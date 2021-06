Inhaler comparte un dulce y emotivo adelanto de su álbum debut con la rola “Totally”

Inhaler lleva un buen rato haciendo ruido en la escena musical con varios sencillos, algunos mixtapes y otras cosas que los han convertido en una de las bandas seguir de cara al futuro. Sin embargo, el momento más importante de su carrera hasta ahora, podríamos decirlo, se avecina con el lanzamiento de su disco debut.

En un par de semanas más, la banda originaria de Dublín comparta con el mundo su primer material de larga duración It Won’t Always Be Like This, mismo del que ya han mostrado algunos adelantos y del que tenemos uno nuevo titulado “Totally”.

Inhaler comparte “Totally”, un adelanto más de su álbum debut

¿Se imaginan lo que debe sentir un artista o una banda cuando están por lanzar su álbum debut? Esa debe ser sin duda una de las sensaciones más emocionantes para cualquier músico y seguramente, los chicos de Inhaler estarán experimentando algo similar.

Durante los cuatro tres años, Elijah Hewson y compañía se han aventurado a compartir diversas canciones a manera de singles y han salido de gira para tocar no solo en su natal República de Irlanda o el Reino Unido; ya han llegado a otros rincones del mundo como México (donde los pudimos ver en acción durante la edición 2019 de Corona Capital).

Pero eso mismo, Inhaler se ha convertido en una de las bandas sobre las que la crítica y el público mantiene el ojo bien fijo, sobre todo ahora que se acerca el lanzamiento de su álbum It Won’t Always Be Like This. El pasado mes de mayo, la agrupación compartió el sencillo “Who’s Your Money On? (Plastic House)” y desde entonces, andábamos esperando un adelanto más rumbo al estreno del disco.

Pues bien, una nueva rolita está aquí para seguir promocionando la placa discográfica. En esta ocasión, se trata del tema “Totally”. Este track se caracteriza por su suave, lenta y atmosférica composición que te capturará por completo. Y podemos decirlo: está tiene tinte de que será la balada definitiva del álbum.

Sobre It Won’t Always Be Like This, Inhaler ha comentado que los destacable es la gran versatilidad de estilos musicales que intentaron impregnar. “Siempre quisimos tener un mayor alcance y una de nuestras fortalezas es que podemos incursionar en diferentes géneros, así que lo hemos demostrado en este álbum”, comentaron anteriormente par la NME. Por acá les dejamos su nueva rola y agárrense que el disco sale el próximo 9 de julio, además que de que muy pronto les mostraremos la entrevista que tuvimos con ellos. 😌🙌