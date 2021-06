La oscura historia detrás de Mayhem, la banda pionera del black metal

A lo largo de los años hemos leído historias sobre músicos y artistas que en ocasiones superan la ficción. Sin embargo, lo que sucedió a finales de los 80 y en los 90 en el movimiento de black metal de Noruega es algo que ni siquiera a los mejores guionistas de Hollywood se les hubiera ocurrido, ¿por qué lo decimos? Pues alrededor de una de las bandas pioneras del género, Mayhem, ocurrieron muchas cosas que los dejarán con el ojo cuadrado

En esa época, el metal estaba pasando por un momento muy importante. En Estados Unidos hubo muchas bandas que reinventaron este sonido y ejemplos hay de sobra; sin embargo, en esta región de Europa además de enfocarse en la música, riffs pesados, guturales y maquillaje, crearon un movimiento en que le estuvieron involucrados varios jóvenes que terminó con varios crímenes y el asesinato de dos figuras importantes del género.

Los inicios de Mayhem

En 1984, tres jóvenes de Oslo, Noruega, decidieron juntarse para formar una banda, motivados por su afición por Venom –grupo precursor para muchos de lo que más tarde conoceríamos como black metal–. Ellos eran Jørn, Kjetil y Øystein, que más tarde cambiaron sus nombres por Necrobutcher, Manheim y Euronymous, y tras varios ensayos llamaron a su grupo Mayhem (en homenaje a una canción de su banda favorita, “Mayhem with Mercy”).

En sus inicios, tocaban covers de los propios Venom, Motörhead y Black Sabbath. Aunque con el paso del tiempo y mientras practicaban, comenzaron a cimentar las bases de lo que años después sería conocido como black metal, rolas rápidas, sórdidamente ruidosas influenciadas por el hardcore punk. A pesar de que no habían grabado ni uno solo de sus temas, poco a poco se hicieron de un nombre en el underground noruego.

Un vocalista que adoraba la muerte

La formación inicial de Mayhem no duró mucho, pues de aquellos tres jóvenes solamente quedaron Euronymous como el líder y guitarrista, y Necrobutcher en el bajo. Sin embargo, y luego de un montón de cambios, la alineación se consolidó cuatro años después con la llegada de Jan Axel Blomberg –conocido como Hellhammer– y sobre todo con la incorporación de un joven sueco muy peculiar, Per Yngve Ohlin, que se hacía llamar Dead.

Su apodo no era nada más porque sí. A los 10 años, Dead tuvo un accidente en el que por unos cuantos minutos se le dio por muerto, pero casi de inmediato los doctores lograron reanimarlo. Desde ese momento, este joven no volvió a ser el mismo, pues comenzó a tener una extraña fascinación con la muerte que incluso lo llevó a la música, pues en la rola “Freezing Moon” describió su experiencia al estar al filo de la muerte.

La llegada de Dead a la banda los cambió por completo

A pesar de que Dead ya tocaba con una banda en su natal Suecia, pues era el vocalista de Morbid, decidió mudarse de Estocolmo a Oslo para ser el nuevo frontman de Mayhem. Según lo que cuentan los integrantes, para ser el nuevo cantante y para que vieran de lo que era capaz, les hizo un sobre que contenía un casete, un ratón en descomposición y una carta en la que escribió que quería tocar con ellos porque no le veía futuro a su grupo actual.

Las presentaciones con él eran únicas, porque se convirtieron en un verdadero espectáculo. Se dice que en los conciertos –además de ver cabezas de cerdo y ovejas empaladas–, Dead era capaz de cortarse con cristales y lastimarse en vivo con lo que tuviera a la mano. Es más, hay quienes mencionan que enterraba su ropa en un cementerio y tenía una bolsa con un cuervo muerto, la cual olía antes de los conciertos para sentir el hedor de la muerte.

Pero no todo era maravilloso, pues a veces a Dead se le salían las cosas de control. En 1990, Mayhem participó en el festival Support for Slayer Magazine junto a Equinox y Cadaver, y en aquella presentación, tuvieron que terminar el set antes para llevar a su vocalista al hospital porque se había cortado tan profundamente que estuvo a punto de morir desangrado en el escenario. Así de extremos eran sus shows.

La muerte que cambió el camino de Mayhem

Gracias a todo esto, sumado a la música, Mayhem se convirtió en la banda abanderada del movimiento black metal de Noruega. Y aunque vivieron unos cuantos años maravillosos, donde se ganaron el respeto de la escena, la noche del 8 de abril de 1991 la suerte de este grupo cambió por completo pues al entrar a la casa que todos compartían, Euronymous encontró a Dead muerto en el piso con heridas en las muñecas y un tiro de escopeta en la cabeza.

