Lo que necesitas saber: Antes de su estreno en el Corona Capital, traemos en el radar a LEISURE, un colectivo neozelandés que combina R&B, funk y soul.

Cuando se anunció el cartel del Corona Capital 2025, una de las sorpresas notables fue la inclusión de LEISURE entre los nombres internacionales que llegarán a la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez el 14, 15 y 16 de noviembre.

El colectivo neozelandés ofrece una producción impecable para su mezcla particular de R&B, soul ligerito y hasta momentos funkerones que nos harán bailar en este Corona Capital, por lo que los traemos en el radar esta semana.

¿A qué suena LEISURE?

LEISURE es un colectivo musical de Auckland que no es fácil de definir: mezcla elementos de synth-pop, funk, R&B, disco moderno y soul suave. Tienen un enfoque muy orgánico hacia la producción, con instrumentos como metales, guitarras y un bajo que es una base fenomenal en todas las rolas.

Su música tiene ese ánimo de “good vibes first, music second”, como lo han descrito, donde las texturas electrónicas conviven con grooves relajados. No van por lo ruidoso ni lo estridente: más bien por lo atmosférico, lo íntimo y bailable, con rolitas que puedes tener en repetición por horas.

LEISURE combina el groove elegante del funk y soul setentero, la producción minimalista del R&B moderno y la calidez del indie-pop electrónico. Todo con un aire relajado, playero y sensual. Las referencias contemporáneas obligadas son Jungle, Men I Trust, Rhye y lo más relax de bandas como Tame Impala y Blood Orange.

Canciones esenciales que no debes perderte

Una buena forma de entrar a su mundo es empezar por “Got It Bad” (2015), su carta de presentación y que resume su esencia: soul moderno con atmósfera veraniega y sintetizadores que flotan sobre un bajo profundo. Recomendado si te laten Jungle o Parcels.

Luego, pasa a “Money” (del disco Twister, 2019), un rolón sofisticado y envolvente. Ahí ya se siente el refinamiento de su sonido y esa vibra nocturna que combina synth pop y R&B. Los detalles en los sintetizadores de los coros nos

Ya en el mood, escucha “Take You Higher” y “Miles” (de Sunsetter, 2021), dos rolas más aceleradas que te muestran un lado uptempo que tiene todo para ponernos a bailar en su set del Corona Capital.

Escuchándolos en orden cronológico, cerramos con “Dominoes” y “Sundown” de Welcome to the Mood, de este año. Su etapa más reciente mezcla melancolía y sensualidad con producciones minimalistas, casi cinematográficas. Perfectas para bailar en el atardecer de un festival.

Colaboraciones y conexiones musicales

Aunque LEISURE no ha tenido colaboraciones con grandes nombres internacionales, sus miembros sí provienen de escenas consolidadas en Nueva Zelanda. Josh Fountain, integrante del colectivo, ha trabajado como productor en la escena alternativa y pop local para artistas como EEKS, Paige, Foley, Matthew Young, Abby Wolfe, Randa y MAALA.

Jaden Parkes fue baterista en Goodnight Nurse, banda pop-punk local antes de sumarse al proyecto principal. Eso los convierte en un cruce entre músicos con trayectorias ya formadas, que convergen para explorar un sonido colectivo hipnotizante y divertido.

Este proyecto es ideal para escuchar cuando…

Quieras poner música de fondo elegante en una tarde relajada, con amigos o en casa, sin que opaque la conversación pero que atrape tus oídos.

Andas de mood romántico o melancólico, pero sin caer en lo dramático: su música lleva melancolía con suavidad y buena onda.

Quieres consentir tus oídos con groove refinado, atmósferas que atrapan y tienes un rato para escaparte de la rutina.

Tres datos curiosos sobre LEISURE

Se formaron en unas vacaciones espontáneas. Varios de los miembros decidieron juntarse a tocar mientras estaban de descanso en Muriwai (Nueva Zelanda), y de esas sesiones surgió la chispa que dio vida al proyecto.

Sin revelar identidad al inicio. Su primer sencillo “Got It Bad” fue lanzado en SoundCloud sin que los oyentes supieran quiénes estaban detrás, como estrategia de intriga.

Un colectivo sin jerarquías. No hay un cantante o líder de la banda, a diferencia de la mayoría de las bandas, no hay un productor o compositor principal. Todos los miembros se juntan en una casa o estudio y componen de manera orgánica, grabando ideas en vivo, cocinando juntos y dejando que la música fluya sin jerarquías.

Aún puedes comprar tus boletos para el Corona Capital 2025 aquí, y no perderte a Leisure el viernes 14 de noviembre.