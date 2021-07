Jerry Cantrell de Alice In Chains anuncia su nuevo álbum solista con la rola “Atone”

Lo podemos decir sin problema: este debe ser el año de las sorpresas musicales en todos los sentidos. Y es que a lo largo de estos meses, un buen puñado de artistas repentinamente se animaron a anunciar su regreso o nuevos proyectos. Ahora, el turno es para el buen Jerry Cantrell.

El guitarrista de Alice In Chains está listo para regresar a escena, pero no con la mítica banda de grunge, sino en su faceta como solista. Recientemente, el músico lanzó la canción “Atone”, con la cual anuncia oficialmente el lanzamiento del que será su tercer álbum como artista en solitario.

Jerry Cantrell anuncia su nuevo álbum ‘Brighten’

Si bien es conocido por su trabajo como guitarrista en Alice In Chains, Jerry Cantrell ha hecho lo propio de manera individual con sus álbumes Boggy Depot de 1998 y Degradation Trip de 2002. Luego de este último, el músico continúo tocando con la legendaria banda de Seattle (con William DuVall como vocalista en lugar del fallecido Layne Staley) y una tercera producción solista no se veía en el horizonte… hasta ahora.

El también compositor tuvo que esperar 19 años para volver a las andadas con su proyecto solista pues ahora, aprovechando la vitrina del 2021, él acaba de anunciar su nuevo disco Brighten. Tal como lo anunció el músico en exclusiva para Rolling Stone, dicho material se lanzará el próximo 29 de octubre viene cargado de sorpresas.

Por un lado, Jerry juntó a un montón de músicos talentosos y varios viejos conocidos para grabar. Entre los más destacados, encontramos a Duff McKagan (Guns N’ Roses), Abe Laboriel Jr. (colaborador de Paul McCartney), Greg Puciato (vocalista de The Dillinger Escape Plan) y así, varios más que se unieron a la grabación. Y por su eso fuera poco, también encontraremos un cover de “Goodbye” de Elton John (versión consentida por el propio ídolo británico).

Aquí está el primer adelanto del disco

El pasado jueves 29 de julio, Jerry Cantrell destapó el primer adelanto de material con la canción “Atone”, una composición al más puro estilo heavy que caracteriza al guitarrista y vocalista, pero con algunos tintes western. “Como fanático de las bandas sonoras de Ennio Morricone y de las películas de Sergio Leone, tiene un poco de esa vibra de forajido… Ha estado dando vueltas en mi cabeza durante más de 20 años, atormentándome. A veces, una buena idea tarda un poco en encontrar su mejor forma. Tal fue el caso de esta canción”, comentó el compositor en un comunicado.

Y es que esa vibra de la que habla Cantrell se aprecia bastante en el video, donde lo veos recorrer algunos paisajes desolados como un verdadero bandido del desierto. Luego, aparecen algunas secuencias donde se hace acompañar con el propio Duff McKagan y compañía. Pero no les contamos más. Acá les dejamos la nueva rola de Jerry para que calen un poco de lo que vendrá en su disco Brighten.

Tracklist de Brighten, el nuevo disco de Jerry Cantrell:

1. Atone

2. Brighten

3. Prism of Doubt

4. Black Hearts and Evil Done

5. Siren Song

6. Had To Know

7. Nobody Breaks You

8. Dismembered

9. Goodbye (Elton John cover)