En la nota de suicidio que Dead dejó, sus últimas palabras fueron “Sorry for all the blood, thank you” (Disculpen por toda la sangre, gracias). Sin embargo, la reacción de Euronymous ante este hecho fue ir a comprar una cámara de fotos desechable y fotografiar el cadáver de su amigo y vocalista, la cual usó para la portada del álbum en vivo semi oficial, Dawn of the Black Hearts. Adjuntamos la foto pero es bajo su responsabilidad.

Pero la cosa con el cuerpo de Dead no paró ahí. Algunas personas que estuvieron junto a Mayhem en esta época dicen que Euronymous tomó trozos del cerebro y los cocinó, para posteriormente comérselo y decir que ya era caníbal, aunque bajita la mano también usó trozos del cráneo para hacer varios collares y regalárselos a sus amigos cercanos y músicos de la escena black metal merecedores de tal honor… sí, así como lo leen.

Varg Vikernes aparece en esta historia

Tras el suicidio del vocalista, Necrobutcher discutió con Euronymous por sacar las fotos, provocando finalmente la marcha del bajista. En esa época, la banda permaneció un tiempo parada sin actuar en directo ni grabar nuevos temas. El líder de Mayhem abrió la tienda de discos Helvete y trabajó seriamente con su sello discográfico, Deathlike Silence, financiando los dos primeros álbumes de Burzum, el proyecto de Varg Vikernes.

​De inmediato, Vikernes y Euronymous crearon una enorme conexión, pues eran fieles al satanismo y ambos se tomaban en serio el black metal. Después de varios cambios, el guitarrista le pidió a Varg si quería unirse a la banda y este aceptó, lo contrataron como el nuevo bajista y tomó el nombre artístico de Count Grishnackh para grabar junto a ellos su primer álbum de estudio, De Mysteriis Dom Sathanas.

Destruyendo monumentos y un movimiento que se salió de control

Con lo que Mayhem no contaba era que la llegada de Varg los pondría en peligro. Resulta que el líder de Burzum tenía un historial conflictivo, debido a sus ideas que en ocasiones eran muy radicales, pues creía que la religión había llegado a Noruega para destruir su cultura. Es por eso que junto a Euronymous y otras personas cercanas a ellos, empezaron a planeas la quema de algunas iglesias y catedrales como la de Fantoft en 1992.

Pero además de esto, también destruyeron monumentos nórdicos de cientos años, obras de arte que terminaban ultrajadas en sus manos. A pesar de que esto les costó estar en la cárcel por un rato, también ganaron una enorme fama y admiración entre los seguidores del black metal, quienes veían en Euronymous y Varg a los líderes de un movimiento que iba más allá de la música, pues ya no solo hablaban de destrucción en sus rolas, lo hacían en la vida real.

Sin embargo, las cosas entre el líder de Mayhem y Varg Vikernes llegó a un punto muy tenso. En gran parte por una entrevista que el bajista dio a para unos reporteros diciendo que tanto él como el movimiento black metal estaban detrás de los incendios a las iglesias. A partir de este momento, el género llegó a ser conocido mediáticamente, pero también hizo que las personas los consideraran como músicos satanistas criminales y asesinos.

Los conflictos entre Varg y Euronymous

Gracias a estas declaraciones, Varg fue arrestado y pasó un tiempo en la cárcel, pero después fue liberado al no encontrarse pruebas ni evidencias en su contra. Con todo esto caso en el ojo público y ante toda la presión de la prensa, a Euronymous no le quedó de otra más que cerrar la tienda Helvete, causando decepción en los fans (aunque según Vikernes, el guitarrista decidió cerró la tienda debido a que sus padres se lo habían ordenado).

Después de todo esto, Vikernes comenzó a decepcionarse del fundador de Mayhem, pues consideraba que era un falso, necio e idiota al no aprovechar aquel momento para conseguir más seguidores para el movimiento black metal. Por si esto no fuera suficiente, también lo acusó de querer ser el centro de atención y controlar toda la escena de este género en Noruega, aunque para muchos y luego de estos acontecimientos, Varg era su nuevo líder.

Vikernes se tomó enserio las amenazas y se adelantó

Fue así como Varg Vikernes decidió alejarse totalmente de cualquier cosa que lo relacionara a Euronymous, quien a la vez, comenzó a conspirar en su contra, pues en numerosas ocasiones había amenazado de muerte al bajista. Sin embargo, con lo que el guitarrista no contaba es que el joven al que consideraba como su amigo y aprendiz, sería el que terminaría asesinándolo. Así como lo leen, la historia de esta banda es de película.

El 10 de agosto de 1993, Varg viajó a Oslo junto a Snorre Ruch, fundador del grupo Thorns, para encarar a Euronymous. Según Vikernes, se había enterado que Øystein planeaba asesinarlo o que al menos eso había dicho a varias personas del Inner Circle (el grupo que lideraba y en el que se encontraban las principales bandas de black metal de Noruega), que le gustaría grabarlo mientras lo torturaba y finalmente acababa con él.

