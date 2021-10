¿Por qué es importante la llegada de Limp Bizkit al Vive Latino 2022?

Ya se armó y en grande… Luego de que no se pudo llevar a cabo el evento en este año por temas de la pandemia, Vive Latino regresará en 2022 y lo hará, como es su costumbre, con un line-up de primer nivel conformado por lo mejor de lo mejor en lo que se refiere a talento nacional e internacional.

Este lunes 11 de octubre, la organización del festival dio a conocer el cartel oficial y vaya que se volaron la barda con los artistas que detonarán las tarimas del Foro Sol los próximos 19 y 20 de marzo (POR ACÁ les dejamos el anuncio completo con las bandas que vienen). Y en ese sentido, no lo vamos a negar: por supuesto que queremos ver a muchos actos rifándosela en vivo, pero la llegada de Limp Bizkit es una de las más especiales y nos tiene con la emoción a tope.

Par la ocasión, queremos recapitular la importante de que Fred Durst y compañía lleguen al festival iberoamericano más importante del continente.

Limp Bizkit regresa a México

Por supuesto, siempre será motivo de goce el hecho de que una banda icónica regrese a nuestro país. Y bueno, en realidad no tiene mucho que Limp Bizkit vino a México pues hicieron lo suyo en el Domination de 2019… pero no cabe duda que ver al grupo encender la pista en Vive Latino, será una experiencia inolvidable.

Esa es una de las cosas que nos agrada tanto de VL: los invitados internacionales suelen ofrecer un tremendo recital en este festival . Si ya han visto a la banda antes, ya saben lo que son capaces de hacer sobre el escenario. Y si esta es la primera vez que los verán, prepárense para un show potente y poderosos donde canciones como “Break Stuff”, “My Generation” y hasta “Eat You Alive” podrán a brincar a todo el mundo aunque ya ande uno entrado en años, je .

La posibilidad de un show inédito

Dicen por ahí que no es lo mismo verlo que vivirlo y aunque la frase suene trillada, es la purita verdad. En ese sentido, todos sabemos que los shows en vivo de Limp Bizkit -como mencionamos antes- suelen ser enérgicos a más no poder. Si no han visto a la banda en un concierto, pueden ir directamente a YouTube y comprobarlo.

Sin embargo, Fred Durst y compañía saben reinventarse sobre la tarima y de vez en cuando, les gusta ponerle algo de polémica, un poco de chispa a sus presentaciones. Ejemplo de ello es su reciente performance durante Lollapalooza 2021 en Chicago, donde además de alimentar al efusividad del público, el propio Durst sorprendió a todos con un peculiar disfraz.

Para esa presentación, el vocalista le dijo adiós a la típica gorra estilo snapback y el look de rapero dosmilero para utilizar una peluca canosa y una gafas retro dignas de un abuelito. ¿Estuvo medio raro? Por supuesto, pero todo es parte de lo que significa dar un show único.

Habrá que esperar a ver qué nos tiene preparados para Vive Latino 2022.

Veremos a Limp Bizkit tocando música nueva

Desde luego, la llegada de Limp Bizkit a Vive Latino 2022 nos tiene emocionados pues será una nueva oportunidad de escuchar algunas de sus canciones más clásicas y potentes. Los amantes y nostálgicos del nu metal van a pasar un rato de verdad genial, eso es seguro… pero no es lo único que se viene.

Retomando la presentación de la banda de Lollapalooza, cabe destacar que en ese show estrenaron una nueva canción titulada “Dad Vibes”, que le da mucho sentido al disfraz de señor de avanzada edad que Fred llevaba. Y así, la banda abre camino para un nueva etapa en su carrera con un material discográfico que romperá la ausencia sin lanzamientos que acarrean desde 2011 , momento en que lanzaron Gold Cobra.

La cosa es que no se sabe si este próximo disco será el esperado Stampade of the Disco Elephants que dejaron guardado en el baúl y que se esperaba viera la luz entre 2014 y 2015. Como sea, lo cierto es que Limp Bizkit oficialmente se prepara para lanzar un nuevo álbum (AQUÍ les contamos qué onda) en los meses venideros, con la promesa de que irán lanzando algunas canciones para darnos una probadita…. y sí: lo más seguro es que muchas de esas rolitas las escuchemos en Vive Latino 2022.

Volvemos a Vive Latino

Debemos decirlo: Vive Latino se voló la barda con un cartel variadito para todos los gustos. Y no era para menos dado todo el martirio que significó el tema de la pandemia para los eventos en vivo. Al igual que muchos otros festivales, los organizadores de VL no se guardaron nada y sabía que la fiesta debía regresar con todo.

Así que, en términos generales, la celebración correrá por cuenta doble con el regreso de uno de los mejores festivales de la región iberoamericana y desde luego, con las frenéticas canciones de Limp Bizkit resonando en alguno de los escenarios principales. La mesa está servida para marzo de 2022 y lo único que queda es disfrutar al máximo.