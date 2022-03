Desde Liam Gallagher hasta Miley Cyrus: Los tributos musicales que le han hecho a Taylor Hawkins

Han pasado ya algunos días desde que se confirmó la muerte de Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters quien fue encontrado sin vida en la habitación de su hotel en Bogotá y horas antes de presentarse en el Festival Estéreo Picnic, el cual se realiza en dicha ciudad colombiana.

El fallecimiento del músico estadounidense tomó por sorpresa a los fans de Foo Fighters en Colombia que, después de una pausa indefinida por la pandemia de COVID-19, esperaban el regreso de la banda después de tres años. Pero también, a los amigos y colegas de Hawkins.

Taylor Hawkins ha recibido varios mensajes por parte de amigos y colegas

Durante los primeros minutos en los que la banda confirmó la noticia sobre la partida de su baterista, miles de músicos y cantantes tomaron sus redes sociales para dar un mensaje de despedida a Hawkins, quien perdió la vida a los 50 años y mientras se encontraba de gira con Dave Grohl y compañía.

Desde Ozzy Osbourne hasta los Smashing Pumpkins, fueron varios los mensajes de apoyo a la banda que se leyeron la noche del pasado 25 de marzo. Una fecha que al menos los fans de América Latina no olvidaremos, pues para varios fue increíble el pensar que el baterista al que habíamos visto días antes ya no se encontraba con nosotros.

Varios artistas han rendido tributos al baterista de los Foo Fighters durante sus shows en vivo

Pero la cosa no quedó ahí. Y es que como era de esperarse, varios músicos han aprovechado sus presentaciones para hacer tributos a la memoria de Taylor Hawkins, quien dejó este mundo siendo considerado como uno de los mejores bateristas que la industria de la música ha visto en las últimas décadas.

Desde Miley Cyrus en el cierre de su show de Lollapalooza Brasil, hasta Liam Gallagher en el Royal Albert Hall, pasando por Coldplay en su primer show en México, estos son los tributos que le han hecho al fallecido baterista de los Foo Fighters. There goes our hero!

1.- Miley Cyrus con “Angels Like You”

La cantante estadounidense, entre lágrimas, dedicó “Angels Like You” a su amigo Taylor Hawkins, con quien había hablado por teléfono horas antes y sin imaginar lo que ocurriría.

2.- Liam Gallagher con “Live Forever”

El menor de los Gallagher interpretó la rola de Oasis, “Live Forever”, durante un evento llamado ‘Teenage Cancer Trust’ que se realizó en dicho recinto de Londres y con una foto del fallecido músico que se proyectó en las pantallas del lugar mientras sonaba esta canción.

3.- Coldplay con “Everglow”

Durante su primera presentación en México con la gira ‘Music of the Spheres’, Chris Martin dedicó “Everglow” a los Foo Fighters y a Taylor Hawkins.

“Escuchamos que un amigo nuestro, en una gran gran banda llamada los Foo Fighters, ha fallecido. No estábamos seguros de hablar de eso en el concierto, pero debemos hacerlo porque son nuestros amigos y nos preocupamos por ellos”, indicó el vocalista de la banda británica.

.@coldplay le dedicó “Everglow” a Taylor Hawkins durante su show en el Estadio BBVA en Monterrey. Chris Martin reveló que justo antes de subir al escenario, la banda se enteró de la triste noticia del fallecimiento del baterista de los @foofighters 😪 pic.twitter.com/FZo9vmoEVD — Sopitas (@sopitas) March 26, 2022

4.- Joan Jett con “Fragile”

En el show que ofreció en el Brookhaven Cherry Blossom Festival en Georgia, la cantante se tomó un momento para rendir homenaje al baterista de los Foo Fighters, a quien calificó como “uno de los mejores bateristas de nuestro tiempo”.

5.- Elton John con “Don’t Let The Sun Go Down On Me”

Durante su concierto del sábado 26 de marzo en Iowa, Elton John mencionó que Hawkins era una de las personas más agradables y un verdadero músico que amaba todo tipo de música. “Y parece tan triste que a los 50 años hayamos perdido a alguien que tenía tanta pasión”, dijo antes de darle paso a “Don’t Let The Sun Go Down On Me”.

6.- Slash con “Starlight”

En compañía de Myles Kennedy and the Conspirators, Slash tocó una canción llamada “Starlight” durante el show que brindaron en Orlando, Florida, y la cual dedicaron a “un gran tipo” y “un amor”.