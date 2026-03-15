Lo que necesita saber: Lenny Kravitz se presentó por primera vez en un Vive Latino para hacer un set de 14 canciones. Corto, pero potente show.

Pirotecnia, guitarrazos, gritos y aullidos. Rock n’ roll: Lenny Kravitz. Una presencia que emociona desde que sube al escenario… incluso antes de. Desde que se esperaba su acto en el Vive Latino, ya se sentía el furor y la pasión… y, cuando apareció en escena, alaridos de amor (y parejo: hombres y mujeres).

Lenny Kravitz, Vive Latino 2026 / Foto: Cortesía Staff de Lenny Kravitz

“Significan mucho para mí, México…”

Lenny comenzó su show con la puntualidad de pocos de su envergadura. Nada de hacer esperar al respetable. Unos cohetes anunciaron su llegada y, desde que subió al escenario principal del Vive, prendió y eso que ni siquiera comenzó con los hitazos.

Fue por ahí de la cuarta o quinta canción de su setlist que echó los primeros trancazos de la noche: “Always on the Run”, “I Belong to You”, “The Chamber”… Y de ahí no paró. Bueno, sí hubo espacio para canciones nuevas, también.

Lenny Kravitz, Vive Latino 2026 / Foto: Cortesía Staff de Lenny Kravitz

Y claro que se dio el tiempo para dejarse apreciar. En pose de “Gozenme, ahorita que pueden” , se paró frente al público y dejó ver que le han servido tantas vueltas por nuestro pais: “Significan mucho para mí. México, mi mejor lugar”, dijo en su muy practicado español… Y ya, no tuvo que decir más para emocionar a los fans.

No tenía, pero no paró y, en repetidas ocasiones, le dijo al público lo hermoso que era para él tocar ante sus fans de México, visitar el país, gozar de la cultura. “Lenny, hermano, ya eres mexicano”…

Lenny Kravitz, Vive Latino 2026 / Foto: Cortesía Staff de Lenny Kravitz

Lenny Kravitz viajó en el tiempo con su show, pero aterrizó en el 91

El punto más alto del show, cuando avisó que su año favorito es 1991 y se arrancó con “It Ain’t Over ‘til It’s Over”. Joya a la que le siguieron “Fly Away”, “American Woman” y la hendrixiana “Are You Gonna Go My Way”.

Se fue y, cuando muchos empezaron a reclamar los 15 minutitos que le faltaron de show, regresó… para echarse una versión más que extendida de “Let Love Rule”.

Casi 10 minutos de esa rolota del 89: con jam, bajada del escenario para saludo de mano a mano a afortunados fans y, por último, él dirigiendo un monumental coro en que se convirtió el público del Vive Latino, para entonar al únisono “Leeeeeeeet Love Ruuuuuuuule”. Hermoso.

Lenny Kravitz, Vive Latino 2026 / Foto: Cortesía Staff de Lenny Kravitz

Fregón show con rostizada incluida. Seguro hubo pelos quemados para la gente de enfrente. Si uno que estaba a 20 metros sintió el hornazo, imagínense los de las vallas.

Esas llamas en las pantallas que trae el rockstar están más que potentes… y podríamos estar hablando también de lo sensual que es en escena: “Ese Lenny me dejó cachondo”, le dijo un chico a su novia, al terminar el show. Y sí, es que con su presencia y su música no hay de otra que dejar que el amor reine.

Lenny Kravitz, setlist Vive Latino 2026