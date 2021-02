Las películas imperdibles de los directores nominados al Golden Globe 2021

Este 2021 los Golden Globes hicieron historia al nominar a tres mujeres en la categoría de Mejor Director, una de las más destacadas. Antes de este año, sólo se habían nominado a cinco mujeres en esta misma categoría, y de golpe, se suman tres en un año en el que además, probablemente una de ellas se lo lleve.

Por eso, y al tratarse de un año atípico, es que quisimos hacer un repaso en la carrera de los cinco directores nominados a los Golden Globes. Algunos hicieron su debut en la dirección de un largometraje mientras otros ya llevan un largo recorrido en la industria. Así que quisimos mencionar cuál es su trabajo más destacado o imperdible, y dónde pueden encontrarlo.

Regina King

Su historial del premios

De unos años para acá, el nombre de Regina King se ha convertido en sinónimo de nominaciones y premios tanto para el cine como la televisión, este último donde más ha dominado. Por ejemplo, King ha sido nominada en cinco ocasiones para los Emmy Awards, resultando ganadora en cuatro ocasiones (la última fue este 2020 por Watchmen).

Y en cuanto a los Golden Globes en las categorías de la pantalla chica, no se ha quedado atrás con dos nominaciones. En cuanto al cine, en 2018 recibió su primera mención en los premios Oscar como Mejor Actriz de Reparto por If Beale Street Could Talk, resultando ganadora frente a las favoritas como Amy Adams, Rachel Weisz, Emma Stone e incluso Marina de Tavira.

Y ahora, Regina King vuelve a hacer ruido en el mundo del cine y de los Globos de Oro con su segunda nominación. La primera fue como Actriz de Reparto por If Beale Street Could Talk donde también resultó ganadora. Pero esta vez recibió mención como Mejor Directora por su debut –además– con One Night in Miami.

Como mencionamos, One Night in Miami es el debut de Regina King como directora, por lo que no podemos mencionar algún otro proyecto imperdible en este aspecto. Sin embargo, lo que sí debemos hacer es hablar de su carrera como actriz y mencionar, al menos, un título del cine y otro de la televisión que sí o sí deben ver.

Ray

If Beale Street Could Talk podría ser la respuesta más obvia por la crítica y el reconocimiento para King. Pero nos iremos más atrás para hablar de Ray protagonizada por Jamie Foxx como Ray Charles, una de las figuras más destacadas del soul. King participó como Margie Hendricks, miembro de The Raelettes, vocalistas del cantante con quien también tuvo una relación sentimental.

La actuación de King le valió críticas positivas a partir de lo complejo de su personaje, una mujer que lidió con la adicción al alcohol y que mantuvo una relación con Ray Charles, y tuvo un hijo incluso, cuando este estaba casado con Bella Beatrice Howard Robinson, interpretada por Kerry Washington.

Ray está disponible en Netflix, HBO Go y Starzplay.

Watchmen

En cuanto a la televisión, hay mucha tela de dónde cortar, pero nos centraremos en su último trabajo, el cual le valió un Emmy como Mejor Actriz de una Serie Limitada o Película para la televisión. Regina King protagonizó Watchmen como Angela Abar, una policía de Tulsa que toma la identidad de Sister Night.

Watchmen, creada por Damon Lindelof, es una continuación del cómic de 1986 ambientado en 2019 cuando el mundo todavía vive las consecuencias del supuesto ataque de Dr. Manhattan que terminó con la Guerra Fría y unió a la humanidad en un mismo propósito: detener esta misma amenaza sin importar ideologías.

Pero lo más destacado de esta serie, la cual se estrenó a finales de 2019, es el nuevo contexto histórico que le agregaron: la masacre real de Tulsa en 1921 contra la comunidad afroamericana. El personaje de King es brutal, impecable, maravilloso y nadie pudo haberlo dominado mejor que ella.

Watchmen está disponible en HBO Go.

Chloé Zhao

Nomadland, lo más destacado de 2020/2021

Lo hemos dicho antes. El nombre de Chloé Zhao va a sonar por un buen rato entre lo más destacado/mejor del cine. A finales de 2020, si todo sale bien, Zhao estrenará Eternals dentro del MCU, la cual está protagonizada por Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington, Richard Madden, Kumail Nanjiani, y más.

