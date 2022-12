Se acerca el fin de año, pero las sorpresas musicales no paran. Y en ese sentido, el combo de genios conformado por el productor Greg Kurstin y Dave Grohl están retomando ese interesante proyecto al que han bautizado como The Hanukkah Sessions.

Para la edición de este 2022, ya han invitado a varios músicos geniales como Beck o Pink, entre otros. Ahora, en su capítulo más reciente, Karen O de los Yeah Yeah Yeahs fue su invitada de honor para rifarse a tocar precisamente una de las rolas más icónicas de la banda neoyorquina.

Karen O. Foto: Getty

Así suena “Heads Will Roll” con Karen O, Dave Grohl y Greg Kurstin

Dave Grohl ha preparado muchas cosas especiales para este fin de año. Para que se den una idea, hace unos días el líder de Foo Fighters participó en un evento navideño de caridad de Chicago donde tocó algunas canciones en acústico. Una de las sorpresas fue que en ese mini repertorio, agregó la rola “Marigold” que compuso en sus tiempos con Nirvana y que después perfeccionó con su actual banda (AQUÍ la historia de la canción).

Pero como dijimos antes, esa no es la única cosa que traía bajo la manga para estas fechas decembrinas. Ya se le ha hecho tradición junto a Greg Kurstin traernos The Hanukkah Sessions cada año, con el objetivo de homenajear a músicos judíos o afines a dicha religión (Kurstin es uno) para hacer algunas presentaciones especiales. En un inicio, este proyecto constaba de que Grohl y Greg hacían covers solamente, pero para este año decidieron tener invitados además de hacer shows con audiencia en vivo.

Dave Grohl en una de las Hanukkah Sessions del 2021. Foto: Captura de YouTube.

Y bueno, una de las invitadas que más revuelo ha provocado con estas sesiones es la mera mera Karen O, quien se les unió para una versión muy chida de “Heads Will Roll”. La vocalista –a quien vimos hace poco en México en el Corona Capital 2022– no falla y como es costumbre, es enérgica con su presencia en el escenario mientras Dave Grohl se rifa la parte de la batería como solo él puede hacerlo.

Por supuesto, el buen Greg Kurstin también tiene su parte en esto pues recrea perfectamente las partes de sintetizadores y otras instrumentales con las que nos demuestra por qué es uno de los productores más importantes de la industria musical actual.

A continuación les dejamos la presentación de Dave Grohl, Kurstin y Karen O, que es la sexta entrega de estas sesiones (todas las demás las pueden checar en el canal oficial de YouTube de los Foo Fighters).