Lo que necesitas saber: Ian Watkins tenía la intención de salir de prisión por 'buena conducta'.

¿Recuerdan a Ian Watkins? Un cantante de Lostprophets que desde diciembre del 2013 estaba en prisión cumpliendo una condena de 35 años por abuso sexual, pedofilia, intento de secuestro, zoofilia y hasta intentar abusar de un bebé de 11 meses, entre otros cargos.

Bueno, pues se confirmó que Ian murió el sábado 11 de octubre del 2025, apuñalado en la prisión HMP Wakefield. No era la primera vez que era apuñalado en prisión, en el 2023 sufrió un ataque, fue trasladado al hospital y se dijo que ‘sobrevivió de milagro’.

Ian Watkins fue apuñalado por tres reos. Foto: Getty Images

Ian Watkins murió en prisión

De acuerdo con la información de la policía de West Yorkshire, recibieron una llamada de emergencia proveniente de la prisión Wakefield por el ataque a un prisionero, Ian Watkins.

Aunque llegaron al lugar ya nada pudieron hacer nada. Ian fue declarado muerto en prisión a los 48 años de edad. Según los testimonios de los prisioneros que presenciaron el ataque, otro convicto atacó a Watkins con un cuchillo.

“A las 9.39 de esta mañana (sábado), el personal de la prisión HMP Wakefield llamó a la policía para informar sobre una agresión a un prisionero. Los servicios de emergencia acudieron y el hombre fue declarado muerto en el lugar poco tiempo después“. Se lee en el comunicado de la policía.

La policía ya inició una investigación para determinar lo qué pasó. Recordemos que el ataque del 2023 contra Ian fue por una deuda de drogas.

La cárcel donde se encuentra Ian Watkins. Foto: Getty Images

Durante el proceso en su contra, Watkins nunca mostró remordimiento por nada de lo que había hecho. De acuerdo con varios testigos, se mostraba encantado con todo lo que describían los testigos de sus actos contra menores.

Incluso el juez encargado del caso, al momento de dictar la sentencia describió a Ian y sus complices como “peligrosos para la sociedad” y que “alcanzaron nuevos niveles de depravación”.

Watkins tenía la intención de salir de prisión por ‘buena conducta’, sin embargo, parece que su destino era permanecer ahí hasta el último día de su vida.