Esta es una de las películas más esperadas para este 2021, pues supone una de las nuevas fases dentro del universo cinematográfico de Marvel. Eso es en cuanto a sus planes a futuro, pero en temas más cercanos, hemos de mencionar Nomadland, la película que la puso en el radar de los festivales internacionales y las ceremonias de 2020 y 2021.

Nomadland está protagonizada por Frances McDormand, nos presenta a Fren, una mujer que decide convertirse en una nómada para recorrer el Oeste de Estados Unidos en su camioneta. En esta cinta, escrita por la misma Zhao, aparecen nómadas reales que sirven de guía para Fren, quien descubre que su hogar no es sinónimo de casa, sino es ella misma.

Nomadland se estrenó en el Festival de Venecia 2020 donde se llevó el León de Oro y en el TIFF del año pasado se llevó el Premio del Público y el premio a Mejor Dirección. Y ahora, recibió una nominación a los Golden Globes en la categoría de Mejor Película de Drama y Mejor Dirección para Chloé Zhao.

Pero de toda la filmografía de Zhao, ¿cuál es la que sí o sí debemos ver?

The Rider

The Rider es una belleza. No sólo la fotografía es magistral, sino que acompaña una historia que es bella porque ir en contra de los mensajes que se suelen enviar en este tipo de historias. Zhao nos presenta a Brady Blackburn, un vaquero y aspirante a estrella de rodeo que después de sufrir un accidente durante un acto, debe abandonar lo que más ama en la vida: montar caballos.

Sin embargo, Brady se niega, por lo que hacemos un recorrido por ese lado regional y frágil de la vida americana, y no sólo eso, sino hay una representación genuina de la fragilidad masculina y la posibilidad de que un hombre pueda ser vulnerable ante sus propios miedos físicos, emocionales y mentales.

The Rider es una maravillosa película que en resumidas cuentas, y con la participación de un hermoso semental de nombre Apollo, nos dice que es válido despedirnos de nuestros sueños cuando estos superan la realidad.

David Fincher

Del desastre a lo mejor de Hollywood

Hay demasiadas cosas por decir sobre David Fincher. Sin duda, es uno de los directores más respetados y conocidos de la actualidad gracias a películas recientes como Gone Girl y The Social Network, y sus “clásicos” de la década de los 90 como Se7en y F*** Club, ambos protagonizados por Brad Pitt en dos de sus mejores personajes.

Pero es más que eso y Fincher ha construido una carrera sorprendente que nadie esperaba y que ha sorprendido a todos. Fincher inició su carrera con Alien 3 en 1992 y para muchos, fue un completo desastre. Otros dirán que se trata de un trabajo visionario que a la fecha no ha sido comprendido, pero la mayoría vota porque fue algo terrible.

Lo que nos ha sorprendido a todos, en realidad, es que después de las pésimas críticas y de que estas plantearan el fin de la carrera de Fincher, el director regresó tres años después con Se7en, que si nos preguntan, es la mejor cinta de su carrera. Sí, sí… muchos le apuestan a The Social Network, pero es Se7en uno de los mejores thrillers jamás hechos. Punto.

En 2020, Fincher regresó con MANK en Netflix. David trabajó en un guion de su padre, Jack Fincher, sobre el proceso de Joseph Mankiewicz para crear el guion de Citizen Kane de Orson Welles, la que fue por muchos años (casi 70), la mejor película de todos los tiempos.

Fincher recibió una nominación a los Golden Globes por su trabajo como director en MANK, además de una mención en Mejor Película de Drama. Ahora, si nos permiten. Acá dejamos un ranking a discusión sobre las películas de Fincher para luego dar paso a lo mejor de Fincher en el cine y la televisión:

Alien 3

Panic Room

The Curious Case of Benjamin Button

The Game

The Girl with the Dragon Tattoo

MANK

Gone Girl

Fight Club

Zodiac

The Social Network

Se7en

Se7en

Morgan Freeman y Brad Pitt interpretan a dos detectives en la ciudad de Nueva York en busca de un fanático religioso que asesina gente basándose en los siete pecados capitales. La película, de principio a fin, mantiene una atmósfera tensa y oscura en un escenario que parece más el infierno que una ciudad.

