‘Last Christmas’ de Wham! llega al puesto #1, 36 años después de su lanzamiento

George Michael, seguramente está festejando desde el más allá. Y es que, la icónica y pegajosa canción de temporada navideña ‘Last Christmas’, interpretada por Wham! y por todos nosotros alguna vez en la vida, finalmente alcanzó el primer puesto de popularidad en el Reino Unido a 36 años de su lanzamiento.

Si bien dicen que el 2021, traerá de vuelta a los 80’s, porque el villancico alternativo, se ha producido nada más y nada menos que, 9.2 millones de veces tan solo en la semana comprendida del 27 de diciembre del 2020 al 3 de enero del 2021, lo que significa que se ha escuchado al menos 10 veces más que en su estreno en 1984, ahora imagínense cuántas veces se escuchó en Navidad.

A pesar de que ‘Last Christmas’, es una de las canciones más famosas del dueto británico conformado por George Michael y Andrew Ridgeley, después de ‘Wake Me Up Before You Go-Go’, ambas salidas del álbum “Make It Big”, la banda nunca había alcanzado los primeros lugares de popularidad en casa. Así que la noticia se ha convertido en todo un suceso.

Anteriormente, los fanáticos de Wham! habían organizado una campaña para que ‘Last Christmas’, alcanzara el puesto número uno en 2017, como un homenaje para conmemorar el primer aniversario de la muerte prematura de George Michael en la Navidad del 2016, debido a una cardiopatía a los 53 años de edad.

Sin embargo, Ridgeley, no les quitó la intención. Al enterarse de la noticia, dijo que estaba algo “sorprendido, encantado y profundamente complacido’ y señaló que este es un tributo al genio compositor de canciones, George, quien se hubiera sentido inmensamente orgulloso y absolutamente emocionado”.

Los orígenes

Como todos sabemos, ‘Last Christmas’ es una canción que habla de la Navidad, el amor y contra él, por lo que es fácil imaginar que George Michael se inspiró en algún romance juvenil para componerla. Pero, de acuerdo con la BBC, curiosamente lo único que lo alentó, fue un partido de fútbol en la casa de sus padres.

“Habíamos comido un bocado y estábamos sentados juntos relajándonos con la televisión encendida de fondo cuando, casi sin que nadie se diera cuenta, George desapareció en el piso de arriba durante una hora más o menos. Cuando volvió a bajar, era tal su emoción, que era como si hubiera descubierto oro que, en cierto sentido, lo había hecho”, recuerda Ridgeley en sus memorias publicadas en 2017.

“Fuimos a su antigua habitación, la habitación en la que habíamos pasado horas de niños grabando programas de radio y jingles… me puso la introducción de la seductora y melancólica melodía del coro de ‘Last Christmas’. Fue un momento sorprendente”, añadió.

De cualquier manera, ‘Last Christmas’ se ha convertido en un himno navideño, al grado que podrán muchos años más y nunca pasará de moda, por el contrario. Creo que es un buen momento para escucharla de nuevo, ¿no crees? Si lo prefieres, también puedes escuchar el cover de ‘Escort’, da click aquí