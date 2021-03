¿Por qué los fans del k-pop están molestos con Kakao M y Spotify?

Seguramente este domingo mientras desayunaban y se ponían al tanto de lo que ocurría en el mundo, se dieron cuenta de que Spotify era el tema de conversación más relevante en Twitter y Facebook gracias a un problema que hubo con una compañía llamada Kakao M, el cual además molestó a muchos fans del K-pop.

Si de plano se metieron a ver la tendencia y no entendieron de qué fregados estaban hablando los usuarios de internet, no se preocupen, que acá les explicamos cómo un conflicto entre ambas plataformas ha desatado una serie de criticas por parte de fans de grupos como BTS, Exo, Mamamoo, Gfriend, Monsta X y muchos más.

Resulta que el pasado 1 de febrero Spotify llegó oficialmente a Corea del Sur. La noticia se anunció con bombo y platillo por la app de origen sueco-estadounidense, pues el país asiático representa el sexto mercado de música más grande del mundo y su lanzamiento representaba un nuevo triunfo para Spotify.

Aunque el lanzamiento de Spotify alegró a miles de usuarios que no dudaron en utilizar el nuevo servicio, la llegada de la plataforma no fue bien recibida por todos. Al menos no cayó en gracia de Kakao M, empresa surcoreana que al parecer se sintió amenazada al ver cómo su app MelOn, la principal plataforma de streaming musical en dicho país, perdía suscriptores.

Kakao M no tenía intenciones de competir contra Spotify, ya que en lugar de llegar a un acuerdo con la app y arreglar la cuestión de los derechos en canciones distribuidas por ellos, la empresa surcoreana retiró los tracks de sus artistas de Spotify. Una acción que los fans del K-pop han criticado.

Y es que más allá de la molestia de no poder escuchar una canción en específico por este conflicto, los usuarios consideran que acciones como estas sólo terminan por afectar a los artistas que obtienen ingresos por cada canción reproducida en plataformas de streaming. Que al final no es mucho, pero les ayuda en algo.

Tablo, integrante de la agrupación Epik High, fue uno de los que a través de su cuenta de Twitter explicó lo sucedido y manifestó su descontento ante la situación.

“Aparentemente un desacuerdo entre nuestro distribuidor Kakao M y Spotify, ha hecho que nuestro nuevo álbum Epik High Is Here no esté disponible globalmente en contra de nuestra voluntad”, indicó el rapero a sus seguidores.

Apparently a disagreement between our distributor Kakao M & Spotify has made our new album Epik High Is Here unavailable globally against our will. Regardless of who is at fault, why is it always the artists and the fans that suffer when businesses place greed over art?

— 에픽하이 타블로 | Tablo of Epik High (@blobyblo) February 28, 2021