Encuentran sin vida al hijo de 17 años de la cantante Sinéad O’Connor

Luego de casi dos días de ser reportado ante las autoridades como desaparecido, el pasado viernes 7 de enero se dio a conocer que Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, hijo de la cantante irlandesa Sinéad O’Connor, fue encontrado sin vida. El joven sólo tenía 17 años.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde Sinéad O’Connor dedicó un emotivo mensaje para su hijo, a quien le pidió descansar. “Mi precioso hijo, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la luz de mi vida, ha decidido hoy poner fin a su lucha terrena y ahora está con Dios. Que descanse en paz y que nadie siga su ejemplo. Mi niño. Te amo tanto. Por favor, descansa en paz”, escribió la cantante.

El joven de 17 años fue encontrado sin vida luego de escapar de un centro médico

De acuerdo con medios locales, el pasado 6 de enero se denunció la desaparición del joven al que vieron por última vez en la ciudad de Dublín. Algo que al principio no alertó tanto a las autoridades, pues informes de la policía local mostraban que Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor era reportado como desaparecido de manera frecuente.

Si bien las autoridades hicieron su trabajo con la esperanza de que pudieran encontrar al joven sano y salvo como ocurrió en otras ocasiones. Sin embargo, esta vez la cosa fue diferente cuando encontraron un cadáver en el área de Bray, ubicada en la localidad irlandesa de Wicklow.

Sinéad O’Connor confirmó la noticia en sus redes sociales

“Shane, todas tus desapariciones ya no tienen gracia. Me matas del susto. ¿Podrías, por favor, hacer lo correcto y presentarte en la estación de la Gardaí?… Mi mundo colapsaría sin ti. Eres mi corazón. Por favor, no hagas que se detenga”, escribió la cantante en su cuenta de Twitter luego de que su hijo escapara de un centro médico donde lo tenían bajo vigilancia por riesgo de suicidio.

En otro mensaje publicado en la misma red social, la artista posteó una foto del joven a quien le dedicó la canción de Bob Marley “Ride Natty Ride”. “Es para mi Shaney. La luz de mi vida. La lámpara de mi alma. Mi niño de ojos azules. Siempre serás mi luz. Siempre estaremos juntos. Ninguna frontera nos separará”, mencionó Sinéad O’Connor a su pequeño.

Y acusó al gobierno irlandés de lo ocurrido

Aunque O’Connor indicó que se tomará un tiempo para procesar su duelo, en la misma red social se pronunció contra el hospital que debía supervisar a su hijo, así como contra Tusla, la agencia del gobierno Irlandés que se encarga del bienestar de los niños y de quien Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor estaba bajo tutela.

“Ahora he identificado formalmente los restos de mi hijo, Shane. Que Dios perdone al Estado irlandés porque yo nunca lo haré”, mencionó Sinéad O’Connor.