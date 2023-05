Confieso que nunca fui fan de Alicia Keys. Para mí era una de las artistas populares de incios e los dosmiles que se destacada por cantar bien (mucho mejor que el resto) y tocar el piano. Pero no pasaba de ahí. Es más, para que se den una idea, la recuerdo mejor por ser la amiga sabia y divertida de Scarlett Johansson en The Nanny Diaries.

Ojo. Nunca minimice su talento, sólo que no me había dado cuenta de lo superior que era hasta que me tocó verla en vivo este 2023 por trabajo. Entre la enorme ola de conciertos para mayo, en el equipo de Sopitas.com nos dividimos los eventos, y a mí me tocó Alicia Keys en el Auditorio Nacional.

Alicia Keys al inicio de su concierto en el Auditorio Nacional / Foto: Sopitas.com

Ya que andamos de honestos, no quería ir, pues pensaba que no la conocía lo suficiente como para echarme un concierto que se pintaba, de acuerdo al setlist filtrado, de poquito más de dos horas. Pero en cuanto la cantante neoyoquina pisó el escenario y cantó… me volví la más fan.

Y no es que sea gran cosa ganar un fan de entre miles que se dieron cita y los millones que han de existir alrededor del mundo. Pero estoy segura que cualquiera que haya estado en el concierto de la noche del 17 de mayo de 2023 en la Ciudad de México, sin ser fan de Alicia Keys, se volvió uno. No hay de otra.

Así sonó "Nat King Cole" de Alicia Keys para arrancar su concierto en el Auditorio Nacional

Alicia Keys en el Audtorio Nacional

En teoría, el concierto empezaría a las 9 pm, pero dio inicio unos 20 o 25 minutos después. Alicia Keys apareció en un mono estrecho y brillante con una enorme capa rosa. No está hablando nuestro recién fanatismo, pero la realidad es que se veía espectacular y al mismo tiempo simple.

Arrancó su show, en su primera vez en la Ciudad de México como parte del Alicia + Keys World Tour, con la canción “Nat King Cole” a la que le siguió “Truth Without Love”, “You Don’t Know My Name”, pasando por “Diary” (una de sus rolas favoritas, dicho por ella)y así se siguió hasta “Unthinkable”. Después, se quitó la capa, se puso una especie de blazer torera y tuvo a su única invitada de la noche.

Entró un mariachi al escenario acompañado de Angela Aguilar para cantar “Qué agonía”, y para la cual Alicia Keys se aventó un pedazo en inglés y luego en español. Fue así como dieron paso, juntas otra vez, a “Looking For Paradise” en la que las partes en español fueron para Aguilar y el resto para Keys. Así fue el primer bloque de Alicia Keys.

También se echó un palomazo con "Qué agonía" junta a Angela Aguilar y un mariachi

Un escenario distinto y una Alicia Keys divertida

Para el segundo bloque del concierto de Alicia Keys las cosas se pusieron divertidas e interesantes. Y una vez más, demostró que no sólo tiene talento para cantar sin dejar de moverse, incluso para tocar el piano parada en unos largos tacones. Sino que sabe convivir con su público.

Alicia Keys se apareció cerca de la parte de audio, en medio del Auditorio Nacional. Sí, en un espacio reducido que aludía más al set de un DJ que a lo que vimos primero en su show. Pero estuvo increíble. Todo el público se paró y la acompañó corenado “The Gospel” y “Plentiful” mientras ella estaba sola con sus teclados y una especie de sintetizador.

Luego propuso un juego. Tocaría dos versiones de una misma rola (la original o el mix) y que el público, entre gritos, aplausos y chiflidos, decidiera cuál le gusta más. Arrancó con “Skydive”. Luego con “Is It Insane”, y por último, “Only You”. De manera sorpresiva, creo, ganaron las versiones del mix, quizá porque invitaban más a una fiesta llena de beats que a sólo el sonido del teclado.

Para el segundo bloque, Alicia Keys se movió de escenario y quedó en medio del Auditorio donde sonó "Is It Insane"

Pero este momento nos dejó en claro que Alicia Keys es una de las aristas más simples, pero a su vez completas. Y por eso mismo no necesita de un show lleno de bailes o luces o intervenciones innecesarias. Podría ser ella y un piano, y la audiencia reventaría como lo hizo esta noche.

Para rematar, por supuesto que tocó y cantó “Empire State Of Mind”, la canción que tiene con Jay Z. La empezó ella sola, y luego la abandonó, pero sólo para quitarse la chaqueta rosa que llevaba puesta y caminar entre el público de regreso al escenario. Emocionante es poco.

El tercer bloque de Alicia Keys sin pausas

Menos es más. Alicia Keys estaba acompañada por cuatro músicos y una corista que cantaba increíble. Desde el inicio del segundo bloque, se la llevó seguida, destacando dos de sus canciones más populares como “Girl on Fire” y “No One”.

Pero la realidad es que una de las mejores interpretaciones de la noche fue “Fallin”, la cual llegó tras un momento especial con “Superwoman”, y aún así logró superarla en una versión extendida en la que a pesar de los acompañamientos con varios instrumentos, las protagonistas fueron Alicia Keys, su voz y su piano.

Alicia Keys se presentó en la Ciudad de México en una noche increíble / Foto: Sopitas.com

Las canciones de “In Common” y “Gypsy Women” le sirvieron como un descanso. La arista bailó poco y se movió en el escenario, pero casi no cantó.Y así, tras casi dos horas, se acercaba la hora de despedirse.

En todo momento siempre Alicia Keys aprovechó para agradecer al público por su presencia, pero sobre todo por su energía, reiterando que esta era su primera vez, pero no su última. No hubo Simis, pero sí una bandera que dio paso al encore donde se rifó con dos canciones, y la más memorable fue “If I Ain’t Got You”, una de las más coreadas y esperadas.

Una de las mejores interpretaciones de la noche en el concierto de Alicia Keys, fue "Fallin" ? En verdad sonó espectacular

