‘It Won’t Always Be Like This’: Inhaler debuta con un primer disco esperanzador

El disco debut del cuarteto Dublinés, Inhaler, es una mezcla perfecta de la herencia que la banda rescata de la energía del britpop, con sintentizadores bien trabajados, guitarras protagónicas, ritmos de batería descomplicados y una voz distintiva que nos cuenta historias sobre amor y desamor, las noches fuera en la ciudad y los problemas de ser joven.

Para lograr esto, la banda recurre a un veterano del britpop, como lo es Antony Genn (Pulp, Elastica), quien saca lo mejor de la banda en cada uno de los once temas con los que Inhaler se presenta oficialmente con su primer disco de estudio. Elijah Hewson en la voz, Robert Keating en el bajo, Ryan McMahon en la batería y Josh Jenkinson en la guitarra principal, integran un proyecto que trae un gran disco debut como carta de presentación.

El combustible del disco es simplemente ser joven

Inhaler arranca el disco con la rola que le da nombre, “It Won’t Always Be Like This”, como una idea sobre lo rápido que se te puede ir la etapa de la juventud, y que seguramente, todo cambiará algún día. Al tener ésta claridad, la casi docena de temas gira alrededor de ésta etapa y sus derivados como el desamor y la ilusión, pero eso sí, con mucho optimismo en la voz de su vocalista Elijah Hewson.

La energía que contagia la banda se matiza con canciones que nos vemos coreando en estadios llenos, sorprendente si consideramos que su frontman Elijah Hewson tiene apenas veintiún años. Quizás mas sorprendente es la naturalidad con la que pareciera que llegan las melodías a los muchachos irlandeses, que muestran en rolas como “Slide Out The Window” lo sencillo que hacen ver una canción más contemplativa, con cambios, muchos matices y riffs conviviendo en armonía.

Muchas dosis de optimismo en una voz

El cuarteto tomó una situación adversa, el hecho de que Hewson tiene asma, y lo convirtió en el nombre de la banda, por lo que no debe sorprenderle a nadie que se tomen muchas cosas con filosofía. Esto se nota a lo largo de todo el disco, con muchos mensajes esperanzadores, que notamos claramente en “Cheer Up Baby”, que concentra la idea de la lírica del disco sobre ver más allá de las situaciones adversas y divertirse, entre un juego de guitarras divertido en el verso que escala a un coro que no se va de tu cabeza:

Tomarse a la ligera las dificultades y disfrutar el momento es un tema que se lleva muy bien con la energía de riffs en guitarra, sintetizadores para ambientar y la voz de Hewson que se vuelve identificable desde el primer verso. En “My Honest Face”, la banda conjuga estos elementos en una rola que nos encantaría escuchar de nuevo en un festival, y con la que recordamos la presentación de la banda en el Corona Capital 20019:

Un retraso que le sirvió a la banda

El disco estuvo a punto de quedarse nada más como un proyecto, y no ser lanzado al mercado debido a la pandemia. Si para las bandas consolidadas y con décadas de carrera ha sido un golpe inmenso en lo anímico y en lo económico, tan solo podemos imaginar el impacto en una banda que apenas surge.

Sin embargo, Inhaler incrementó su reflexión durante la pandemia para trabajar en temas que son menos directos y más reflexivos, en letra y sonido, como es el caso en “My King Will Be Kind”.

Encontrando su propio sonido

En la exploración que realiza la banda, definiendo su sonido en las once rolas, destaca la experimentación en “A Night On The Floor”, con guitarras con wahs psicodélicos distendidos en la voz con más efectos de todo el disco. La confianza y desafío que expresa esta canción parece de una banda que lleva más de una década sobre los escenarios, con puentes espaciales que revientan en uno de los mayores logros del álbum.

Como si se tratara de una banda de synthrock que viajó en el tiempo de inicios de los noventas al 2021, Inhaler no deja fuera cualquier sonido digital que les llene el oído, y es quizás cuando integran éstos, que el disco brilla más, como en el puente de “A Night On The Floor” o los coros de “Totally”, con una base totalmente digital que rompe con guitarrazos que acompañan a la voz de Hewson:

Debut esperado que excede expectativas

Enlistados en el BBC Sound of 2020, Inhaler lleva rato en la mira de la audiencia, por lo que la presión para este disco era bastante. Los irlandeses entregaron un disco que suena al de una banda que lleva muchos años recorridos, enérgica y con varios temas por cubrir en su canciones.

No sólo llevan el optimismo y la esperanza en sus letras, sino que después de recorrer este primer disco, esperamos muchísimo de Hewson y compañía, ya que su género necesita más y más material de este nivel para mantenerse relevante.

A lo largo de las once rolas, se llevan los reflectores el rango de la voz e identidad de Hewson y la guitarra de Josh Jenkinson, que sin importar si lleva el riff guía o se apega más a lo que haga la banda, lleva el instrumento que más destaca. Sumado a esto, la decisión sobre incluir sonidos digitales es increíble, ya que no se exceden cuando los usan ni se extrañan cuando deciden dejarlos a un lado.

Esperamos es que Inhaler comience a tocar este LP completo en vivo, ya que sus anteriores presentaciones consistían en cinco o seis rolas que dejaban con ganas de escuchar más. Con una gira anunciada por Reino Unido para principios de 2022, tan solo podemos esperar.

Tracklist

1. It Won’t Always Be Like This

2. My Honest Face

3. Slide Out The Window

4. Cheer Up Baby

5. A Night On The Floor

6. My King Will Be Kind

7. When It Breaks

8. Who’s Your Money On? (Plastic House)

9. Totally

10. Strange Time To Be Alive

11. In My Sleep