El asesinato de Euronymous

Es por eso que Varg Vikerness quiso adelantarse y tomar por sorpresa a su ex amigo. Al llegar a Oslo, le marcó a Euronymous con la excusa de querer hablar con él sobre un contrato; por lo que subió al departamento del guitarrista de Mayhem. De acuerdo a la declaración del fundador de Burzum, una vez dentro de su casa y cuando están ambos cara a cara, Øystein lo pateó y se dirigió hacia la cocina a buscar un cuchillo.

Vikernes supuestamente lo esquivo y logró quitarle el arma, por lo que Euronymous salió corriendo hacia las escaleras, gritando y pidiendo ayuda a los vecinos: pero Varg lo alcanzó y lo apuñaló con el mismo objeto que le había arrebatado de las manos. En aquel momento, el bajista dijo que actuó bajo defensa propia, pero la autopsia reveló que se había ensañado con Øystein al darle al menos 23 puñaladas durante varios minutos.

Varg Vikernes terminó en la cárcel

El bajista logró huir de la escena del crimen junto a Snorre Ruch, pero finalmente el 19 de agosto de 1993 y nueve días después del asesinato de Euronymous, la policía arrestó a Varg Vikernes. Curiosamente, unas semanas antes de que muriera y cuando a Vikernes lo acusaron de quemar iglesias, Øystein Aarseth declaró: “Pronto será reconocido por algo más grande”. Sin saberlo, había pronosticado su propia muerte.

Durante su juicio, además de señalarlo por la muerte del fundador de Mayhem, a Varg también lo acusaron de piromanía hacia varias iglesias. Luego de analizar todas las pruebas –y argumentar que todas las heridas de Euronymous habían sido causadas porque al morir cayó encima de vidrios rotos–, en 1994 Varg Vikernes fue sentenciado a pasar 21 años en prisión por ambos crímenes, la máxima sentencia impuesta en Noruega.

La actualidad de Mayhem

Mientras todo esto pasaba, el 24 de mayo de 1994 salió a la venta el álbum de Mayhem, De Mysteriis Dom Sathanas, el cual cuenta con el último material compuesto por Dead y Euronymous antes de sus respectivas muertes. La familia de Øystein Aarseth se pronunció en contra del lanzamiento de este disco, porque contaba con líneas de bajo de Varg Vikernes, pero al final todo se quedó en la mezcla final. La víctima y el asesino tocando juntos.

Para 1995, Necrobutcher, Hellhammer y Maniac se reencontraron en el funeral de Euronymous, y ahí mismo acordaron reformar a la banda. Desde entonces, los primeros dos se mantienen en la alineación con unos cuantos cambios, lanzando hasta la fecha cinco materiales discográficos, Grand Declaration of War, Chimera, Ordo Ad Chao, Esoteric Warfare y Daemon, y dando conciertos por todo el mundo.

¿Y qué pasó con Varg?

En cuanto a Varg Vikernes, tras 16 años en prisión y gracias a su buena conducta, el 24 de mayo de 2009 salió de prisión bajo libertad condicional. A partir de ese momento, retomó a Burzum y publicó siete álbumes de estudio más con su banda, siendo Thulêan Mysteries de 2020 el más reciente. En cuanto a su vida personal, se casó con la escritora francesa, Marie Cachet, y actualmente vive junto a ella y sus siete hijos en Francia

El 16 de julio de 2013, Varg fue detenido por supuestamente planear una masacre. Según diversos medios, el origen de la investigación que llevó a su detención es que Vikernes fue una de las 530 personas que recibieron del manifiesto de Anders Breivik, quien puso una bomba en Oslo y asesinó a 77 personas en Noruega en julio de 2011, en un hecho conocido como la matanza de Utøya. No obstante, Vikernes repudió lo ocurrido en su web y su blog

La historia de Mayhem ha causado tanta conmoción que se ha prestado para llevarla a distintos medios. En 1998, Michael Moynihan y Didrik Søderlind publicaron el libro Lords of Chaos: The Bloody Rise of the Satanic Metal Underground, sobre los acontecimientos del movimiento black metal noruego en los 90 y en el que incluyen la quema de iglesias y asesinatos dentro de la escena de ese país.

Aunque también hubo una adaptación cinematográfica en 2018 protagonizada por Rory Culkin como Euronymous. En 1998 también apareció un documental llamado Satan rir media (o Satan Rides the Media) dirigido por Torstein Grude y que cuenta con entrevistas a quienes estuvieron cerca de todos esos hechos, como Hellhammer, Necrobutcher, Varg Vikernes y Snorr Ruch.