Clávate con The Lazy Eyes, la nueva promesa del rock psicodélico australiano

Desde hace un buen rato, Australia se convirtió en una de las cunas de las bandas más interesantes de la actualidad, sobre todo si hablamos de proyectos que están completamente influenciados por la psicodelia. Tame Impala, King Gizzard & The Lizard Wizard y Pond son solo tres ejemplos perfectos de esto. Sin embargo, ellos no son los únicos que la están rompiendo en este género y haciendo cosas interesantes con esos sonidos, pues también hay otros nombres que llaman la atención en esta cancha, como The Lazy Eyes.

Es probable que este nombre no les suene –y lo entendemos perfectamente–, pero créanos que cuando los escuchen no podrán sacarlos de su cabeza. Con apenas unos cuantos años de carrera, esta agrupación ha logrado abrirse paso de entre todos los proyectos de su país natal con una propuesta fresca, algo divertida que te hace volar con sus melodías soñadoras. Así que si ustedes son fans de este movimiento de rock psicodélico y quieren agregar algo nuevo a su playlist, ellos son la mejor opción y aquí se los presentamos.

Foto vía Facebook: The Lazy Eyes

¿Quiénes son The Lazy Eyes?

The Lazy Eyes es una banda de formada por Harvey Geraghty (voz, guitarra, teclado), Itay Sasha (voz, guitarra), Noah Martin (batería) y Leon Karagic (bajo). La historia de esta agrupación inició cerca de 2016, cuando los primeros tres integrantes se conocieron mientras estudiaban en la Newton High School of the Performing Arts de Sidney, Australia. La química que hubo entre ellos y la amistad los llevó a comenzar a tocar en las calles de su ciudad, aunque más tarde se sumó a sus filas Leon, con quien más tarde formalizaron la agrupación.

Poco a poco, la banda se empezó a hacer de un nombre en la escena independiente de Sidney, mostrando una propuesta llena de psicodelia pura y rock lisérgico hasta que en 2020 lanzaron su EP debut llamado simplemente como EP1. Este material de corta duración incluyó cuatro canciones que representaban por completo su proyecto y que gracias a rolas como “Cheesy Love Song” hicieron que la crítica y los medios se fijaran en ellos. Sobre todo porque esta canción sonó en la estación de radio australiana Triple J y consiguió la atención de muchas personas.

De lanzar sus primeros discos hasta abrirle a The Strokes y visitar México por primera vez

Para 2021, The Lazy Eyes logró lo que muy pocas bandas independientes pueden alcanzar: agotar las entradas para sus conciertos. Sin embargo, en lugar de quedarse con los brazos cruzados, ese mismo año estrenaron su segundo disco titulado EP2, en el que venía una de sus canciones más conocidas, “Where’s My Brain???”, con la cual dan un salto más allá en los ritmos impulsivos donde una batería y un bajo hipnóticos apoyan los distintos solos de guitarra. Sin duda, este es su sencillo más distorsionado y desenfedado hasta la fecha.

Con estas rolas tan fascinantes, la agrupación empezó a dar shows cada vez más grandes en Australia, convirtiéndose casi casi en una banda de culto hasta que finalmente anunciaron a finales de 2021 que el siguiente año vería la luz su álbum debut. Después de mucha espera y dar un adelanto con varios sencillos, el 21 de abril de 2022 estrenaron su primer material discográfico de larga duración titulado Songbook. Aquí, básicamente reunieron algunas de sus rolas viejas con nuevas canciones alucinantes, como “Fuzz Jam”, “Hippo”, “Starting Over”, “Trance” e “Imaginary Girl”.

Además de presentar este disco tan importante, The Lazy Eyes también reveló que durante 2022 serían los encargados de abrir las fechas que The Strokes tenía programadas en Australia. Y así lo hicieron, pues se rifaron como teloneros de Julian Casablancas y compañía en Sidney y Melbourne, dejando un gran sabor de boca en aquellos que tuvieron chance de checar su presentación. Sin embargo, lo más importante es que podremos verlos por primera en México, ya que formarán parte del festival Hipnosis junto a The Mars Volta, Primus, Chicano Batman y más. Una oportunidad que no pueden dejar pasar.

¿Qué es lo que hace especial a The Lazy Eyes?

Si algo nos queda muy claro es que el rock psicodélico ha tenido un revival impresionante en los últimos años, sobre todo como ya lo mencionábamos, en Australia. Prácticamente las bandas más chidas y famosas de este género en la actualidad provienen de ese lado del charco. Sin embargo, la propuesta de The Lazy Eyes es muy particular porque se alejan un poco de los ganchos pop (recurso que ha utilizado muchísimo Tame Impala y que nos encanta) para clavarse experimentando con otros elementos y sonidos.

En sus canciones podemos escuchar riffs de guitarra saturados de fuzz, líneas de bajo algo atascadas y baterías ruidosas, pero también hay espacio para las melodías juguetonas que se te quedan en la cabeza y composiciones un tanto sombrías, lo cual les da un balance perfecto entre el caos y la calma. En pocas palabras, es como si hubieran transportado los sonidos del pasado hacia el futuro.

Y no, tampoco es como que The Lazy Eyes estén inventando el hilo negro o una variante de este género. Sin embargo, debemos darles el crédito por intentar refrescar la escena psicodélica australiana. No por nada, personas como Matt Wilkinson de la BBC, plataformas y medios del tamapo de Bandcamp, Atwood Magazine, American Songwriter, Monster Children y NME los han reconocido como una promesa de la música actual.

Además, dicen que sus presentaciones en vivo son de otro nivel (y de lo mejor de esta banda), así que ya tendremos chance de corroborarlo cuando toquen en Hipnosis 2022. Y si ustedes son fans de este sonido y tienen ganas de ver un acto que les vuele la cabeza, tienen qué darse una vuelta por su presentación este 5 de noviembre en el Parque Bicentenario de la CDMX.