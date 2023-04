The Killers es una banda universalmente amada por los capitalinos y en su más reciente visita a CDMX, el conjunto de Las Vegas demostró con creces por qué son una de las bandas favoritas de los mexicano. En medio de una audiencia variopinta, en la que había jóvenes, no tan jóvenes e incluso padres e hijos, The Killers ofreció un concierto lleno de clásicos en la noche eterna que dieron en el Palacio de los Deportes.

Y es que a pesar de que apenas vinieron en 2022, se sabe que el público mexicano nunca tiene suficiente de The Killers. En esta ocasión tocaron por primera vez en 14 años en el Palacio de los Deportes, tras una racha de espectáculos anteriores en el Foro Sol.

¡El concierto de The Killers en CDMX fue filmado!

Aprovechando la cercanía con sus fans, provista por la intimidad del recinto, el conjunto confesó que se permitieron grabar todo el concierto. Así lo anunció el frontman Brandon Flowers a la multitud:

“¿Saben? Nos preguntan mucho cuáles son nuestros países favoritos para tocar. Somos afortunados de tener maravillosos fans por todo el mundo, pero hay algo especial en la Ciudad de México. Esta noche lo hacemos oficial, estamos filmando”. Brandon Flowers, The Killers

The Killers en el Palacio de los Deportes / Foto: Chris Phelps

La velada arrancaba con “My Own Soul’s Warning” de su disco del 2020, ‘Imploding The Mirage’. Y fue solamente el preámbulo de una hilada de clásicos, que incluía “Enterlude”, “When You Were Young”, “Jenny Was a Friend of Mine” y “Smile Like You Mean It”. “Shot At the Night”, parte en su recopilación de grandes éxitos del 2013. A partir de ese momento el repaso a su catálogo fue bastante variado, sin dejar de lado los cortes que los hicieron famosos como “Somebody Told Me”, “Read My Mind” y “All These Things That I’ve Done”.

Flowers, en su ya clásico y elegante traje sastre, interactuaba con la multitud; sonriente, seguro de sí mismo y sabedor del inmenso cariño que le tienen sus fanáticos. Regresó el gesto con momentos entrañables como el de “A Dustland Fairytale”, cuando las luces se atenúan y dedica la canción a aquellas personas que ya no están con nosotros. Él habló particularmente de su madre, Jane, quien falleció en el 2010.

The Killers en el Palacio de los Deportes / Foto: Chris Phelps

“El hogar no siempre es un lugar. A veces puede ser un olor, un recuerdo, una persona. Para mí, mi hogar es mamá. Y aunque mamá se fue muy pronto, su luz no se apaga”.

Esta es la segunda vez que The Killers llega a la CDMX bajo el Imploding The Mirage Tour. Promociona el álbum del mismo nombre y su sucesor conceptual del 2021, ‘Pressure Machine’, que se ganó el reconocimiento del público y de la crítica. Basado en la infancia del vocalista Brandon Flowers en Nephi, Utah, ‘Pressure Machine’ alcanzó el noveno puesto en la lista Billboard 200 de Estados Unidos y encabezó las listas Top Rock Albums y Top Folk Albums.

The Killers en el Palacio de los Deportes / Foto: Chris Phelps

Al finalizar esta monstruosa gira, que ha mantenido al cuarteto 2 años consecutivos en la carretera, The Killers habrán tocado 98 conciertos en Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Oceanía.

Después de 20 temas llegó el primero y único encore de la jornada. Para entonces, sería la tercera oportunidad en la que la producción arrojará papelitos de colores al aire; un truco que garantiza tomas increíbles en la noche eterna de The Killers.

The Killers cerró con “Mr. Brightside” en la CDMX

Y no, no existía otra canción para despedirnos que no sea “Mr. Brightside”. El foro se iluminó completamente y la satisfacción fue evidente en los rostros de los asistentes. “The Killers acaba de dar posiblemente el mejor concierto de su carrera en el Palacio de los Deportes”; “yo nada más quiero que alguien me pueda mencionar una banda que haga lo mismo que hacen The Killers; “lo ocurrido hoy en el palacio de los deportes fue algo maravilloso”, decían en redes sociales, constatando lo sucedido.

The Killers en el Palacio de los Deportes / Foto: Chris Phelps

Después de haber actuado en la Arena VFG, el Palacio de los Deportes y como parte del festival Tecate Pa’l Norte, The Killers continuará con los tramos norteamericanos y europeos de su actual tour, que concluirá el próximo mes de septiembre en Irlanda.

The Killers en el Palacio de los Deportes / Foto: Chris Phelps

Por: Marisol Martínez