Se7en tiene uno de los mejores finales en la historia del cine (chequen esta lista de plot twist). La técnica que utilizó para esta producción, la ha replicado en otras grandes cintas como Zodiac, donde el suspenso siempre se mantiene a tope gracias a la iluminación (baja) de las escenas –con excepción del final–, la interacción de los personajes principales donde se revelan en su pasado, y desde luego, el sutil nivel de violencia que nunca es visualmente obvio.

Se7en está disponible en Prime Video.

Emerald Fennell

Actriz, directora, productora y escritora

Emerald Fennell comenzó su carrera en la industria como actriz de televisión, y poco a poco dio el salto al cine. Ha aparecido en varias producciones entre las que destacan Albert Nobbes en 2011 o The Danish Girl en 2015 junto a los ganadores del Oscar, Eddie Redmayne y Alicia Vikander.

Pero en el mundo de la televisión fue donde comenzó a salirse de la cámara. Por ejemplo, fue productora de ocho episodios de Killing Eve, una de las series más destacadas de los últimos años (hace un par de años era una de las que más llamaba la atención) e incluso escribió seis episodios.

Fennell debutó como directora con el cortometraje Careful How You Go en 2017, el cual también escribió y se estrenó en Sundance ese mismo año. Pero ahora, en su debut como directora de largometraje, Emerald Fennell recibió una nominación al Golden Globe como directora de Promising Young Woman, la cual también escribió. Y no sólo eso, la película recibió una segunda nominación en la categoría de Mejor Película de Drama. ¿Cuál de todos sus trabajos anteriores es el más destacado para Fennell?

The Crown

The Crown es la serie más nominada de los Golden Globes 2021. En total recibió seis nominaciones como Mejor Serie de Drama, dos menciones para Mejor Actriz, una para Mejor Actor, y dos para Actriz de Reparto. Sin embargo, no mencionamos esta serie por eso, sino porque en esta cuarta temporada participa Emerald Fennell.

Y no, no lo hace como directora o productora, sino como actriz de uno de los personajes más odiados: Camila Parker Bowles. Fennell interpreta a Camilla en la época en la que mantuvo una cercana “amistad” con el príncipe Carlos, quien ya estaba con Diana, con quien se casó después y formó una familia.

Todos han alabado la actuación de Josh O’Connor y Emma Corrin como Carlos y Diana, respectivamente. Pero se han olvidado del gran trabajo de Fennell como una mujer que no obedeció las reglas de la realeza y decidió seguir sus instintos y deseos: estar con el príncipe Carlos a como fuera lugar.

Aaron Sorkin

Una leyenda

Aaron Benjamin Sorkin es uno de los más importantes dentro de la industria del cine y la televisión. Él es responsable de clásicos como A Few Good Men de 1993, el cual está basado en su obra de Broadway. También trabajó en The American President de 1996, ambas dirigidas por Rob Reiner. Sorkin también ha colaborado con Danny Boyle y Steve Zallian, con quien coescribió el guion de Moneyball, nominado al Oscar.

Una de las mejores series en la historia, The West Wing, también lleva el sello de Aaron Sorkin. ¿Otra gran serie? The Newsroom. Para 2017, Sorkin debutó, finalmente, como director con su propio guion bajo el título de Molly’s Game con el protagónico de Jessica Chastain.

Y ahora, Aaron Sorkin recibió una nominación a los Golden Globes 2021 por su trabajo como director de The Trial of the Chicago 7, la cual, desde luego, también escribió. La película también recibió una mención como Mejor Película de Drama.

Esta es otra palomita de su lista. Pero en 2011, quizá fue que realizó su trabajo más destacado de la mano con David Fincher. Acá les contamos más.

The Social Network

En 2010 se estrenó The Social Network bajo la dirección de David Fincher con un guion de Aaron Sorkin, quien se llevó un Oscar en la categoría de Mejor Guion Adaptado. Esta película nos presenta el nacimiento de la red social más grande del mundo en manos de un estudiante de Harvard llamado Mark Zuckerberg.

El guion de Sorkin es sensacional, y la realidad es que sólo un director como Fincher (o el mismo Sorkin, pero en 2010 no lo sabíamos) podría llevar a la pantalla su trabajo para traer como resultado The Social Network, donde el ritmo es perfecto, la edición es sensacional, cada toma, cada ajuste tiene un motivo con fines narrativos. Y como broche de oro, la música cortesía de Trent Reznor y Atticus Ross en su primera nominación al Oscar y su primera estatuilla.

The Social Network está disponible en HBO Go.