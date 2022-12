Son contadas las bandas que le entran de lleno a la Navidad o que alguna vez le han tenido la iniciativa de darle un toque especial a esta festividad. Y en ese sentido, The Killers tiene una mención honorífica.

Hubo un momento en la carrera de Brandon Flowers y compañía donde el grupo oriundo de Las Vegas lanzaba cada año algún sencillo navideño, jugándole al Santa Claus musical con sus fans.

Y eran rolas bastante curiosas, algunas con nombres bastante extraños como “Don’t Shoot Me Santa” y otras con títulos mucho más festivos como “I’ll Be Home For Christmas”. Como sea, lo que es un hecho es que la banda le puso un sabor distinto a las celebraciones del 25 de diciembre.

The Killers. Foto: Getty

¿Y cómo nació esa tradición de armar canciones de Navidad? Ahora que andamos en el mood preciso, recordemos la relación de The Killers con la Navidad.

The Killers y su incursión en los villancicos gracias a Bono de U2

La tradición de The Killers de lanzar canciones navideñas comenzó en el 2006 con el tema “A Great Big Sled”. Y como recordarán algunos, todo nació como una colaboración a petición de Bono, el líder de U2. Pero la idea no era hacer canciones navideñas como tal.

Como recordarán algunos, el icónico vocalista irlandés fundó una iniciativa conocida como RED cuyo objetivo es la recaudación de fondos y la concientización en la lucha para erradicar el VIH/SIDA. A esta iniciativa se sumaron diferentes organizaciones, empresas, figuras del entretenimiento y algunas marcas de ropa reconocidas como GAP.

Bono junto a Brandon Flowers. Foto: Getty

La idea de Bono era que The Killers se sumaran a la beneficencia de RED grabando un comercial con GAP. Pero según lo que contó alguna vez Brandon Flowers a la NME, rechazaron esa primera propuesta porque “en aquel entonces me sentía demasiado cool para hacer ese anuncio”. Fue entonces que, para no desairar la petición del líder de U2 del todo, la banda de Las Vegas le propuso que compusieran una canción cuyas ganancias se destinarían a la iniciativa benéfica.

Así llegó “A Great Big Sled” para comenzar lo que se convirtió después en una tradición navideña muy especial. “Hay algunas melodías navideñas geniales que se han grabado a lo largo de los años de gente como George Michael (en Wham!) y John Lennon… A veces se te olvida, te involucras tanto en los negocios y en ser un adulto que te olvidas de divertirte, de disfrutar las cosas y ser amable con la gente“, dijo Brandon a la revista británica mencionada cuando se dio a conocer la canción, que cuenta con la colaboración de Toni Halliday de Curve.

La curiosa (y peligrosa) anécdota navideña de Brandon Flowers

Por aquellos años, a la gente le llamaba la atención que una de las bandas más populares del momento retomara la costumbre de las canciones navideñas. Y no es como que fuera algo precisamente nuevo… Como se mencionó antes, los antecedentes de Mariah Carey, John Lennon, Wham! o hasta Luis Miguel en México, son muestra de que la Navidad es un negocio fértil en la música.

Sin embargo, ver a The Killers, una de las bandas de la movida indie dosmilera entrándole a ese mood, resultó algo inesperado de alguna manera. Pero pronto, esas sensaciones se disiparon en el entendido de las curiosas vivencias navideñas que el propio Brandon Flowers le contaba al mundo.

The Killers en uno de sus videos musicales navideños. Foto: Especial.

Una de las que recuerdan más los fans, tiene que ver con la niñez del vocalista y cómo casi pierde un ojo en una Navidad. Bueno, no sabemos si literalmente eso iba a suceder o si solo es una forma de describir lo intenso del asunto, pero la historia es bastante peculiar:

“Tuve una pistola de aire comprimido alguna vez… Fue durante la primera Guerra del Golfo y mi papá me trajo fotografías de Saddam Hussein para que yo las disparara. Así que estaba disparando a una de ellas una vez y corrí inmediatamente después de haber disparado para ver qué tan bueno era mi tiro, pero rebotó en el cobertizo y me dio de lleno en la cabeza. Aprendí mi lección. Casi pierdo el ojo esa Navidad”. Brandon Flowers a la NME en 2006.

¿Habrá sido esa vivencia una especie de inspiración para la rola “Don’t Shoot Me Santa” del 2007? No suena tan descabellado, eh.

También puedes leer: La historia de la decepción amorosa y los artistas que inspiraron “Mr. Brightside” de The Killers

Las colaboraciones con Elton John, Neil Tennant y hasta Jimmy Kimmel

Las rolas de Navidad de The Killers incluso han sido una forma de que la banda colaboré con otros artistas geniales. Y en ese sentido, tenemos que decir que una de las mejores canciones que han hecho es “Joseph, Better You Than Me”.

Tan solo imagínense el combo creativo que se armó para esa rola pues no todos los días se tiene la oportunidad de que Elton John y Neil Tennant de los Pet Shop Boys se animen a colaborar con uno.

Y si la canción mencionada es una de las más chidas por los artistas que colaboran en ella, también hay que señalar la que podría ser la rola navideña más divertida de The Killers: “Joel the Lump of Coal”, coescrita junto al presentador Jimmy Kimmel.

Literalmente, la canción habla sobre un trozo de carbón llamado Joel que tiene el objetivo de servir a Santa Claus en su chimenea. Pero la cosa se pone ‘fea’ cuando Papá Noel le dice que no; que su nuevo cometido es ser el regalo para un niño travieso que se ha portado mal.

Joel, entristecido por su destino (y las burlas de los duendes de Santa), parece estar resignado a pasar el resto de su vida como un símbolo de castigo y de lo amarga que puede ser la Navidad. Pero la trama da un giro conmovedor cuando nuestro tierno pedazo de carbón descubre una oportunidad para hacer feliz al niño, dándose cuenta que a pesar de todo, él mismo también puede ser un diamante. Bonita historia.

10 años de rolas navideñas de The Killers y el fin de esa época

The Killers lanzó 11 canciones de Navidad, todas como una forma de apoyar la campaña de Bono y RED durante 10 años. Brandon Flowers dijo alguna vez que le gustaba mucho hacer estos temas porque representaban un momento creativo de felicidad pura, muy lejano de la presión que significa hacer un álbum convencional.

Pero muy a pesar de lo que esa tradición significó a lo largo de una década, la banda decidió terminar con esos lanzamientos en el 2016 con el álbum Don’t Waste Your Wishes, que recopiló todas las rolas navideñas de la banda lanzadas desde el 2006 más la (en ese entonces) nueva “I’ll Be Home For Christmas”.

Ahora que estamos en esta época decembrina, seguro que habrá muchos fans que andarán disfrutando de ese disco, que sin duda es una parte del legado de The Killers que los hace unas de las bandas más únicas del nuevo milenio y de la historia de la música.