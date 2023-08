Lo que necesitas saber: Se reportó el fallecimiento del cantante José Luis Perales, pero él mismo lo desmintió en sus redes sociales.

Vaya susto el que nos acaban de pegar, eh. Pues resulta que el este lunes 7 de agosto, empezó a circular en redes sociales que uno de los intérpretes españoles más icónicos de todos los tiempos había fallecido… pero no es cierto: José Luis Perales no murió. A través de sus redes sociales, el propio cantante compartió un video donde desmiente la situación. Pura fake news, pues.

José Luis Perales salió a desmentir su fallecimiento tras viralizarse la noticia falsa. Foto: vía Facebook del artista.

José Luis Perales no murió y desmintió los rumores en sus redes sociales

Seguro que muchos ya andaban reproduciendo su discografía para darle un tributo. Pero tranqui todos que solo fue una fake news de esas que nos sacan un sobresalto gacho. El internet y diversos medios ya estaban sacando sus imágenes de ‘descanse en paz’, pero poquito después se dio a conocer que José Luis Perales no murió en realidad.

El cantante español de 78 años de edad, se encontraba en Londres justo cuando él y su familia se dieron cuenta que se empezaba a hablar de su fallecimiento en diferentes portales. Así que desde sus redes sociales, el artista salió a desmentir los hechos.

José Luis Perales se encontraba en Londres y desde ahí, mandó un mensaje en redes sociales para desmentir su muerte. Foto: vía Facebook del artista.

“Hola, amigos. Os hablo desde Londres… un sitio maravilloso donde he pasado los días con mis hijos y mi mujer, y que ya estamos a punto de marcharnos. Pero de repente, nos encontramos con que alguien, de muy mala idea, ha dicho que me he muerto…“, dice Perales en el video que subió a su cuenta de Instagram.

“Estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España… Abrazo muy fuerte para todos”, agregó el artista al tiempo que externó su agradecimiento a quienes mostraron preocupación por la situación.

Pues ahí lo tienen, para que no se la vayan a creer por si se topan con alguna publicación fake en redes. Ahora que si quieren escuchar un ratito la de “¿Y cómo es él?” o la de “Un velero llamado libertad”, los entendemos jeje. Temazos.

