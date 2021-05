La historia detrás del video carísimo de “Ayer” de Luis Miguel

Por fin llegó el domingo y eso solo quiere decir una cosa: que tenemos un nuevo episodio de Luis Miguel, la serie. Y sí, como cada semana, la bioserie del ‘Sol de México’ nos dejó pegados al filo del sillón, contándonos cosas que no sabíamos sobre él. Aunque bajita la mano, también nos llenó de dudas sobre todo lo que vemos en cada una de las facetas del cantante, entre ellas las que se refieren a la trayectoria de este artista tan importante.

Como recordarán, la última vez que vimos a Diego Boneta interpretando a Micky pasaron un montón de cosas. Pero en este capítulo tenemos chance de ver un poco más de la complicada relación con su hija, Michelle Salas; aunque a nivel profesional, todo el tiempo lo vemos trabajando en el video musical de “Ayer” que en su momento, dio mucho de qué hablar porque el cantante mexa lo promocionó de una manera nunca antes vista en nuestro país.

También puedes leer: UN FENÓMENO: ESTOS SON LOS RÉCORDS QUE HA ROTO ‘LUIS MIGUEL: LA SERIE’

“Ayer”, la rola con la que volvió Luis Miguel

En 1993 y luego de casi dos años sin estrenar música nueva, Luis Miguel volvió con su noveno álbum de estudio, Aries. Este disco fue uno de los más ambiciosos y exitosos de toda su carrera, gracias a que se aventó a reinventarse intentando regresar a su estilo pasado. Y eso lo logró a grandes rolas como “Hasta que me olvides, “Suave”, “Qué nivel de mujer” y “Ayer”, que se convirtió en una de las canciones más significativas para ‘El Sol’ porque fue el primer sencillo de esta era.

Esta canción fue producida por Kiko Cibrián, adaptada al estilo de Micky a partir de “All That My Heart Can Hold”, un tema instrumental lanzado en 1986 compuesto por Jeremy Lubbock e interpretado por el músico y arreglista canadiense, David Foster. Aunque tenían toda la música lista para grabar tenían en un enorme dilema pues como comentábamos antes, no había una letra para que LuisMi pudiera interpretar como sólo él sabe.

La letra nació a partir de una película

Y es ahí donde entró el compositor e ingeniero de sonido, Rudy Pérez. Según lo que comentó este músico hace muchos años, las frases de “Ayer” de Luis Miguel –que sustituyeron al saxofón de la versión original– las escribió luego de ver junto a su esposa la película, Pide al tiempo que vuelva, protagonizada por los actorazos, Jane Seymour y Christopher Reeve. Recientemente en una entrevista, Rudy contó cómo fue que compuso la rola.

“La canción Ayer’ de Luis Miguel era muy heavy para mí, porque era el primer sencillo de su álbum, de ‘Aries’, entonces él quería que hiciera algo espectacular. Me senté a escribir y no me salía nada por 16 días, y él me llamaba cada tres días para preguntarme cómo estaba la cosa. (…) Un día mi esposa me dijo ‘no puedes seguir porque estás como loco’, no me salía nada, todo estaba mal. Me puse a ver con ella una película (‘Pide al tiempo que vuelva’) que trata sobre un joven caballero que a través de un viaje en el tiempo encuentra al amor de su vida, una mujer que vivió muchos años antes que él”. “Renuncia a su futuro porque quiere permanecer a su lado. Pero, desafortunadamente, despierta de su trance y nunca puede regresar al ayer. Betsy (su esposa) y yo estábamos llorando, apenas nos secamos las lágrimas la miré y le dije: ‘Gracias por alejarme de mi escritura para ver esto, porque ahora tengo la historia para la canción de Luis Miguel'”.

El video de este sencillo de Luis Miguel fue muy peculiar

Una vez que tuvieron la rola, el 17 de mayo de 1993 se lanzó “Ayer” como el sencillo principal de Aries y de inmediato se convirtió en un éxito. Para que chequen el dato, esta canción de Luis Miguel fue un hit en México y encabezó la lista Billboard Hot Latin Songs en Estados Unidos el 17 de julio de 1993, y permaneció allí durante tres semanas. Es por eso que para darle promoción, a Luis Miguel y su equipo se les ocurrió filmar un videoclip que estuviera a la altura.

Así como lo vimos en la serie, en la vida real, Micky estaba interesado en crear un visual sumamente ambicioso y que representara esta nueva faceta de su carrera. De esta rola se filmaron tres videos, filmados por Benny Corral, Rubén Galindo –quien trabajó con Ricardo Arjona, Fey, Yuri y más– y el director y actor Gustavo Garzón, que se estrenó en el mundo del videoclip con LuisMi y años después colaboró con Shakira, Ricky Martin y Thalía.

¿Por qué salió tan caro crear el video de “Ayer”?

A Gustavo es al que vemos en el tercer episodio de Luis Miguel, la serie. En su visión de “Ayer” es donde encontramos las escenas icónicas que aparecieron en la producción de Netflix, como aquella en donde ‘El Sol’ abraza a una mujer con una venda blanca en los ojos que se encuentra sentada en un piano y hasta el famoso caballo blanco que tanto mencionaron en todo el capítulo. Sin embargo, el video oficial no fue este.

En realidad, el clip con el que promocionaron este sencillo y el más conocido de todos, fue una mezcla de lo que filmaron Galindo, Corral y Garzón, con tomas del cantante con la sombra de un águila ycde lluvia dentro de un set. No se tiene una cifra exacta de cuánto se gastaron para crear este visual, pero considerando que estos tres realizadores dirigieron sus versiones por separado y no cobraban dos pesos, estamos seguros que la disquera desembolsó unos buenos dólares para cumplir los deseos de Micky.

De cualquier manera, todo lo que invirtieron en el video de “Ayer” no fue nada con lo que ganaron por las ventas de Aries, pues es uno de los discos más exitosos en la carrera de Luis Miguel. Hasta el año 2000, este álbum vendió más de 2 millones de copias en todo el mundo y este sencillo junto a “Hasta que me olvides” estuvieron durante varias semanas en las listas de popularidad más importantes de Estados Unidos, México y Latinoamérica.