborado con músicos como Drake, Kali Uchis, Preditah y Stormzy. Debutó oficialmente en la música en noviembre de 2016 con el EP Project 11 y su primer álbum es Lost & Found, dado a conocer en 2018.

¿De dónde es Jorja Smith?

Nació en Walsall, Inglaterra en Reino Unido. Es hija de padre jamaiquino y mamá inglesa. Su interés por la música tal vez vino desde su infancia ya que su papá se dedicaba a la música; fue vocalista del grupo 2nd Naicha. Su mamá es diseñadora de joyas. Tiene un hermano menor llamado Luca.​

¿Cuántos años tiene Jorja Smith?

Nació el 11 de junio de 1997 por lo que, actualmente, tiene 28 años de edad.

Imagen: @jorjasmith_/Instagram

Instagram de Jorja Smith

Si quieres conocer más sobre la cantante puedes seguir como @jorjasmith_

Jorja Smith, la invitada de Harry Styles en México

El nombre de Jorja Smith se volvió tendencia en México luego de que Harry Styles anunciara su regreso a nuestro país, ya que ella será su invitada especial en los dos conciertos que el cantante británico ofrecerá en el Estadio GNP Seguros en CDMX.

Checa la información que tenemos, hasta el momento, sobre los conciertos de Harry Styles en México en 2026.

Foto: OCESA.

Mejores canciones de Jorja Smith

Para hablar más sobre su vida podemos decir que cuando tenía 8 años empezó a tomar clases de piano. Ganó una beca en la Aldridge School donde aprendió a tocar el oboe y estudió canto clásico.

Después de graduarse tomó el camino de la música de manera profesional por lo que se mudó a Londres en donde se dedicó a escribir canciones.

Estas son las canciones de Jorja Smith que más escucha la gente en streaming:

Little Things x Gypsy Woman – L Beats Mashup

Nobody But You

Blue Lights

Be Honest (feat. Burna Boy)

The One

On My Mind

Crush (feat. Jorja Smith)

Down For You

The Way I Love You

Discografía de Jorja Smith

Aunque ha lanzado varios sencillos y colaboraciones, estos son los álbumes de estudio de Jorja Smith:

Lost & Found

Falling or Flying

Aquí puedes escuchar en vivo en su presentación para la KEXP.